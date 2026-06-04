現在レンタル移籍中のイスラエル人選手ペレツについて、FCサウサンプトンはドイツの最多優勝クラブと完全移籍での獲得に向けた最終交渉を進めている。クラブ幹部は今週中の契約成立を期待している。
AFP
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今週中に正式発表か？FCバイエルン・ミュンヘンでは、選手の退団が間近に迫っているようだ
ペレツは他クラブからオファーがあるものの、残留してプレミアリーグ昇格に貢献したいと考えている。
ハンブルガーSVへの短期レンタルを経て今冬サウサンプトンへ移籍したばかり。2023年夏にマッカビ・テルアビブから500万ユーロ超でバイエルン・ミュンヘンに加入したものの、ノイアー、ウルビッグ、ウルライヒに次ぐ4番手であり出場機会は限定的だった。
一方、サウサンプトンでは開花し、ファンに愛され、実力を示した。
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ペレツはサウサンプトンで9試合連続無失点を記録した
代表戦12試合に出場したこの選手は、サウサンプトンで26試合にGKとして出場。9試合で無失点、24試合で失点している。一方、ミュンヘンとの契約は2028年まで残っている。
ペレツの所属クラブはここ数日、イングランドで大きな話題となった。サウサンプトンFCとドイツ人監督トンダ・エッカートが抱いていたプレミアリーグ復帰の夢は、劇的に打ち砕かれた。
スパイ事件がFCサウサンプトンを揺るがす
スパイ行為により、セインツはEFLからハル・シティとの昇格決定戦の出場権を剥奪され、来季2部で4ポイント減点の処分を受けた。
5月初め、ミドルズブラFCのスタッフが練習を密かに撮影していた若者を発見。その若者はサウサンプトンFCのインターンで、上層部の指示でプレーオフの対戦相手をスパイしていた。
ミドルズブラの申し立てを受けたEFLは5月13日に審理を開始し、19日にサウサンプトンの大会出場資格剥奪を決定。20日の上訴審でもクラブの異議は却下された。