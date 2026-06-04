ペレツは他クラブからオファーがあるものの、残留してプレミアリーグ昇格に貢献したいと考えている。

ハンブルガーSVへの短期レンタルを経て今冬サウサンプトンへ移籍したばかり。2023年夏にマッカビ・テルアビブから500万ユーロ超でバイエルン・ミュンヘンに加入したものの、ノイアー、ウルビッグ、ウルライヒに次ぐ4番手であり出場機会は限定的だった。

一方、サウサンプトンでは開花し、ファンに愛され、実力を示した。