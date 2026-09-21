イラオラ監督は試合後の記者会見で、ジャケをすぐさま称賛した。フランス代表への初招集を受けたこの若手について、スタミナの向上とイングランドのサッカーへのスムーズな適応を強調している。

リヴァプール指揮官は「彼のことをうれしく思う。代表にも初招集されたからだ」と語った。「フランス代表に行くことになるが、あれは大きな代表チームだし、彼が喜んでいるのは分かっている。彼はまだとても若いが、プレミアリーグに本当にうまく適応している」

ジャケが当初抱えていたフィットネス面の課題について、イラオラ監督はDFのコンディションに明確な進歩が見られると述べた。「最初の数試合では、フィジカル面でリズムの変化を感じていたと思う。試合終盤には足がつって、とても疲れ切った状態で終えていたので、交代させなければならなかった」と話した。「今日は一歩前進だった。最後まで安定して見えたし、フィジカル面でも良い状態で終えたと思う。この成長を続けてくれることを願っている」



