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「今日は前進だった」 リヴァプールがボーンマス相手に重要な勝利をもぎ取る中、アンドニ・イラオラが今夏加入のジェレミー・ジャケを称賛
イサクが違いを生み出し、敵地でのタフな勝利に貢献
リヴァプールは日曜日、バイタリティ・スタジアムで行われたボーンマス戦に1-0で競り勝ち、プレミアリーグ順位表で6位に浮上した。後半にはアレクサンデル・イサクが勝敗を分ける一撃を決め、今季リーグ戦4点目を記録。これにより、昨季のリーグ戦総得点を上回った。
敵地に乗り込んだリヴァプールは、サウスコーストで本来の流れるような出来にはほど遠かったが、最終的には堅守によって勝ち点3を手にした。その守備陣の中心にいたのがジャケだった。21歳のセンターバックは最終ラインを支え、リヴァプールのリーグ戦3試合連続クリーンシートに貢献。これは2024-25シーズン序盤以来の記録となった。
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イラオラ、ジャケの急速な成長を強調
イラオラ監督は試合後の記者会見で、ジャケをすぐさま称賛した。フランス代表への初招集を受けたこの若手について、スタミナの向上とイングランドのサッカーへのスムーズな適応を強調している。
リヴァプール指揮官は「彼のことをうれしく思う。代表にも初招集されたからだ」と語った。「フランス代表に行くことになるが、あれは大きな代表チームだし、彼が喜んでいるのは分かっている。彼はまだとても若いが、プレミアリーグに本当にうまく適応している」
ジャケが当初抱えていたフィットネス面の課題について、イラオラ監督はDFのコンディションに明確な進歩が見られると述べた。「最初の数試合では、フィジカル面でリズムの変化を感じていたと思う。試合終盤には足がつって、とても疲れ切った状態で終えていたので、交代させなければならなかった」と話した。「今日は一歩前進だった。最後まで安定して見えたし、フィジカル面でも良い状態で終えたと思う。この成長を続けてくれることを願っている」
無敗スタート維持の鍵は粘り強さだ
この僅差の勝利により、リヴァプールは今季開幕からの無敗を維持した。相手が激しく戦うボーンマスであり、自チームが厳しい試練に直面したことを認めつつも、イラオラはチーム全体の歩みと守備の粘り強さに満足感を示した。
イラオラは「全体的に見れば、間違いなく改善している。特に最初の数試合と比べればそうだ」と述べた。「リーグ戦で3試合連続クリーンシートなのはうれしい。今日は難しい種類の試合だった。ここでは決して楽には戦えないと分かっていた。ボーンマスは普通、相手に楽にプレーさせない。プレッシャーをかけてくるし、こちらは適応しなければならない。こういう試合を勝ち切らなければならない」
また、決勝点以外の面も含めたイサクの全体的な貢献を擁護し、こう付け加えた。「ストライカーの仕事はこういうものだ。彼には、ペナルティーエリアに近い場所で戦えるようにすること、相手陣内でプレーすること、意味のあるボール保持をすることにおいて、我々を助けてもらわなければならない。そしてチームがそこでプレーしていれば、彼はゴールという形で報われるはずだ」
- Getty Images Sport
代表ウィーク明けには厳しい日程が待ち受ける
今後のインターナショナルブレイク後、リヴァプールは複数の大会にまたがる過酷な連戦に臨む。リヴァプールは、トップ4争いのライバルとの対戦、チャンピオンズリーグの戦い、さらにチェルシーとのカラバオカップを短い間隔でこなさなければならない過密日程を迎える。
イラオラは、この先に待つ試練について厳しい警告を発した。「今のこの日程を考えると、まだ準備を整えなければならない。本当に難しいからだ」と強調。「だから準備しなければならない。この次の1カ月は、この中断明けから、私たちにとって非常に厳しいものになる」
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