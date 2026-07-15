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「今日はサッカーが勝った」――スペインがフランスを圧倒しワールドカップ決勝進出を決めた後、ズラタン・イブラヒモビッチが「素晴らしい」とロドリを称賛。
ダラスでフランスが圧倒される
卓越した技術と戦術が光ったこの試合で、ダラス・スタジアムで勝利したのは「ラ・ロハ」だった。イブラヒモビッチをはじめ、世界中のサッカー通が納得する内容だ。試合終了のホイッスルが鳴ると、イブラヒモビッチはすぐさま試合を評価した。 元ACミランとバルセロナのFWは、スペインが試合のペースを巧みにコントロールし、大会序盤で強豪と目されていたフランス代表を封じた手腕に感銘を受けていた。
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ズラタンがロドリを称賛
この試合の主役はスペインの団結力だったが、イブラヒモビッチはロドリの個人技を強調した。マンチェスター・シティの守備の要であるロドリは、冷静さと広い視野でフランスの攻撃を阻み、カウンター攻撃の起点となった。
「特筆すべきは、ロドリがピッチの至る所で活躍していたことだ。なんて素晴らしい試合、なんて素晴らしい選手だろう。彼はあまり評価されていない選手だが、この試合ではピッチの至る所にいた。まさに圧巻だった。今日、サッカーが勝ったのだ」とイブラヒモビッチはFOXスポーツで語った。
「ラ・ロハ」の戦術が冴えた。
スペインが決勝に進んだ要因は、ボール保持とハイプレスの徹底だ。フランス戦ではその2つが際立ち、スペインはボールを支配し、レ・ブルーに普段ならしないミスをさせた。スーパースター揃いのフランスも、ルイス・デ・ラ・フエンテ率いるスペインのリズミカルなパスと動きに対応できず苦戦した。
「スペインは90分間主導権を握り続けた。活気があり、走り、勝ちたいという意志を示した。攻撃は自信に満ち、パスにも明確な意図があった。フランスは正反対だった」とイブラヒモビッチは語った。
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究極の目標に目を向ける
決勝進出したスペインは、2010年以来2度目のW杯制覇へ王座返り咲きを狙う。相手はイングランド対アルゼンチンの勝者で、好カードが予想される。 大会最終戦を前に、ロドリは依然として戦術の要だ。
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