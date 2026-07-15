「今日はサッカーが勝った」――スペインがフランスを圧倒しワールドカップ決勝進出を決めた後、ズラタン・イブラヒモビッチが「素晴らしい」とロドリを称賛。

スペインが決勝に進んだ要因は、ボール保持とハイプレスの徹底だ。フランス戦ではその2つが際立ち、スペインはボールを支配し、レ・ブルーに普段ならしないミスをさせた。スーパースター揃いのフランスも、ルイス・デ・ラ・フエンテ率いるスペインのリズミカルなパスと動きに対応できず苦戦した。

「スペインは90分間主導権を握り続けた。活気があり、走り、勝ちたいという意志を示した。攻撃は自信に満ち、パスにも明確な意図があった。フランスは正反対だった」とイブラヒモビッチは語った。