ロナウドが次期監督になるかもしれないという提案に対し、アグボンラホールは機知に富んだ返答を見せた。アグボンラホールは「当然のことながら、彼は今後5大会にわたって毎試合、自分自身を起用するだろう」と皮肉を交えて述べた。ロナウドは3ゴールを挙げてポルトガルの得点王となったものの、大会全体を通じた彼の影響力については厳しい批判にさらされている。 アグボンラホールは、ロナウドがチームメイトのためにスペースを作れず、今回のポルトガル敗退の原因だと主張した。さらに彼は「昨夜のロナウドはまるで『歩くサッカー』だった。私もそのポジションを経験したが、スペースを作るために走らなければならない」と語った。

若手は早期敗退に苛立ちを覚えているだろうと語った。