AFP
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「今後5大会、すべての試合で自分自身を演じる」――ポルトガルの「史上最高の選手（GOAT）」、ワールドカップでの「ラストダンス」を経て、クリスティアーノ・ロナウドの新たな役割が噂されている
ポルトガルの敗退を受け、監督交代説が浮上
ポルトガルはスペインに1-0で敗れ、ワールドカップから敗退した。ミケル・メリノが試合終盤に決勝ゴールを決めた。この敗戦を受け、クリスティアーノ・ロナウドはトンネルを歩いて去る際、感情を露わにした。敗退を受けて、ロベルト・マルティネス監督は辞任を発表した。
talkSPORTの番組でキャスターのジェフ・ステリングは、後任にクリスティアーノ・ロナウドを据える案を提示した。ステリングは共同司会のギャビー・アグボンラホールに「マルティネスが辞任するのは既定路線だ。ロナウドを新監督にどう思う？」と尋ね、監督としてならピッチに立たずとも代表の中心でいられると主張した。
- Getty Images Sport
アグボンラホール、ロナウドの大胆な発言に反応
ロナウドが次期監督になるかもしれないという提案に対し、アグボンラホールは機知に富んだ返答を見せた。アグボンラホールは「当然のことながら、彼は今後5大会にわたって毎試合、自分自身を起用するだろう」と皮肉を交えて述べた。ロナウドは3ゴールを挙げてポルトガルの得点王となったものの、大会全体を通じた彼の影響力については厳しい批判にさらされている。 アグボンラホールは、ロナウドがチームメイトのためにスペースを作れず、今回のポルトガル敗退の原因だと主張した。さらに彼は「昨夜のロナウドはまるで『歩くサッカー』だった。私もそのポジションを経験したが、スペースを作るために走らなければならない」と語った。
若手は早期敗退に苛立ちを覚えているだろうと語った。
有識者は偉大な遺産を傷つけないよう警鐘を鳴らしている。
ステリング氏は、ロナウドが代表での現役生活をさらに延長した場合、彼がどのように記憶されるか懸念を表明した。ステリング氏は「私は最高のロナウドを覚えている。彼のイメージを傷つけてほしくない。昨夜、彼が走っているのを見たが、私のいとこでも互角に戦えただろう。彼はまったく動けていなかった」と述べた。
元アストン・ヴィラFWアグボンラホールも同調し、スペイン戦でのロナウドは実年齢通りだったと指摘した。国際試合通算150ゴールまであと4ゴールながら、新世代に場を譲るべきか議論は続く。
- AFP
このポルトガルのレジェンドの次なる活躍は？
ロナウドは、代表からの正式な引退か、代表内での新役割か、どちらかを選ぶ必要がある。4年後にスペイン・モロッコと共催するW杯を見据えると、指導者転身は魅力的な選択肢だ。あるいは、アル・ナセルでのクラブ活動に集中する可能性もある。ファンは、彼が代表で本当に最後の試合を終えたのかを見守っている。
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