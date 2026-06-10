イングランド代表監督は、天候で試合が延期になってもチームの士気は落ちないと強調し、これをワールドカップでの試練に備える良い教訓だと語った。コスタリカ戦はオーランドを襲った熱帯暴風雨で延期となったが、ドイツ人監督はこれを大会のリハーサルと捉えている。

ITVの取材に彼はこう語った。「大会で何が起こるか味わえた。以前から可能性は分かっていたが、実際に経験した。問題はない。これを理由に士気や忍耐力、試合への意欲を失うな。」