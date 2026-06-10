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「今後起こりうる事態の予兆」――トーマス・トゥヘル監督はイングランドとの親善試合延期に前向きな側面を見出しつつ、クロアチア戦での失態を「言い訳にはならない」と警告した
トゥヘルは混沌を受け入れる
イングランド代表監督は、天候で試合が延期になってもチームの士気は落ちないと強調し、これをワールドカップでの試練に備える良い教訓だと語った。コスタリカ戦はオーランドを襲った熱帯暴風雨で延期となったが、ドイツ人監督はこれを大会のリハーサルと捉えている。
ITVの取材に彼はこう語った。「大会で何が起こるか味わえた。以前から可能性は分かっていたが、実際に経験した。問題はない。これを理由に士気や忍耐力、試合への意欲を失うな。」
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遅延への対応
キックオフ時刻が不明でも、イングランド代表はホテルで冷静だった。嵐が分かった時点ではまだインテル・アンド・コー・スタジアムへ出発しておらず、試合前の準備や移動をスムーズに遅らせることができたとトゥヘル監督が説明した。
「全く問題ありません。ホテルで状況が分かったため、バスで『30分遅らせよう』とすぐ決め、出発できました」と元チェルシー監督は語った。この冷静さは選手にも伝わり、米国での厳しい合宿を経て、チームは勢いを持って大会に臨む。
懸念は払拭された
当初は激しい豪雨で試合が中止になり、イングランド代表がクロアチア戦前の最終調整を失う恐れがあった。しかし、トゥヘル監督はピッチを確認し、フロリダの会場が豪雨に対処した様子に満足を示した。
試合が予定通り行われることについて安堵しているか問われると、彼は「これほど深刻な状況になるとは思わなかった。雷や多少の遅れは予想していたが、中止になるとは考えていなかった。どうやら試合は行われるようだ。 実際にピッチを確認したが、かなり乾いている。これほどの雨が降った割には驚くほど乾いている。運営側も状況を把握しており、試合を行うには問題ないようだ。」
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大会への注目は依然として集まっている
この出来事は、北米各地で開かれる夏の大会で各チームが不安定な気象条件に直面することを思い出させる。試合は延期されたが、トゥヘル監督は「プロ選手は外的要因にも適応し、グループステージでパフォーマンスを落とすべきではない」と語った。その適応力がすぐ試される。イングランドはクロアチア、ガーナ、パナマと同居するグループLで、6月17日のクロアチア戦で大会をスタートする。