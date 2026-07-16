アトランタ発――キックオフ3時間前、男性は水を掲げていた。アトランタ・スタジアムはほぼ空っぽだが、コンコースを歩く観客に、従業員は1本3ドルの水を売り続けていた。

本物のサッカー都市のほぼ中心に位置するこのスタジアムにとって、まさにふさわしい光景だった。この夏、北米の多くの都市がサッカーの盛り上げに苦戦している。まるでサッカーを押し付けられ、できる限り適応しようとしているアメリカの都市のように感じられる。その多くは、賑やかな1ヶ月間だけ「美しいゲーム」を一時的に受け入れているスポーツの拠点に過ぎない。しかし、アトランタは違う。

しかし、アトランタはこの瞬間を待ち望んでいた。そして、見事にその着地を果たした。

「アトランタは自分とは違う何かに見せかけない」と、30年にわたり同市のサッカーを取材してきたコメンテーター兼メディアパーソナリティのジェイソン・ロングショア氏はGOALに語った。 「アトランタは、ただのアトランタそのものです。ここには『アトランタはすべてに影響を与える』というフレーズや人気のあるブランドがあり、音楽にも、スタイルにも、あらゆるものに見られます。そして、アトランタがサッカーと向き合ってきた方法は、米国において実にユニークなものとなっています」

アトランタはゼロからサッカー文化を育んできた。ワールドカップ以前から、何世代もの選手、監督、サポーターがサッカーを自分たちのものにしてきた。大規模な投資も入ったが、今も地元に根ざし、親しみやすく、堂々と「アトランタらしさ」を貫いている。アメリカではサッカーは高価で本物ではないと言われることが多い。アトランタは完璧ではないが、自分らしさを妥協しない。

その姿勢は大会を通じて証明された。