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Thomas Hindle

翻訳者：

「今後もさらに成長していくだけだ」―アトランタはワールドカップで最高の開催都市だったが、もともとサッカーの中心地として知られていた。

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イングランド 対 アルゼンチン
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アトランタユナイテッド

アトランタにサッカー文化を根付かせるのにワールドカップは必要なかった。8試合の開催とファンフェスティバル来場者50万人超は、60年かけて築いてきた証拠に過ぎない。

アトランタ発――キックオフ3時間前、男性は水を掲げていた。アトランタ・スタジアムはほぼ空っぽだが、コンコースを歩く観客に、従業員は1本3ドルの水を売り続けていた。

本物のサッカー都市のほぼ中心に位置するこのスタジアムにとって、まさにふさわしい光景だった。この夏、北米の多くの都市がサッカーの盛り上げに苦戦している。まるでサッカーを押し付けられ、できる限り適応しようとしているアメリカの都市のように感じられる。その多くは、賑やかな1ヶ月間だけ「美しいゲーム」を一時的に受け入れているスポーツの拠点に過ぎない。しかし、アトランタは違う。

しかし、アトランタはこの瞬間を待ち望んでいた。そして、見事にその着地を果たした。

「アトランタは自分とは違う何かに見せかけない」と、30年にわたり同市のサッカーを取材してきたコメンテーター兼メディアパーソナリティのジェイソン・ロングショア氏はGOALに語った。 「アトランタは、ただのアトランタそのものです。ここには『アトランタはすべてに影響を与える』というフレーズや人気のあるブランドがあり、音楽にも、スタイルにも、あらゆるものに見られます。そして、アトランタがサッカーと向き合ってきた方法は、米国において実にユニークなものとなっています」

アトランタはゼロからサッカー文化を育んできた。ワールドカップ以前から、何世代もの選手、監督、サポーターがサッカーを自分たちのものにしてきた。大規模な投資も入ったが、今も地元に根ざし、親しみやすく、堂々と「アトランタらしさ」を貫いている。アメリカではサッカーは高価で本物ではないと言われることが多い。アトランタは完璧ではないが、自分らしさを妥協しない。

その姿勢は大会を通じて証明された。

  • Atlanta NASLGetty

    「彼らは各地から選手を獲得した」

    その始まりは1967年。当時アトランタ・ブレーブスの幹部だったディック・セシルが、アトランタ・チーフスの設立を支援した。チームは南アフリカ出身のスター、カイザー・モタウンを擁し、彼は帰国後にアトランタのチーム名とアイデンティティにちなんでカイザー・チーフスを創設した。セシルは1966年W杯の報道に触れ、故郷でもプロサッカーが成功すると確信していた。

    当時アトランタは移民が少ない都市だったため、セシルは14カ国から選手をスカウト。6か月は選手としてプレーし、残りはコーチを務めるという条件で手厚い契約を提示した。この多国籍な布陣はファン層を広げ、強力なチームを生み出した。彼らはマンチェスター・シティとの親善試合でも2勝を収めた。 1968年にはNASL初代王者に輝いた。

    「彼らは世界中から選手を集めたが、全員が英語を話せることを条件とした。契約期間は12か月で、6か月はプレーし、残る6か月は指導に当たった。1967年から72年まで、彼らはこの地域全体で数万人の子どもたちにサッカーを広めた」とロングショアは語る。

    1966年当時、アトランタで組織的にサッカーをする人は約150人だったが、1968年半ばには1万6000人に増えた。

    その子どもたちは成長し、サッカー観戦者となった。ロングショアもその2世代目だ。彼は1986年W杯で、準決勝ベルギー戦でマラドーナが2得点を挙げた場面を鮮明に覚えている（アルゼンチンはその後優勝した）。

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  • Atlanta Stadium(C)Getty Images

    「いや、僕たちは大きなスタジアムで試合をするんだ」

    アトランタ・ユナイテッドを受け入れたのは、まさに彼の世代だった。誕生の経緯は複雑だ。当初、メジャーリーグサッカー（MLS）はこの都市にフランチャイズを設立する野心を持っていた。しかし1996年のオリンピック開催で機運は鈍化した。

    さらにスタジアムも不足していた。チーフスの旧本拠地はブレーブスに引き継がれたが、1997年に取り壊された。文字通り、試合ができる場所がなかったのだ。

    2001年、アーサー・ブランクがアトランタ・ファルコンズを買収した際、MLSチームを誘致する意向を示した。この頃、アトランタは多様化し、サッカー熱も再燃していた。 MLSがいつかこの街で存在感を示すことは明らかだった。それでも課題は残った。2000年代半ばのトレンドは、2万人以上を収容するスタジアムを建てることだった。ブランク氏なら、郊外に巨費を投じて新スタジアムを建設できたかもしれない。

    しかし、ワールドカップ開催時に「アトランタ・スタジアム」と名付けられたメルセデス・ベンツ・アリーナが適地とされた。

    「アトランタ側は『我々は大きなスタジアムでプレーする』と主張し、ブランク氏がファルコンズとアトランタ・ユナイテッドは同格だと訴えたことで、人々は考え方を変えざるを得なくなった。その結果、他の場所では得られないほどの主流メディアの報道が得られた」とロングショア氏は語った。

    好結果も後押しした。

    チームは開幕前にヨセフ・マルティネスとミゲル・アルミロンを獲得。すぐに観客動員記録を更新し、2年目でMLSカップを制した。

  • JID and Metro Boomin, Atlanta UnitedAtlanta United

    「これからさらに大きくなるだけだ」

    こうして生まれた文化は、世界レベルの経験を持つ人々をも惹きつけた。

    「インフラやその思想を語るなら、［ブランク］は『スーパークラブ』を築きたいと考えていた。アトランタは多様性の温床だ。多様な文化、国籍、人々が集まる。サッカーは人々を一つに結びつける」と、元ウェストハムMFジャック・コリソンは語った。

    彼は「何か違うもの」を求めてアトランタに移住し、2019年にクラブのユースアカデミーで働き始めた。それ以来、故郷に戻っていない。

    昨年、古巣がプレシーズンツアーでこのスタジアムにやって来た。彼らは衝撃を受けた。

    「彼らを迎えられたのは信じられないほど素晴らしい体験でした。試合前にマーク・ノーブルや数人の選手と話しただけでも、彼らは世界最高のスタジアムで熱狂的なファンの前でプレーしてきた人たちです。しかし、プレシーズンマッチのためにこのスタジアムに足を踏み入れ、その圧倒的な迫力を目の当たりにしたことで、これから訪れる素晴らしい瞬間への期待が高まりました」とコリソンは語った。

    他のMLS選手もこの魅力に共感する。ファファ・ピコーは昨年12月にインター・マイアミでMLSカップを制し、今オフにアトランタ・ユナイテッドへ移籍。彼は非常に満足している。

    「この街には多様な側面がある。特にここ数年で、私が以前プレーしたり訪れたりした頃と比べてラテン文化が大きく成長している。今、ここに住むと、その変化は本当に目覚ましい」とピカウは語った。

    その熱気はスポーツの枠を超え、ファルコンズとアトランタ・ユナイテッドが共用するアリーナでは、NFLチームもサッカー文化の影響力を痛感している。

    ファルコンズのRBビジャン・ロビンソンは「サッカー文化はさらに大きくなる」とGOALに語った。「サッカーファンとして、他国から飛行機でやって来て自国を応援する姿に感銘を受ける」

    米国サッカー協会がダウンタウンの南20マイルに最新施設を建設したのも偶然ではない。このプロジェクトはブランク氏が資金提供し、USMNTも高く評価している。

    タイラー・アダムスはW杯合宿で「施設は最高だ。代表が長年必要としたもので、成長に直結する」と語った。

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  • Atlanta StadiumGetty

    他に類を見ないワールドカップでの成功

    ワールドカップも状況は同じでした。アトランタでは8試合が開催され、ファンフェスティバルには50万人が集まりました。アトランタ・ユナイテッドの主力選手もほとんどが残留しました。 ホットドッグやソーダは1つ2ドル、チーズバーガーは5ドルで提供された。今回のワールドカップは搾取的だと感じられ、ファンが受け入れざるを得なかったアメリカ資本主義システムの副産物だった。アトランタはその状況に立ち向かった。

    「2018年の招致開始時から、アトランタとジョージア州が素晴らしい大会を開催できると確信していました。そして、私たちはあらゆる期待を上回りました。

    「これはまさにチーム一丸となった取り組みでした。開催委員会スタッフ、市民・地域・ビジネスのリーダー、パートナー、公的機関、ボランティアが力を合わせ、真に特別なものを生み出しました。スポーツや大規模イベントの開催において世界一の都市である理由を証明できたことを、心から感謝しています」――アトランタ・スポーツ・カウンシルおよびアトランタ・ワールドカップ開催委員会の会長、ダン・コルソ氏は声明で述べた。

  • Argentina fans World CupGetty

    「まるでアウェイ戦のような気分だった」

    準決勝は壮大なスポーツの祭典だった。アトランタ・スタジアムに入ると別世界だ。屋根が厚く、音が響く。アルゼンチンサポーターには完璧な環境だ。

    サッカーの試合はキックオフ前に結果を予測するのは難しい。不確定要素が多く、状況は一瞬で変わる。だが、もし勝敗が「雰囲気」だけで決まるなら、イングランドはサポーターの口笛が鳴る前からすでに準決勝に敗れていた、と主張する説得力のある根拠があった。

    試合前、選手たちが国歌斉唱で整列した。「God Save the King」の最初の音符はわずかに騒音を突き抜けたが、すぐにアルゼンチンサポーターの口笛の壁に飲み込まれた。一方、アルゼンチンの国歌は力強く歌われた。

    試合は開始から激しい肉弾戦となった。イングランド対アルゼンチンには長い歴史と深いライバル意識がある。両国は常に互いを倒そうと燃えている。 アルゼンチン選手の激しいタックルが繰り返されるたびに観客は熱狂し、ベリンガムが反応するとブーイングが飛んだ。アンダーソンがメッシに激突した瞬間、スタジアムは怒号に包まれた。そして後半35分、アルゼンチンが2得点を挙げて1－0から逆転。アトランタは大会を象徴する場面となった。

    もちろん、これは南米チームに付き物の光景だ。しかし、今大会の他のスタジアムがアルゼンチンサポーターの混沌や無秩序さに手を焼く中、アトランタは彼らが存分に盛り上がる場を提供した。2－1でイングランドが敗れた後、トーマス・トゥヘル監督は「アウェー戦のようだった」と語った。その言葉は正しかった。

    それでも、サポーター同士に敵意はなかった。夜が更けると、両チームのファンが市内のバーに集まった。スタジアムから徒歩10分のアイリッシュ・バーでは、6人のアルゼンチンサポーターがテーブルに空きカップを並べ、もう一杯注文してスペイン語で談笑していた。充血した目で足取りが少しふらつくイングランドサポーター2人が通りかかり、一人ひとりと握手を交わした。

    「スペインが大嫌いだ」とイングランドのファンが言うと、

    テーブルの面々は笑った。そして怒ることなくバーを出て、賑やかな通りを歩き、夜の闇へと消えていった。

    サッカーの試合に負けるのに、これほどふさわしい街はない。