AFP
翻訳者：
「今後の展開」――ワールドカップでの戦術批判と、フランスとの3位決定戦で勝利したにもかかわらず観客から浴びたブーイングを受け、トーマス・トゥヘル監督がイングランド代表の将来について示唆した。
トゥヘル監督、批判を痛烈に非難
ドイツ人監督は、イングランド代表が銅メダルを取った後、自身の采配を熱く弁護した。準決勝敗退への批判は、初戦敗退並みに厳しかったと語った。
「まるでグループステージで1勝もできずに敗退したかのような雰囲気だった」とマイアミでの勝利後に語った。「その24時間後、我々は60年ぶりの大成功を収めた。アルゼンチン戦の落ち込みは度を越していたが、それもサッカーだ。
「できる最善はピッチで反応し、次の勝利を掴むことだ。それ以外はただの言葉だ。言葉では勝ち点も勝利も得られない。だから耐え、強くあり、信じ続けなければならない。我々がその反応を示せたことを嬉しく思う。非常に印象的だった。」
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準決勝の戦術を擁護する
トゥヘルへの不満は、前回王者との2－1敗戦での采配にある。守備陣の配置変更がプレッシャーを招いたと批判された。ルーニーやリネカーは批判したが、バーンズやタウンゼントは、アルゼンチンの攻撃力を考えればリードを守るのが最善だと擁護した。
トゥヘルはサポーターからの信頼についてこう語った。「信頼を失ったとは思っていない。アルゼンチン戦の最後の30分、特に終盤10分で何が起きたかに関わらず、我々はあと一歩のところまで迫っていた。決断を下すのが私の仕事だ。私の決断、介入、選手交代、フォーメーション変更。
「望んだ結果は得られなかった。だからこの結果を受け入れる。善意と明確な計画に基づいて行動したが、うまくいかなかった。責任と非難は私が引き受ける。」
ネーションズリーグに向けた準備
銅メダルは取ったが、フランス戦は前半4－0から後半6－4とリードを危うく失う混沌とした試合だった。そのため、より安定した監督を求める声は収まらない。しかしトゥヘル監督はすでに先を見据え、次のネーションズリーグも率いる意向を示した。
彼は「代表サッカーでは毎日信頼を勝ち取らねばならない。7〜8週間後に再集合し、ネーションズリーグが始まる。信頼は当然ではなく、トップレベルでは毎回自分を証明する必要がある」と語った。
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次のステップ：トップとの差を縮める
イングランドが3位から優勝へ躍進するには、試合運びを大幅に向上させなければならないとトゥヘル監督は認めた。彼は以前のクロアチア戦での崩れを、今も守備に付きまとう技術的ミスの例として挙げた。
大会を総括し、彼はこう語った。「昨日も言ったように、その差は埋めるつもりだ。今日からその始まりだ。このチームは特別なものを築き上げてきた……［しかし］プレッシャー下でもっと良いサッカーをしなければならないという私の言葉には、今も変わりはない。
クロアチア戦の前半、2－1とリードした後に深く下がり、6～7人が最終ラインに並んだ。前半終了間際に失点した。この局面での改善が次のステップだ。」
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