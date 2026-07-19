ドイツ人監督は、イングランド代表が銅メダルを取った後、自身の采配を熱く弁護した。準決勝敗退への批判は、初戦敗退並みに厳しかったと語った。

「まるでグループステージで1勝もできずに敗退したかのような雰囲気だった」とマイアミでの勝利後に語った。「その24時間後、我々は60年ぶりの大成功を収めた。アルゼンチン戦の落ち込みは度を越していたが、それもサッカーだ。

「できる最善はピッチで反応し、次の勝利を掴むことだ。それ以外はただの言葉だ。言葉では勝ち点も勝利も得られない。だから耐え、強くあり、信じ続けなければならない。我々がその反応を示せたことを嬉しく思う。非常に印象的だった。」



