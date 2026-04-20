マイケル・オリゼは加入以来、バイエルンで欠かせない存在だ。クリスタル・パレスから移籍した彼は、世界屈指のウイングに成長した。その活躍が、アンソニー・ゴードンの移籍話にも影響を与えている。
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今後の対戦も予定されている：マイケル・オリゼは間接的にFCバイエルンの大型移籍を後押しするのか？
移籍情報通のサシャ・タヴォリエリ氏によると、バイエルン・ミュンヘンは早くからニューカッスル・ユナイテッドの攻撃的選手に興味を示していた。オリセのミュンヘンでの成長を見たゴードンは、ドイツ移籍に前向きになったという。
ゴードンは、オリスがドイツで迅速に適応し好パフォーマンスを示している様子を見て、バイエルンへの移籍をキャリアの「自然な次のステップ」と捉えているという。また、ニューカッスルもゴードンの退団を想定し、後継者の確保を進めているという。
今後数週間以内にバイエルンとゴードンの代理人が会談し、年俸や契約期間などを話し合う見込み。移籍金についてはまだ具体的な協議が始まっておらず、交渉は初期段階にある。
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アンソニー・ゴードンはバイエルン・ミュンヘンにとって「理想的な候補」との噂。移籍金が鍵か？
この巨額移籍金がニューカッスルとバイエルンの交渉の最大の壁だ。BBCによると、ニューカッスルは2030年まで契約が残るゴードンに対し少なくとも8000万ユーロを要求。一方バイエルンは最大6000万～7000万ユーロしか出せない見込みで、両者の開きは大きい。
ただしゴードンはバイエルンの評価を把握しており、ブンデスリーガ移籍に前向きとされる。この姿勢が後押しとなり、関係者は移籍実現の可能性を高く見積もっている。
スカイは先週月曜日、バイエルンが左ウィングでルイス・ディアスのバックアップ兼ライバルとなり、かつケインの代役としてトップでもプレーできる選手を探しており、ゴードンの代理人と「非常に具体的な」交渉を行っているとも報じた。 ドリブルに秀でた快速な攻撃的選手は、バイエルンの前線補強の「最有力候補」とされる。
バイエルンに加え、アーセナルやリヴァプールも獲得に興味を示す。移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ニューカッスルはFFP違反を避けるため主力を1人放出する必要があり、ゴードン、ブルーノ・ギマランイス、サンドロ・トナリが候補に挙げられている。
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アンソニー・ゴードンのニューカッスル・ユナイテッドでの不可解な失態
ゴードンは2023年1月、約4500万ユーロの移籍金でエヴァートンからニューカッスルへ移籍。昨季はカラバオ・カップ制覇に貢献し、エディ・ハウ監督の下でレギュラーとして活躍。今季は公式戦46試合で17ゴール5アシストを記録したが、9ゴールはPKだった。
しかし先週末、ニューカッスルがAFCボーンマスに1-2で敗れた試合では、登録メンバーから外れた。公式理由は軽傷だが、英紙『テレグラフ』は懲罰の可能性を指摘。ハウ監督は前日、「クラブに全力を尽くす選手」のみ起用すると明言していた。 その数時間後、ゴードンの名前はメンバーリストから外されていた。
今シーズンのアンソニー・ゴードンの成績
出場 ゴール アシスト イエローカード レッドカード 46 17 5 1