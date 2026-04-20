今後の対戦も予定されている：マイケル・オリゼは間接的にFCバイエルンの大型移籍を後押しするのか？

移籍情報通のサシャ・タヴォリエリ氏によると、バイエルン・ミュンヘンは早くからニューカッスル・ユナイテッドの攻撃的選手に興味を示していた。オリセのミュンヘンでの成長を見たゴードンは、ドイツ移籍に前向きになったという。

ゴードンは、オリスがドイツで迅速に適応し好パフォーマンスを示している様子を見て、バイエルンへの移籍をキャリアの「自然な次のステップ」と捉えているという。また、ニューカッスルもゴードンの退団を想定し、後継者の確保を進めているという。

今後数週間以内にバイエルンとゴードンの代理人が会談し、年俸や契約期間などを話し合う見込み。移籍金についてはまだ具体的な協議が始まっておらず、交渉は初期段階にある。