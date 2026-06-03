今シーズン序盤、完全移籍が決まった際、ホジュルンドはSNSに投稿。幼少期から応援してきたクラブを離れる複雑な心情を明かした。マンチェスター・ユナイテッドのファンに向けたメッセージではこう綴っている。「マンチェスター・ユナイテッドに別れを告げるのは感慨深いです。 赤いユニフォームでオールド・トラッフォードに立てたことは、子供の頃の夢でした。ファンの皆さんの支えが故郷のように安心し、自信を取り戻せました。心から感謝しています。」

彼は続けた。「今日のゴールは新たな出発の証しです。ナポリでは全力を尽くし、夢を叶えてくれたユナイテッドのファン、選手、スタッフに感謝します。今は新しい夢を追う時。一緒に追いかけましょう。」



