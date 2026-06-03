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「今後のご活躍をお祈りします」―マンチェスター・ユナイテッドはトップチーム選手がセリエAのクラブへ移籍したことを正式に発表した。
ナポリへの完全移籍が正式に決定した
ホイールンドの去就騒動が収束した。マンチェスター・ユナイテッドは、同ストライカーがナポリへ完全移籍したと正式発表した。23歳のホイールンドは2025-26シーズンをイタリアでレンタル移籍として過ごし、今シーズン終了とともに移籍が正式決定した。 クラブ公式ウェブサイトは短い声明で別れを告げ、「全員がラスムスの今後の活躍を願っている」と述べた。
これにより、2023年夏にアタランタから加入して以来の3シーズンが幕を閉じた。公式戦95試合26得点をマークし、2024年のFAカップ決勝ではウェンブリーでマンチェスター・シティを破ったチームに途中出場し、タイトル獲得に貢献した。
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チャンピオンズリーグの条項により、移籍が義務付けられる
今夏の完全移籍は関係者の選択ではなく、買取り義務条項によるものだった。昨年締結された契約では、ナポリがセリエAで4位以内に入ると移籍が義務付けられると定められていた。 ナポリは先月のピサ戦で3-0と勝利し、欧州エリート大会出場権を確定。ホイールンドは得点とアシストを記録した。
移籍金は約3800万ポンドとされ、再建中のユナイテッドには大きな収入となる。 レンタル期間中、ホイランドは全44試合で16得点を挙げチームトップの得点源となり、リーグ2位とスーペルコッパ・イタリアーナ制覇に貢献した。
ストライカーがファンに心温まるメッセージを送った。
今シーズン序盤、完全移籍が決まった際、ホジュルンドはSNSに投稿。幼少期から応援してきたクラブを離れる複雑な心情を明かした。マンチェスター・ユナイテッドのファンに向けたメッセージではこう綴っている。「マンチェスター・ユナイテッドに別れを告げるのは感慨深いです。 赤いユニフォームでオールド・トラッフォードに立てたことは、子供の頃の夢でした。ファンの皆さんの支えが故郷のように安心し、自信を取り戻せました。心から感謝しています。」
彼は続けた。「今日のゴールは新たな出発の証しです。ナポリでは全力を尽くし、夢を叶えてくれたユナイテッドのファン、選手、スタッフに感謝します。今は新しい夢を追う時。一緒に追いかけましょう。」
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キャリック体制、早急な戦力補強を目指す
ホイールンドの退団で得た3800万ポンドの資金は、マイケル・キャリック監督率いるマンチェスター・ユナイテッドの補強に即座に好影響を与えた。クラブはすでに再投資を開始し、アタランタのMFエデルソン獲得に向け同額の3800万ポンドを準備している。
今夏はオールド・トラッフォードで大規模な陣容再編が予定され、カゼミーロらベテランの退団で給与総額も削減される。早期の不要選手放出と主要補強で、キャリック監督はチームを強化し、近年続いた序盤の低迷を防ぐ。ホジュルンドがナポリへ正式移籍し、注目は「夢の劇場」の新しい才能へ移った。