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Atalanta BC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

翻訳者：

「今度は去らないことを願っている」――エンツォ・マレスカは、ペップ・グアルディオラの「スタイルと理念」を継承する決意を語った。3度目のマンチェスター・シティ就任について監督が説明した。

マンチェスター・シティ
プレミアリーグ
エンツォ・マレスカ
ジョゼップ・グアルディオラ

エンツォ・マレスカは、ペップ・グアルディオラ後任としてマンチェスター・シティ新監督に正式就任し、喜びを表明した。3年契約を結んだイタリア人監督は、クラブの黄金時代を維持するため、3度目のシティ復帰を果たす。

  • 元チェルシー監督の凱旋

    シティはマレスカを新監督に正式任命し、新たな章が始まった。チェルシーとの補償金交渉が難航したが、最終的には決着した。彼は今、グアルディオラの後継者として大きなプレッシャーに直面している。

    就任後、クラブ公式サイトのインタビューでマレスカは「シティとの絆を感じている。今回は長く在籍したい」と語った。 「このクラブの規模にワクワクしています。ここでの3度目の機会となり、今回が最後の復帰で、もう離れることがないことを願っています」

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  • Manchester City FC v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    グアルディオラの哲学を貫く

    マレスカは前任者の基盤を壊さず、進化と継続を重視する。エリート育成チームのヘッドコーチを務め、2022-23シーズンの3冠達成時にはグアルディオラのスタッフとして中心的な役割を担ったため、クラブのDNAを誰よりも理解している。

    クラブの内情を熟知していることを強みに、彼はこう語る。「私がここにいるのは、クラブが同じスタイルと理念を維持したいからでもある。我々は勝利と成果を追及する。 日々の状況が、私の仕事の進め方を左右していくでしょう。」

  • 「黄金の10年」がもたらす課題

    マレスカは、在任中に20のタイトルを獲得したグアルディオラから引き継いだ監督業の重圧を十分に理解している。 国内ではプレミアリーグ6回、カラバオ・カップ5回、FAカップ3回、コミュニティ・シールド3回を制し、欧州でもチャンピオンズリーグ、UEFAスーパーカップ、クラブワールドカップを各1回優勝させた。

    「多くの理由から、これは大きな挑戦です。過去10～15年の成功があり、同時に素晴らしい挑戦でもあります」とマレスカは語った。「ここ10年、あるいは数年間の好調を維持することが目標なので、ワクワクします。」

  • Fluminense FC v Chelsea FC: Semi Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    チェルシーがマレスカを痛烈に批判

    チェルシーは、マレスカ氏がシティ監督に正式就任したことを受け、前例のないほど痛烈な批判を展開した。クラブは激怒の声明を発表し、元監督の名を一切挙げない姿勢を示した。西ロンドンを本拠地とする同クラブは、1月1日にシーズン途中でマレスカ氏が退任したことに憤りを見せ、2025-26シーズンの「極めて失望的な」戦績の責任を同氏に帰した。

    声明はマレスカを「二股忠誠」と批判し、長期契約中にもかかわらず昨年秋にはすでにグアルディオラの後任を狙っていたと主張。チェルシーは2025年12月の突然の辞任に「裏切られた」と表明し、「彼の心は別のクラブにあった」と結論づけた。