マレスカは前任者の基盤を壊さず、進化と継続を重視する。エリート育成チームのヘッドコーチを務め、2022-23シーズンの3冠達成時にはグアルディオラのスタッフとして中心的な役割を担ったため、クラブのDNAを誰よりも理解している。

クラブの内情を熟知していることを強みに、彼はこう語る。「私がここにいるのは、クラブが同じスタイルと理念を維持したいからでもある。我々は勝利と成果を追及する。 日々の状況が、私の仕事の進め方を左右していくでしょう。」