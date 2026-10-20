ムバッペがいつかその輝かしいリストに名を連ねる可能性を問われた元アーセナル、モナコのスター選手グリマンディは、BetVictorオンラインカジノの協力による取材でGOALにこう語った。「彼が17歳のとき、我々は契約寸前までいった。自宅で彼に会い、両親にも会った。その半年後には、モナコで手がつけられないほどの活躍を見せていた」

「正直に言えば、キリアンと両親の家を出たときには、契約は決まったと思っていた。彼はまだ非常に若い選手だった。当時はトップチームでプレーしていなかったので、アーセンは彼を知らなかった」

「我々は長い間彼を知っているので、アーセナルとは特別なつながりがあると思う。ただ、今の問題は彼がレアル・マドリーでプレーしていることだ。マドリーを離れてアーセナルに来る選手がいるとは思えない」

「実現すればうれしい。彼について悪い話もたくさん耳にしてきた。フランスでは時折、彼の態度やほかのことに不満の声が上がる。それでも彼は最高の選手だ。フランス人選手の中で最高だ。ワールドカップで試合に出るたびに、彼が最も得点を挙げていた。スペインでも最多得点者だ」

「実現してほしいが、キリアンがマドリーを離れてアーセナルに来るとは思えない。もちろん、アーセナルにとっては素晴らしい選択肢になるだろう」