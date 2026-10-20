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今度こそ実現？ レアル・マドリーFWキリアン・エンバペの移籍を巡り、元アーセナルのスター選手が発言。エンバペがアーセナル加入に「非常に近づいた」際の交渉に参加していたことを明かす
アーセナルのフランス人レジェンドにアンリ、ピレス、ヴェンゲルら
エンバペがモナコで頭角を現す前、アーセナルは同選手の獲得を検討していた。当時、アーセン・ヴェンゲルは、この有望株を擁するリーグ・アンの強豪モナコとつながりがあったにもかかわらず、俊足のFWについてほとんど知らなかった。
ヴェンゲルはエンバペの獲得を検討するよう勧められ、交渉は前向きに進んだ。しかし契約には至らなかった。現在、フランス代表とパリ・サンジェルマンの歴代最多得点者となったエンバペは、イングランドでプレーすることなく、世界的なスターとなっている。
今後、プレミアリーグでプレーする日は来るのだろうか。アーセナルにはフランス人との豊かな歴史がある。ヴェンゲルをはじめ、ティエリ・アンリ、パトリック・ヴィエラ、ロベール・ピレス、エマニュエル・プティ、シルヴァン・ヴィルトール、オリヴィエ・ジルー、ウィリアム・サリバらがクラブに在籍してきた。
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アーセナル、10代だったエンバペの獲得を逃していた
ムバッペがいつかその輝かしいリストに名を連ねる可能性を問われた元アーセナル、モナコのスター選手グリマンディは、BetVictorオンラインカジノの協力による取材でGOALにこう語った。「彼が17歳のとき、我々は契約寸前までいった。自宅で彼に会い、両親にも会った。その半年後には、モナコで手がつけられないほどの活躍を見せていた」
「正直に言えば、キリアンと両親の家を出たときには、契約は決まったと思っていた。彼はまだ非常に若い選手だった。当時はトップチームでプレーしていなかったので、アーセンは彼を知らなかった」
「我々は長い間彼を知っているので、アーセナルとは特別なつながりがあると思う。ただ、今の問題は彼がレアル・マドリーでプレーしていることだ。マドリーを離れてアーセナルに来る選手がいるとは思えない」
「実現すればうれしい。彼について悪い話もたくさん耳にしてきた。フランスでは時折、彼の態度やほかのことに不満の声が上がる。それでも彼は最高の選手だ。フランス人選手の中で最高だ。ワールドカップで試合に出るたびに、彼が最も得点を挙げていた。スペインでも最多得点者だ」
「実現してほしいが、キリアンがマドリーを離れてアーセナルに来るとは思えない。もちろん、アーセナルにとっては素晴らしい選択肢になるだろう」
エンバペに最も適したプレミアリーグのクラブはアーセナルか？
さらに、エンバペがいつかイングランドで挑戦したいと考えた場合、プレースタイルの面でアーセナルが最も適しているかと問われたプレミアリーグ優勝2回のグリマンディは、「ええ、間違いなく」と続けた。
「ただ、キリアンは簡単な選手ではありません。かなり複雑です。クリスティアーノ・ロナウドやリオネル・メッシ、キリアンのような、最高レベルの才能を持つ選手は皆そうです。チームとしての構想を描くとき、かなり複雑になります。彼らは時にパフォーマンスを非常に重視するので、簡単ではありません」
「でももちろん、クラブのプレースタイルや歴史には、きっと何かがあると思います。彼はサッカーを知っています。サッカーの歴史も知っています。サッカーのために生きている人です。だから、フランスとアーセナルのつながりも知っていますし、アーセナルのこともよく知っています。ただ、どうなるかはこれからです」
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エンバペ、チャンピオンズリーグ制覇とバロンドール受賞の栄光を味わうことを熱望
レアル・マドリーは数年にわたってエンバペを追い求め、最終的に2024年、フリーで獲得した。レアル・マドリーに114試合で97得点をもたらしたストライカーを手放すつもりはない。
しかし、レアル・マドリーは過去2シーズンとも主要タイトルを逃しており、チームの中心である背番号10がチャンピオンズリーグ制覇とバロンドール受賞を強く望んでいることも理解している。アーセナルが、その栄冠を手にするための舞台となる可能性はあるのだろうか。
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