最近の報道によると、バルセロナは攻撃陣強化の最優先ターゲットとしてアルバレスを指名。しかし、このストライカー獲得には大きな財政的ハードルが立ちはだかる。目玉選手を手に入れたいという意欲は強いものの、アトレティコの要求する移籍金は非常に高額だ。 移籍金込みのレンタルオファーは即座に拒否されるとの見通しで、完全移籍なら1億7500万ユーロ、あるいは2億ユーロ近い金額を要求するとの報道もある。