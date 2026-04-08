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「今年中に死なない保証はあるか？」 アトレティコ・マドリード会長が、フリアン・アルバレスのバルセロナ移籍説を否定。
セレーゾ、バルセロナ移籍説を否定
『マルカ』紙によると、セレソ会長はアトレティコがアルバレスを放出するつもりはないと明言した。バルセロナ幹部との昼食会前、記者団は同FWのバルセロナ移籍を執拗に質問。セレソ会長は「年末までにあなたが死なないと言い切れるか」と例えで応じた。 もし選手がまだ数年契約を残しているなら、どうなると思う？ 3つの言葉で言うよ……フリアンには契約がある」
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ストライカーの好調を支える重要な数字
バルセロナが26歳のこのフォワードを今夏の最優先補強ターゲットにする理由は明らかだ。今シーズン、公式戦44試合で3106分出場し、17ゴール9アシストを記録。マンチェスター・シティから移籍してからの通算成績は101試合で46ゴール17アシストと、その影響力は計り知れない。 なお、契約は2030年6月30日まで残っており、交渉の主導権はアトレティコが握っているため、獲得は容易ではない。
カタルーニャの強豪が新フォワードを獲得へ
最近の報道によると、バルセロナは攻撃陣強化の最優先ターゲットとしてアルバレスを指名。しかし、このストライカー獲得には大きな財政的ハードルが立ちはだかる。目玉選手を手に入れたいという意欲は強いものの、アトレティコの要求する移籍金は非常に高額だ。 移籍金込みのレンタルオファーは即座に拒否されるとの見通しで、完全移籍なら1億7500万ユーロ、あるいは2億ユーロ近い金額を要求するとの報道もある。
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チャンピオンズリーグの重要な一戦が控えている
移籍市場の話は置いておき、アトレティコの当面の焦点はバルセロナとのチャンピオンズリーグ準々決勝だ。水曜日の第1戦は、ロヒブランコスにとって極めて重要な一戦となる。 週末のリーガ・エスパニョーラでバルサに2-1で敗れ、チームは雪辱を誓う。ホームでの黒星は痛手だが、セレーソ会長は楽観を維持し、敵地での好結果を期待している。