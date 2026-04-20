実のところ、ヴィンセント・コンパニはその場を望んでいないようだった。チームが南スタンド前でファンと35回目の優勝を祝う中、コンパニらコーチ陣は数メートル後方でその瞬間を見ていた。キャプテンのマヌエル・ノイアーが何度も手招きし、ようやく彼らはしぶしぶ前へ出た。
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「今年の写真」：FCバイエルンのファンが優勝祝賀会で2つの明確なメッセージを発信
ゴール前に到着すると、南スタンドはコンパニーの名を叫び、40歳のベルギー人選手は突然感情を爆発させた。彼は恍惚の表情で拳を突き上げ、ファンはゴールや試合終了の瞬間より大きな歓声を上げた。ヘルベルト・ハイナー会長は後にこの場面を「今年のベストショット」と語った。
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FCバイエルン：2013年の記憶がよみがえる
FCバイエルンのファンがこれほど公然と愛情を注いだ監督は、コンパニ以来久しい。直前のトゥヘルやナーゲルスマンには見られなかった。2020年にトリプルを達成したフリックもコロナ禍でファンと直接交流できなかった。 ニコ・コヴァチは「寵児」になれず、ペップ・グアルディオラやカルロ・アンチェロッティのような国際的スター監督は近寄りがたかった。比較できるのは2013年のトリプル達成を導いたユップ・ハインケスまで遡る。
会長ヤン＝クリスティアン・ドレーセンは、今のチームに漂う「精神」が「13年前を思い出す」と語る。コンパニは親しみやすく実直な人柄で久方ぶりの落ち着きをもたらし、余計な騒動をほぼゼロにした。 それ以上に重要なのは、チームが示す魅力的なサッカーだ。攻勢的で支配的であり、結果も出ている。
今季公式戦47試合で161得点は、クラブ新記録だ。 その支配力を象徴するのが、事実上の“Bチーム”で臨んだ優勝決定戦だ。レアル・マドリード戦から先発8人を入れ替えながら3位チームを危なげなく下した。大胆な輪番起用が機能するのは、コンパニーの選手起用眼が光っているから。どの選手も自分が必要とされていると感じている。
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バイエルンはクラブ史上3度目の3冠を狙う。
ハイナーはコンパニーを「宝くじの6等」と表現する。しかし2年前、彼は監督候補の6番目として招聘された。FCバイエルンの歴史に名を残すにはリーグ優勝だけでは足りず、3冠が必要だ。 2020年の三冠達成以来、今ほどその可能性が高まったことはない。水曜日のDFBポカール準決勝ではバイエル・レバークーゼン、続くチャンピオンズリーグでは王者パリ・サンジェルマンと対戦する。
ファンは祝賀会で「ヨーロッパカップ」や「ベルリンへ行く」と歌い、愛を伝えると同時に「リーグ優勝だけでは足りない」とメッセージを送った。監督と選手も熱唱し、短い祝賀会から次の試合へスムーズに移行した。
ビール掛けもトロフィー授与もチーム内パーティーもなし。ジョシュア・キミッヒは「集中している。今日はもう祝わない」と記者団に語った。ハリー・ケインは「コンパニーは今夜レバークーゼンのハイライトを見るだろう」と話した。
FCバイエルン・ミュンヘン 試合日程：FCBの今後の試合
日付 試合 大会 4月22日（水） バイエル・レバークーゼン vs. FCバイエルン DFBポカール 4月25日（土） FSVマインツ05 vs. FCバイエルン ブンデスリーガ 4月28日（火） パリ・サンジェルマン対FCバイエルン チャンピオンズリーグ 5月2日（土） FCバイエルン対1.FCハイデンハイム ブンデスリーガ