「今年の写真」：FCバイエルンのファンが優勝祝賀会で2つの明確なメッセージを発信

FCバイエルンのファンがこれほど公然と愛情を注いだ監督は、コンパニ以来久しい。直前のトゥヘルやナーゲルスマンには見られなかった。2020年にトリプルを達成したフリックもコロナ禍でファンと直接交流できなかった。 ニコ・コヴァチは「寵児」になれず、ペップ・グアルディオラやカルロ・アンチェロッティのような国際的スター監督は近寄りがたかった。比較できるのは2013年のトリプル達成を導いたユップ・ハインケスまで遡る。

会長ヤン＝クリスティアン・ドレーセンは、今のチームに漂う「精神」が「13年前を思い出す」と語る。コンパニは親しみやすく実直な人柄で久方ぶりの落ち着きをもたらし、余計な騒動をほぼゼロにした。 それ以上に重要なのは、チームが示す魅力的なサッカーだ。攻勢的で支配的であり、結果も出ている。

今季公式戦47試合で161得点は、クラブ新記録だ。 その支配力を象徴するのが、事実上の“Bチーム”で臨んだ優勝決定戦だ。レアル・マドリード戦から先発8人を入れ替えながら3位チームを危なげなく下した。大胆な輪番起用が機能するのは、コンパニーの選手起用眼が光っているから。どの選手も自分が必要とされていると感じている。