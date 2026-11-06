「今季最高の補強」鈴木彩艶がアストン・ヴィラにエミ・マルティネスを忘れさせる。元GKブラッド・フリーデルが移籍金3000万ポンドの日本代表選手を称賛
アストン・ヴィラには、ワールドカップ優勝経験を持つマルティネスの代役が必要だった
鈴木が北米で開催されたFIFAの最高峰の大会で日本代表として印象的なプレーを見せ、評価を急上昇させていただけに、ヴィラがその獲得に成功したのは大きな成果だった。チャンピオンズリーグ王者のパリ・サンジェルマンも一時は契約成立に迫っていた。
ニュージャージー州生まれの24歳は、最終的にイングランドへ渡った。ヨーロッパリーグ王者は、つかみどころのないアルゼンチン人GKマルティネスが退団に向かう中、新たな最後の砦を必要としていた。マルティネスはその後、チェルシーへの移籍が最終的に認められた。
鈴木への期待は高かったが、プレミアリーグは新加入選手にとって適応が難しいことで知られる。いきなり厳しい環境に身を置くことになった鈴木には、ある程度の適応期間が必要だとみられていた。
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鈴木はプレミアリーグにすぐに適応した
アストン・ヴィラの心配は杞憂に終わった。GKはエメリ監督の構想にすんなりと溶け込み、すぐさま存在感を示した。フラムとの1-1の引き分けでは、鈴木が珍しいミスを犯した。CKの処理を試みた際にボールを自陣のゴールラインの内側に落としてしまったが、この試合では重要なセーブも複数見せている。
攻撃力豊かなラ・リーガの強豪、ラミン・ヤマル擁するバルセロナを相手に、欧州最高峰の大会で3失点したことを過度に気にする必要はない。アストン・ヴィラは日曜日、調子の波があるマンチェスター・ユナイテッドを相手に立て直しを図る。
鈴木はオールド・トラッフォードでのマンチェスター・ユナイテッド戦でも先発するはずだ。再び大きな注目を浴びる舞台に立つことで、イングランドサッカー界屈指のGKとしての評価をさらに確固たるものにできる。
フリーデル、日本代表選手への評価を示す
スズキについての評価を求められた元アストン・ヴィラGKのフリーデルは、グロブナー・スポーツとの提携のもと、GOALにこう語った。「とても良い。サッカーを見ている人の多くは、彼のプレーを追っていて、良いGKだと知っていたと思う」
「ただ、何度も言ってきたことだが、精神面や自信の面でどうなるかは、実際に見てみないと分からない。特にマルティネスほど優れた選手の後を継がなければならない場合はね」
「そして、ミスをしたときにどうなるのか、その後どうプレーするのか。フラム戦までは、実際にミスをしたことはなかったと思う。ミスを犯したその試合でさえ、彼のパフォーマンスは際立っていた。彼らしくない、不運で残念なミスが一つあっただけだ。その前も後も素晴らしかった」
「現時点で、彼はアストン・ヴィラにとって今季最高の補強選手だと思う。PSR規則や財務規則によってチームが大幅に戦力を削られたことは広く知られているが、クラブはスカッドの再編を非常にうまくやった。それでも昨季と同じスカッドではないし、特にシーズン序盤はGKが必要だった」
「彼は見事だったと思う。そして今は他の選手たちもかみ合い、チームになじみ始め、結果とパフォーマンスが出てきている。だが、シーズン序盤に最も際立っていた新戦力は彼だった」
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アストン・ヴィラの2026-27シーズン日程：次はマンチェスター・ユナイテッドとのアウェー戦
アストン・ヴィラは公式戦で3試合勝利がない。プレミアリーグとチャンピオンズリーグで勝ち点を取りこぼし、カラバオカップでは4回戦で敗退した。
マンチェスター・ユナイテッドは、今季の守備面での苦戦を踏まえると、勝利の感覚を取り戻すには絶好の相手かもしれない。ただし、ブルーノ・フェルナンデス、マテウス・クーニャ、ブライアン・エンベウモらを無得点に抑えるには、鈴木が再び最高のプレーを見せる必要がある。
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