鈴木が北米で開催されたFIFAの最高峰の大会で日本代表として印象的なプレーを見せ、評価を急上昇させていただけに、ヴィラがその獲得に成功したのは大きな成果だった。チャンピオンズリーグ王者のパリ・サンジェルマンも一時は契約成立に迫っていた。

ニュージャージー州生まれの24歳は、最終的にイングランドへ渡った。ヨーロッパリーグ王者は、つかみどころのないアルゼンチン人GKマルティネスが退団に向かう中、新たな最後の砦を必要としていた。マルティネスはその後、チェルシーへの移籍が最終的に認められた。

鈴木への期待は高かったが、プレミアリーグは新加入選手にとって適応が難しいことで知られる。いきなり厳しい環境に身を置くことになった鈴木には、ある程度の適応期間が必要だとみられていた。