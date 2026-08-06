マンチェスター・ユナイテッドが3500万ポンドの移籍金でティーレマンス獲得に動いた決断については、ギヴンから大きな賛辞が送られている。ベルギー代表MFは、他の注目度の高い中盤補強よりも高い費用対効果があると同氏は考えている。最新のサッカーオッズを提供する『BOYLE Sports』に対し、ギヴンは、ユナイテッドはサンドロ・トナーリに1億ポンド、そして別のケースでブルーノ・ギマランイスに7500万ポンドが費やされたのと比べても、破格の条件で獲得に成功したとの見解を示した。

ギヴンはこの移籍に対する自身の見方について、次のように説明している。「マンチェスター・ユナイテッドは、サンドロ・トナーリやブルーノ・ギマランイスの獲得を目指さなかったことで、中盤を弱体化させたのか？ いや、私はユーリ・ティーレマンスは本当に良い補強だと思う。それに、アストン・ヴィラが彼を売らなければならなかったのは財政的な理由からだったことも忘れてはいけない。フリーで獲得した選手だったからだ。それはヴィラにとってはいら立たしいことだ。2人のビリオネアオーナーがいるのだからね。だが、ルールがそうなっている。

「トナーリが1億ポンドだった一方で、ティーレマンスを3500万ポンドで獲得できるなら、それは実際に非常に良いビジネスだ。なぜなら、ユナイテッドはクラブでも代表でも非常に経験豊富な選手を手にしているからだ」