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今季最高の補強か。マンチェスター・ユナイテッド、3500万ポンドのユリ・ティーレマンス獲得を称賛 センネ・ランメンスには大成の期待
今夏の移籍市場における掘り出し物
マンチェスター・ユナイテッドが3500万ポンドの移籍金でティーレマンス獲得に動いた決断については、ギヴンから大きな賛辞が送られている。ベルギー代表MFは、他の注目度の高い中盤補強よりも高い費用対効果があると同氏は考えている。最新のサッカーオッズを提供する『BOYLE Sports』に対し、ギヴンは、ユナイテッドはサンドロ・トナーリに1億ポンド、そして別のケースでブルーノ・ギマランイスに7500万ポンドが費やされたのと比べても、破格の条件で獲得に成功したとの見解を示した。
ギヴンはこの移籍に対する自身の見方について、次のように説明している。「マンチェスター・ユナイテッドは、サンドロ・トナーリやブルーノ・ギマランイスの獲得を目指さなかったことで、中盤を弱体化させたのか？ いや、私はユーリ・ティーレマンスは本当に良い補強だと思う。それに、アストン・ヴィラが彼を売らなければならなかったのは財政的な理由からだったことも忘れてはいけない。フリーで獲得した選手だったからだ。それはヴィラにとってはいら立たしいことだ。2人のビリオネアオーナーがいるのだからね。だが、ルールがそうなっている。
「トナーリが1億ポンドだった一方で、ティーレマンスを3500万ポンドで獲得できるなら、それは実際に非常に良いビジネスだ。なぜなら、ユナイテッドはクラブでも代表でも非常に経験豊富な選手を手にしているからだ」
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オールド・トラフォードでGK革命へ
ギヴンは中盤にとどまらず、センネ・ラメンスの台頭にも同じように胸を躍らせており、ダビド・デ・ヘア退団後のオールド・トラッフォードで最も完成度の高いGKだと評している。 ワールドカップで大きく注目されたミスがあったにもかかわらず、元アイルランド代表の同氏は、ラメンスこそがこのポジションでユナイテッドが抱えてきたこれまでの苦戦に対する長期的な解決策だと主張している。
「センネ・ラメンスはすべてを備えていると思う」とギヴンは付け加えた。「彼はマンチェスター・ユナイテッドに新風を吹き込んだ。率直に言えば、アンドレ・オナナとアルタイ・バユンドゥルは求められるレベルに達していなかったのだから、獲得した時点でルベン・アモリムが彼をすぐに起用しなかったのは意外だった。
「彼を獲得してから最初のマンチェスター・ダービーが、彼のデビュー戦になっていてもおかしくなかった。シティはジャンルイジ・ドンナルンマをすぐに起用した。アモリムがためらったのは、ラメンスの方が若く、こうしたビッグマッチの経験が少なかったからだと思うが、私なら彼も投入していただろう。彼はとても落ち着いてプレーする。何事にも動じないように見える」
ワールドカップでの失意を乗り越えて
国際舞台でGKが直面した厳しい局面について、ギヴンは控えGKが試合のリズムをつかむことの難しさを強調した。ラメンスは自国のワールドカップ敗退につながる痛恨のファンブルを犯したが、ギヴンはこの経験が最終的に24歳のメンタルを強くすると考えている。
このミスについて、ギヴンは次のように語った。「彼はワールドカップで本当に不運だった。GKが途中出場するのは、フィールドプレーヤーより10倍難しいと思う。MFならボールを受けて後ろに戻し、試合の感覚をつかむことができる。ラメンスが最初にやらなければならなかったのは、本来なら100回中99回はセーブしてしっかりキャッチできるシュートへの対応だった。
「もちろん、彼はピッチ脇で短くウォームアップはしていたが、あのシュートが、おそらく2時間ぶりに本当にボールの感触を得た最初の場面だったはずだ。彼はそれをファンブルしてしまい、そのせいで自国がワールドカップから敗退するという、本当に大きなミスになった。精神的な傷は残るだろうが、彼はマンチェスター・ユナイテッドに戻ってきたし、それを整理する時間もあるだろう」
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マンチェスター・ユナイテッドに明るい未来へ
ユナイテッドのファンは長年にわたり、ゴールマウスでの安定感を求めてきた。そしてギヴンは、ラメンスがチームに加わったことで、そうした不安はついに解消されたと考えている。DF陣に安心感を与えるGKとしての能力を称賛し、それはここ数シーズン欠けていたものだと感じている。
最後に総括として、ギヴンは次のように語った。「私はセンネ・ラメンスをとても高く評価している。本当にそう思う。彼のポジション、つまりゴールに関して言えば、今のユナイテッドには何の問題もないと思うし、過去にはその部分で何度も判断を誤ってきた。ラメンスには大きな将来があると思うし、ピッチに立つだけで周囲の全員により大きな安心感を与えるタイプのGKだ。誰もが彼を信頼できると感じる。少なくとも10点満点で7点か8点の出来は見せてくれて、チームを救ってくれると分かっているからだ」
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