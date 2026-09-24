イングランドの今後のネーションズリーグに向けてITVの取材に応じたトゥヘルは、主将が来月のバロンドールを受賞すべきだと考えているかを直球で問われた。ドイツ人指揮官はその問いに明確に答えた。「今季の内容を踏まえれば、そうだ。70点以上を決め、バイエルン・ミュンヘンで3つのタイトルを獲得し、ワールドカップとチャンピオンズリーグでは準決勝に進んだ。彼はますます良くなっている。試合にフィジカルのレベルを加えた」

トゥヘルはさらに、ケインの価値は驚異的な得点数だけにとどまらないと説明し、現代最高のストライカーたらしめている戦術眼と献身性を強調した。「彼はハイプレスに非常に献身的で、試合のあらゆる局面に関わることにも非常に献身的だ」とトゥヘルは続けた。「低い位置からのビルドアップでも、フィニッシュでも、中盤のブロックでの組み立てでも、守備でもそうだ。まさにすべてを備えている」こうした総合力によって、バイエルン・ミュンヘンのスターは個人賞争いで最有力候補となっており、2001年のマイケル・オーウェン以来初めてバロンドールを受賞するイングランド人となることを目指している。