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「今季の後なら、そうだ！」。トーマス・トゥヘルがハリー・ケインのバロンドール受賞と、2030年ワールドカップでイングランドを率いることに太鼓判
クラブと代表の両方で記録破りのシーズン
ケインは現在、キャリア最高の状態を楽しんでいる。直近で終えた2025-26シーズンでは、クラブと代表で驚異の73ゴールを積み上げた。バイエルン・ミュンヘンの点取り屋は、この歴史的な得点数に加え、ブンデスリーガ、ドイツ杯、ドイツ・スーパーカップを制して国内3冠も達成した。
ドイツ国内での成功にとどまらず、ケインはイングランドの最近のワールドカップでの戦いでも重要な役割を果たした。イングランドはアルゼンチンに敗れて準決勝敗退の痛手を負ったものの、立て直して銅メダルを確保し、国外開催のワールドカップでは同国史上最高成績を記録した。こうしたチームと個人の実績により、ケインはサッカー界で最も権威ある個人賞の最有力候補に浮上しており、多くの人々がイングランドの長いバロンドール受賞者不在に終止符を打つ存在になると期待している。
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トゥヘルがバロンドールへ強い支持を表明
イングランドの今後のネーションズリーグに向けてITVの取材に応じたトゥヘルは、主将が来月のバロンドールを受賞すべきだと考えているかを直球で問われた。ドイツ人指揮官はその問いに明確に答えた。「今季の内容を踏まえれば、そうだ。70点以上を決め、バイエルン・ミュンヘンで3つのタイトルを獲得し、ワールドカップとチャンピオンズリーグでは準決勝に進んだ。彼はますます良くなっている。試合にフィジカルのレベルを加えた」
トゥヘルはさらに、ケインの価値は驚異的な得点数だけにとどまらないと説明し、現代最高のストライカーたらしめている戦術眼と献身性を強調した。「彼はハイプレスに非常に献身的で、試合のあらゆる局面に関わることにも非常に献身的だ」とトゥヘルは続けた。「低い位置からのビルドアップでも、フィニッシュでも、中盤のブロックでの組み立てでも、守備でもそうだ。まさにすべてを備えている」こうした総合力によって、バイエルン・ミュンヘンのスターは個人賞争いで最有力候補となっており、2001年のマイケル・オーウェン以来初めてバロンドールを受賞するイングランド人となることを目指している。
長寿と2030年への道筋
2030年ワールドカップはスペイン、ポルトガル、モロッコの共催となる予定であることから、ケインのキャリアの持続性をめぐる疑問が浮上するのも必然だ。その大会を迎える時点で、イングランド主将は36歳になっている。しかし、トゥヘルは年齢がこのエースに追いつくとの見方を一蹴。ストライカーとしての卓越した技術の質によって、30代後半に入っても最高レベルでプレーし続けられると主張している。すでにイングランド代表の歴代最多得点者となっているケインは、国際舞台でそのレジェンドとしての地位をさらに固め続けており、現在の活動期間中のネーションズリーグ4試合すべてに出場すれば、ピーター・シルトンが持つ男子歴代最多125キャップの記録に並ぶことになる。
36歳でケインがイングランドの最前線に立つ可能性について問われると、トゥヘルは主将の将来に非常に楽観的な見方を示した。チェルシーとバイエルン・ミュンヘンで指揮を執った経験を持つ同監督は、次のように答えた。「問題ない。年齢は年齢だ。関係ない。重要なのは質だけで、彼にはまだ長い道のりがある」
- AFP
過酷なネーションズリーグの日程が待ち受ける
トゥヘル監督のチームは現在の代表活動期間の初戦として、土曜日にウェンブリーで世界王者スペインとの注目のネーションズリーグ戦に臨む。これは、今夏にワールドカップを制する前にユーロ2024決勝でサー・ガレス・サウスゲート監督のチームを破った相手との再戦である。その後の過密な4試合の日程では、イングランド代表が9月29日にチェコ共和国、10月3日にクロアチアとのアウェー2連戦に向かい、最後は10月6日にウェンブリーでチェコ共和国をホームに迎える。
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