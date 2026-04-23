スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』によると、水曜日の夜に行われた初期検査で、18歳の攻撃的スター選手は太ももの筋肉を断裂した。
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今季とW杯出場は絶望的か。スペイン代表とバルセロナにとって、ラミン・ヤマルを巡る最悪のシナリオが現実味を帯びている。
回復には最短でも5～6週間かかり、治癒が遅れればさらに長引く見込みだ。その場合、ヤマルは今シーズン残りとワールドカップ出場も危ぶまれる。木曜日に追加検査を行う予定で、大会まであと7週間だ。
大会は米国、カナダ、メキシコで開かれ、開幕まであと7週間。6月11日にメキシコ対南アフリカで幕を開け、スペインは15日にカーボベルデと初戦を迎える。
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ヤマル、PKを決めた直後に負傷
ヤマルはセルタ・ビーゴ戦で奇妙な形で負傷した。 40分には自ら得たPKを冷静に決めてバルサに先制点をもたらした。この得点がそのまま試合のスコアとなった。しかし直後、彼は喜びを爆発させるどころかベンチに怪我をアピール。そのまま芝生に倒れ込み、チームメイトが駆け寄った。
医療スタッフが駆けつけ治療を行った。ヤマルは足を引きずり、落胆した様子でベンチへ。代わりにバルジが投入された。
シーズン終盤の離脱はバルセロナにとって痛手だ。首位と2位レアル・マドリードの差は安全圏だが、タイトル防衛へは残り数試合を戦わなければならない。5月には最大のライバルとの「クラシコ」が待っている。