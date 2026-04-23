今季とW杯出場は絶望的か。スペイン代表とバルセロナにとって、ラミン・ヤマルを巡る最悪のシナリオが現実味を帯びている。

ヤマルはセルタ・ビーゴ戦で奇妙な形で負傷した。 40分には自ら得たPKを冷静に決めてバルサに先制点をもたらした。この得点がそのまま試合のスコアとなった。しかし直後、彼は喜びを爆発させるどころかベンチに怪我をアピール。そのまま芝生に倒れ込み、チームメイトが駆け寄った。

医療スタッフが駆けつけ治療を行った。ヤマルは足を引きずり、落胆した様子でベンチへ。代わりにバルジが投入された。

シーズン終盤の離脱はバルセロナにとって痛手だ。首位と2位レアル・マドリードの差は安全圏だが、タイトル防衛へは残り数試合を戦わなければならない。5月には最大のライバルとの「クラシコ」が待っている。