「今夜、『1対1の対談』」：ヨシュア・キミッヒがFCバイエルンでのヴィンセント・コンパニーの行動を揶揄

キミッヒは過密日程でもフル出場を望む選手だ。しかし31歳のこのMFは、今季の佳境でコンパニー監督から休養を指示された。土曜のマインツ戦（4-3）ではメンバー外だった。

キミッヒは「先週は少し体調を崩していたので休めて良かった。今日は出られる状態だったが、最終的な判断は監督が下す」と語った。パリ・サンジェルマン戦ではフル出場し、水曜日の第2戦でもアレクサンダル・パブロヴィッチとダブルボランチで先発する予定だ。 「パリ戦ではフレッシュな状態でプレーできたし、水曜日もまたフレッシュな状態で臨める」とキミッヒ。「僕はそれほどスプリントをしないからね」

今季はすでに3713分出場しており、チーム内3位（1位ディアス3760分、2位オリゼ3716分）だ。