キミッヒはハイデンハイム戦で先発を外れたが、1－2で迎えたハーフタイムにハリー・ケイン、マイケル・オリゼ、ルイス・ディアスと共に途中出場。交代組の活躍で終盤に同点とした。
Getty Images Sport
翻訳者：
「今夜、『1対1の対談』」：ヨシュア・キミッヒがFCバイエルンでのヴィンセント・コンパニーの行動を揶揄
ベンチ起用を問われたキミッヒは「まだ監督と個別に話さなきゃ」と笑いながら答えた。冗談交じりだった。
本題へ。ローテーションでリズムが乱れるか？「リズムが必要なんて言う年齢は過ぎた」と笑いながら付け加えた。「もちろん、ピッチに立てばいつでも嬉しい」。冗談にも一理あった。
- Getty Images Sport
ヨシュア・キミッヒ：「今日なら準備はできていた」
キミッヒは過密日程でもフル出場を望む選手だ。しかし31歳のこのMFは、今季の佳境でコンパニー監督から休養を指示された。土曜のマインツ戦（4-3）ではメンバー外だった。
キミッヒは「先週は少し体調を崩していたので休めて良かった。今日は出られる状態だったが、最終的な判断は監督が下す」と語った。パリ・サンジェルマン戦ではフル出場し、水曜日の第2戦でもアレクサンダル・パブロヴィッチとダブルボランチで先発する予定だ。 「パリ戦ではフレッシュな状態でプレーできたし、水曜日もまたフレッシュな状態で臨める」とキミッヒ。「僕はそれほどスプリントをしないからね」
今季はすでに3713分出場しており、チーム内3位（1位ディアス3760分、2位オリゼ3716分）だ。