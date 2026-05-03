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Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport
Nino Duit

翻訳者：

「今夜、『1対1の対談』」：ヨシュア・キミッヒがFCバイエルンでのヴィンセント・コンパニーの行動を揶揄

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ヨズア・キミッヒ
ヴァンサン・コンパニ

バイエルン・ミュンヘン対1.FCハイデンハイムの3－3の試合で、ヴィンセント・コンパニー監督はヨシュア・キミッヒを温存。キミッヒはそれに対し冗談で応えた。

キミッヒはハイデンハイム戦で先発を外れたが、1－2で迎えたハーフタイムにハリー・ケイン、マイケル・オリゼ、ルイス・ディアスと共に途中出場。交代組の活躍で終盤に同点とした。

  • ベンチ起用を問われたキミッヒは「まだ監督と個別に話さなきゃ」と笑いながら答えた。冗談交じりだった。 

    本題へ。ローテーションでリズムが乱れるか？「リズムが必要なんて言う年齢は過ぎた」と笑いながら付け加えた。「もちろん、ピッチに立てばいつでも嬉しい」。冗談にも一理あった。

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  • FC Bayern München v 1. FC Heidenheim 1846 - BundesligaGetty Images Sport

    ヨシュア・キミッヒ：「今日なら準備はできていた」

    キミッヒは過密日程でもフル出場を望む選手だ。しかし31歳のこのMFは、今季の佳境でコンパニー監督から休養を指示された。土曜のマインツ戦（4-3）ではメンバー外だった。 

    キミッヒは「先週は少し体調を崩していたので休めて良かった。今日は出られる状態だったが、最終的な判断は監督が下す」と語った。パリ・サンジェルマン戦ではフル出場し、水曜日の第2戦でもアレクサンダル・パブロヴィッチとダブルボランチで先発する予定だ。 「パリ戦ではフレッシュな状態でプレーできたし、水曜日もまたフレッシュな状態で臨める」とキミッヒ。「僕はそれほどスプリントをしないからね」

    今季はすでに3713分出場しており、チーム内3位（1位ディアス3760分、2位オリゼ3716分）だ。

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