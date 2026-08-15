Getty Images Sport
翻訳者：
今夏8人目の新戦力獲得！ ミドルズブラ、トッテナムの若手アシュリー・フィリップスを5年契約で獲得
スパーズ期待の若手に完全移籍へ
ミドルズブラは、トッテナム・ホットスパーからフィリップスを獲得したと正式に発表した。高く評価されるこのDFは、リバーサイドで5年契約にサインした。21歳のフィリップスは、2023年に報じられた移籍金200万ポンドでブラックバーン・ローヴァーズからトッテナムに加入。ノースロンドンでトップチーム定着を果たせなかったことで、継続的にトップチームでプレーする機会を求め、ティーズサイドへの移籍を決断した。
フィリップスはこの移籍への興奮を語り、これまでのイングランドのリーグでの歩みを振り返った。フィリップスはクラブの公式サイトで、「ブラックバーンでは若いうちから素晴らしい経験を積むことができた。その後、トッテナムでプレミアリーグの選手であることがどういうことかを経験した。レンタル移籍を通して自分は良い選手に成長できたと思うが、まだまだこれからだ。ここに来ることができてとても興奮している。今季、一緒に素晴らしいことを成し遂げられればと思う」と語った。
- Getty Images Sport
チャンピオンシップでの経験を土台に
フィリップスはトッテナムのトップチームで公式戦出場はなかったものの、実りある複数のレンタル移籍を通じて2部で経験を積んできた。とりわけストーク・シティでは2度にわたってプレーし、プロとしての出場試合の大半を同クラブで記録している。通算ではキャリア119試合に出場し、そのうち83試合はストーク・シティでのものだった。
ストーク・シティでの期間に先立ち、フィリップスは2024年1月に加入したプリマス・アーガイルでもレンタル移籍でプレーしていた。ブラックバーン・ローヴァーズの名門アカデミー出身であるイングランド年代別代表の同選手は、以前から複数のトップリーグ所属クラブの関心を集めていた。しかし、トッテナムと合意に達したミドルズブラが獲得競争を制した。これは8月6日に『The Athletic』が報じたもので、契約は初期費用700万ポンドに加え、最大1300万ポンドの追加条項および出来高ボーナスを含む内容となっている。長期的な将来をボロに託す決断は、リバーサイド・スタジアムが自身のポテンシャルを開花させるための理想的な舞台だという信念を示すものだ。
ボロの野心的な今夏の大刷新
フィリップスの加入により、ミドルズブラにとってこの夏の移籍市場での補強は、異例の慌ただしさの中で8人目となった。5月にハル・シティに敗れてチャンピオンシップ昇格プレーオフ決勝で失意を味わった後、クラブは決断力を持って動き、スカッドのあらゆる部門の強化を進めてきた。今夏の補強には、GKラデク・ヴィテク、FWカイル・ジョセフ、ウィル・ランクシャー、ウインガーのジェレミー・サルミエントに加え、セバスティアン・ベルハルター、マックス・アーフステン、マイルズ・ピアート＝ハリスを含む中盤の刷新も含まれている。
この大規模な投資は、ボロが2017年以来初めてトップリーグ復帰を目指す中で、リバーサイドにある野心の大きさを浮き彫りにしている。補強戦略は、若さによる将来性と技術的な質の融合に重点が置かれており、フィリップスはその方針に完璧に合致する存在だ。
- Getty Images Sport
新シーズンを見据えて
ミドルズブラは先週土曜日、カラバオカップでレクサムに1-0で勝利し、すでに公式戦日程のスタートを好調に切っている。その結果はリーグ開幕戦を前に士気を高めるものとなり、さらにフィリップスの加入によってクラブを包む好ムードはいっそう強まった。なお、フィリップスは、この夏に下部組織出身のウィル・ランクシアーが5年契約を結んだのに続き、トッテナムからリバーサイドへ完全移籍した2人目の選手となる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。