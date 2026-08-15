フィリップスの加入により、ミドルズブラにとってこの夏の移籍市場での補強は、異例の慌ただしさの中で8人目となった。5月にハル・シティに敗れてチャンピオンシップ昇格プレーオフ決勝で失意を味わった後、クラブは決断力を持って動き、スカッドのあらゆる部門の強化を進めてきた。今夏の補強には、GKラデク・ヴィテク、FWカイル・ジョセフ、ウィル・ランクシャー、ウインガーのジェレミー・サルミエントに加え、セバスティアン・ベルハルター、マックス・アーフステン、マイルズ・ピアート＝ハリスを含む中盤の刷新も含まれている。

この大規模な投資は、ボロが2017年以来初めてトップリーグ復帰を目指す中で、リバーサイドにある野心の大きさを浮き彫りにしている。補強戦略は、若さによる将来性と技術的な質の融合に重点が置かれており、フィリップスはその方針に完璧に合致する存在だ。