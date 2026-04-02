ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンとファストフードチェーンのケンタッキーフライドチキンには、どのような共通点があるのでしょうか？両者とも、昔から大きな秘密を抱えています。それは、誰もが、とりわけ競合他社が手に入れたいと願うレシピなのです。 KFCの場合、それは、揚げた鶏肉を顧客にとってこれほどまでに格別な味に仕上げるとされる、悪名高いスパイスとハーブのブレンドだ。ブライトンの場合、もはやそれほど秘密ではないが、それだけにさらに切望されているその材料は、「ジェームズタウン・アナリティクス」という名を持つ。
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今夏に大型移籍か？サイード・エル・マラは目の前で教訓となる事例を目の当たりにしている
このデータ分析企業は、ブライトンのオーナーであるトニー・ブルーム氏が率いるスターリザード社の分社である。同社の支援を受け、ブルーム氏が所有するクラブは統計的な指標に基づいて選手や監督を選抜している。ブライトンのほか、ベルギーのユニオン・サン＝ジロワーズ、スコットランドのハート・オブ・ミッドロージアン、オーストラリアのメルボルン・ビクトリーなども、同社の提供する選手スカウティングデータを活用している。
ブルーム氏はこれらすべてのクラブで相当な株式を保有しており、どのクラブも長期的、さらには短期的な歴史的な成功を収めている。ブライトンは3部リーグから驚異的なスピードでヨーロッパカップ出場権を獲得し、サン＝ジロワーズは昨シーズン、90年ぶりのリーグ優勝を果たした。ハーツもこれに続き、86年ぶりにスコットランド王者となる可能性がある。
しかし、同社の取り組みにより、特にブライトンはここ数年、データに基づく選手スカウティングの先駆者として発展し、プレミアリーグの基準からすれば低コストで選手を獲得し、巨額の利益を得て転売してきました。代表的な例を挙げましょうか？
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サイード・エル・マラと、デニズ・ウンダフを中心とした著名な前任者たち：ブライトンとの口頭合意か？
デニズ・ウンダフ。ジェームズタウン・アナリティクスの分析によると、現在ドイツ代表としてプレーし、ワールドカップを控えて大きな議論を呼んでいるこの選手は、かつて3部リーグのSVメッペンからサン＝ジロワーズへ移籍した。その後、ブルームが率いる2つ目のクラブであるブライトンへ移り、さらにVfBシュトゥットガルトへと移籍した。
2019年1月、アレクシス・マカリストという選手が、わずか800万ユーロでブライトンに移籍した。彼はアルゼンチンのアルヘンティノス・ジュニアーズやボカ・ジュニアーズで慎重に育成され、ブライトンで3年半近く活躍した後、2023年にはワールドカップ優勝メンバーとして4200万ユーロでリヴァプールFCに移籍した。
2021年8月、ブライトンはFCヘタフェから、FCバルセロナで失敗に終わったサイドバックを1800万ユーロで獲得した。1年後、マルク・ククレジャは3倍以上の金額（6500万ユーロ）でチェルシーFCに移籍した。 同様の道を歩んだのがモイセス・カイセドだ。ブライトンは2021年にコロンビアから3000万ユーロ弱で獲得し、ベルギーのベールショットへレンタル移籍させた後、1年半後に信じられないほどの1億1600万ユーロでチェルシーに売却した。
少なくとも、こうした最近の4つの事例が、サイード・エル・マラに大きな印象を与えたに違いない。 ブライトンでの「回り道」は、彼のキャリアと市場価値を高めるのにむしろ有益だ。1.FCケルンでのブンデスリーガ初シーズンで好調なパフォーマンスを見せつつも、まだ絶対的なトップクラブへの移籍は時期尚早に思われ、決定的なブレイクを成し遂げるための時間がまだ十分に余裕がある19歳のドイツ人選手にとっては、これはいわば完璧なキャリアプランと言える。
エル・マラに対するトップクラブからのオファーや関心が不足しているわけではない。しかし、この才能豊かな攻撃的選手を巡る争奪戦において最大の本命は、アーセナル、チェルシー、バイエルン・ミュンヘン、ボルシア・ドルトムント、インテル・ミラノ、パリ・サンジェルマンではない。それは「シーガルズ」ことブライトンであり、エル・マラ一家はすでに同クラブと口頭での合意に達しているとも報じられている。 現在、ケルンとの移籍金に関する交渉が控えているが、その条件は明らかにかなり複雑になっているようだ。『Sport Bild』の報道によると、ケルンは要求額を5000万ユーロまで引き上げたが、ブライトンがこれに応じるかどうかは疑問だ。本来なら3500万ユーロで決着するはずだった。
ブライトンは昨夏、エル・マラがブンデスリーガで1分もプレーしていない段階で、すでに2000万ユーロを提示していた。また、3000万ユーロという高額な冬の移籍金についても、ケルン側が拒否したとされている。
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サイード・エル・マラ、クワスニオク、ナゲルスマン：一躍脚光を浴びた人物が政治問題に
デビューシーズンからその攻撃力を見せているエル・マラは、残留という大きな目標を掲げるケルンにとってあまりにも重要な存在だ。現在は解任されたルカス・クヴァスニョク監督の下では、しばしば途中出場の切り札としてベンチから投入されることが多かったものの、ブンデスリーガ27試合で10ゴール4アシストを記録したエル・マラは、ケルンにおいて断トツで最も重要な攻撃的選手である。 そのため、シーズンが進むにつれて、彼の起用を巡る問題はますます政治的な問題となっていった。クヴァスニオック監督にとっても、ドイツ代表監督のユリアン・ナーゲルスマンにとっても同様である。
ナゲルスマン監督は、エル・マラが度々ベンチを温めざるを得なかったというクヴァスニオック監督の説明を受け、W杯出場を見据えた重要な3月の代表戦に向けたDFB代表メンバーへの2度目の招集を見送った。 ナゲルスマンによれば、この19歳の選手は守備面でまだ不注意すぎるという。その結果、ケルンでの出場時間は「50パーセント」にとどまっており、これは「少なすぎる」とのことだ。
しかし、ナゲルスマン監督が同時に、FCバイエルンで同程度の出場時間を確保しているレナート・カールにチャンスを与えたことから、代表監督の発言には疑問の声が上がっている。 代表から外されたにもかかわらず、エル・マラは火曜日、ドイツU-21代表の攻撃陣で活躍し、来年アルバニアとセルビアで開催される欧州選手権への道筋となる「決勝戦」でギリシャに勝利する上で大きな役割を果たした。エル・マラはアントニオ・ディ・サルヴォ監督率いるDFBジュニア代表で初ゴールを決め、1-0とした直後に涙を流した。
試合後、彼は「人生で最も感情的な瞬間」と語った。しかし、それは重要なゴールを決めたからではない。金曜日、予選で北アイルランドに3-0で勝利した直後、エル・マラは祖母が亡くなったことを知らされていたのだ。それでも彼はドイツ代表チームと共にギリシャへ渡り、そこで試合の勝者となった。 彼はまた、「この辛い時期」に自分を励ましてくれたチームメイトたちにも深く感謝した。「君たちがいなければ、これほどまでやり遂げることはできなかっただろう。君たちのおかげで、悲しみを乗り越えて前に進むことができたんだ。」
一方、代表戦中断前のクヴァスニオクの解任については、彼は特に感謝の言葉を控えた。1.FCケルンがその情報を公表した直後、エル・マラはわずか数分後に、ストライカーの相棒であるラグナル・アチェとの喜びの写真を投稿した。物議を醸す行為か？間違いなくそうだ。偶然か？あり得るが、これまでの経緯を考えると、やや不自然でもある。
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ファビアン・ヒュルツェラーがブライトンで巻き返しを図る：キャリアにおける「最も厳しい時期」の後に、次の大きな飛躍が待っているのか？
また、今後数週間から数ヶ月の間にブライトンが監督を解任することになったとしても、エル・マラがそれを喜ぶような投稿をする可能性は低いだろう。というのも、ファビアン・ヒュルツェラーは裏ではエル・マラ獲得の最大の推進者と見なされているものの、噂によれば、彼がシーガルズに残留することは決して確実ではないからだ。 それはクラブが彼を解任しようとしているからではなく、他のより大きなクラブがすでに彼に注目しているからだという。しかし、話を最初から振り返ろう。
ヒュルツェラーは、昨年末から今年初めにかけて、ブライトンでまだ短い監督キャリアの中で最大の危機を経験した。12月はリーグ戦未勝利、1月はわずか1勝にとどまった。2月初旬には、自チームのファンから嘲笑を浴びた。「You're getting sacked in the morning（朝にはクビになるぞ）」と、クリスタル・パレスにホームで敗れた後、ファンは歌った。ヒュルツェラーはこれを自身のキャリアにおける「最も厳しい瞬間」と語った。
それ以来、風向きは変わった。過去5試合のリーグ戦のうち4勝を挙げ、その中にはリヴァプール戦での2-1の勝利も含まれている。首位アーセナル戦での0-1の僅差の敗戦のみだった。欧州カップ戦出場圏との差はわずか5ポイントにまで縮まった。ヒュルツェラーはチームを立て直すことに成功したが、その代償として、少なくともクラブの目標の一つを短期的には棚上げせざるを得なかった。それは、若手選手の育成と、移籍による収益の創出である。
危機的状況下では、ジェームズ・ミルナー、パスカル・グロス、ダニー・ウェルベックといったベテラン選手がチームを牽引し、ヤンクバ・ミンテ（21）やジョルジーニオ・ラッター（23）といった若手は一旦ベンチを温めることになった。 しかし、もはやその状態が続くことはない。「彼らはシーズン終盤で大きな役割を果たすことになる」と、ヒュルツェラーはシーズン終盤の追い込みを控え、ひとまず収束した騒動の後にそう宣言した。
これは、彼がブライトンで成し遂げなければならない難しい板挟みの表れだ。一方で、彼はスポーツ面において、アーセナル、チェルシー、マンチェスター・シティ、リヴァプール、マンチェスター・ユナイテッドといったリーグの常連勢力に戦いを挑むことが求められている。他方で、若く有望な才能ある選手たちに多くの出場機会を与え、収益を生み出すことも求められている。
このドイツ人監督が初シーズンでこのジレンマを見事に克服し（8位）、さらに最初の大きな危機も乗り越えたことが、各クラブの関心を集めているようだ。 スカイによると、ペップ・グアルディオラが今夏に本当に退任する場合、ヒュルツェラーはマンチェスター・シティの候補リストで「かなり上位」に位置しているという。ザ・アスレティックによれば、彼はバイエル・レバークーゼン、ニューカッスル・ユナイテッド、トッテナムの候補にも挙がっている。
少なくとも契約面では状況は明確だ。33歳のこの監督の契約は2027年まで残っており、その点では、ブライトンが要求するであろう相当な移籍金が少なくとも必要となるだろう。疑問なのは、ヒュルツェラー本人が何を望んでいるかということだけだ。そして、それが「エル・マラ」の将来に直接的な影響を及ぼすことになる。
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サイード・エル・マラとブライアン・グルーダ：本来ならそうではないはずの、戒めとなる事例
ヒュルツェラーが残留しない場合、この19歳の選手がブライトンに加入する可能性はほぼないようだ。おそらくそれが、交渉が停滞している理由の一つでもある。現在、エル・マラにとって、ジェームズタウン・アナリティクス以外に彼を最も支持している人物が、もう長くは在籍しないかもしれないクラブと長期契約を結ぶリスクは、あまりにも大きいと思われる。
しかし、ヒュルツェラーが他クラブからのオファーを断り、ブライトンで契約を延長することになれば、エル・マラの移籍もほぼ確実となるだろう。とはいえ、ブライトンという迂回ルートを通じた完璧なキャリアプランが即座に成功する保証はない。ここにおいて、エル・マラにとってブライアン・グルダは戒めとなる事例となり得る。彼は現在、U-21代表やブンデスリーガで、その実例を目の当たりにしているのだ。
この21歳の選手も、フューツェラーとジェームズタウン・アナリティクスを通じてブライトンのレーダーに捉えられていた。彼はマインツ05でのプロ1年目（かつ唯一のシーズン）で、エル・マラと同様にブンデスリーガの急成長株として頭角を現していたからだ。 ブンデスリーガでわずか30試合に出場し、4ゴール3アシストを記録しただけで、プレミアリーグのクラブは、ヒュルツェラーの到着直後にグルーダを獲得し、ラインヘッセン（マインツ）のクラブ史上最高額となる移籍金で契約を結んだ。
当時、シーガルズは3150万ユーロを投じ、同じくグルダに関心を寄せていたFCバイエルンを凌駕した。これは最近、選手自身もかなり率直に認めている。しかし、この投資はまだ十分な見返りを生んでいない。グルダはブライトンで常に先発とベンチを行き来し、度々軽傷に悩まされてきた。
「「彼の成長にはかなり満足しているが、まだ我々が望むレベルには達していない」と、ヒュルツェラーは昨年12月にこう評していた。その数週間後、少なくとも当面の間、グルダにとってのプレミアリーグでの章は閉じた。レンタル移籍でRBライプツィヒに加入した彼は、それ以来わずか8試合で、今シーズンのブライトンでの20試合（6）に匹敵するほどの得点関与（5）を記録している。
『キッカー』誌は先日、RBライプツィヒ側がプレミアリーグのクラブと交渉し、完全移籍を模索していると報じた。買い取りオプションは設定されていない。つまり、少なくともイングランドではこれまで目立った活躍ができなかったグラーダであっても、ブライトンには移籍益が見込めるということだ。
その意味で、エル・マラにとってグルダの事例は、むしろ自身のキャリアプランを裏付けるものと言えるかもしれない。なぜなら、ブライトンから成功への道が開けていることは実証済みだからだ。そこで注目されている選手は、数年後には何倍もの価値を持つ可能性がある。その秘密の要素のおかげだ。
サイード・エル・マラ：成績データと統計
クラブ 試合 ゴール アシスト 1.FCケルン 29 10 4 FCヴィクトリア・ケルン 45 14 6 FCヴィクトリア・ケルン 19 11 6