今夏に大型移籍か？サイード・エル・マラは目の前で教訓となる事例を目の当たりにしている

また、今後数週間から数ヶ月の間にブライトンが監督を解任することになったとしても、エル・マラがそれを喜ぶような投稿をする可能性は低いだろう。というのも、ファビアン・ヒュルツェラーは裏ではエル・マラ獲得の最大の推進者と見なされているものの、噂によれば、彼がシーガルズに残留することは決して確実ではないからだ。 それはクラブが彼を解任しようとしているからではなく、他のより大きなクラブがすでに彼に注目しているからだという。しかし、話を最初から振り返ろう。

ヒュルツェラーは、昨年末から今年初めにかけて、ブライトンでまだ短い監督キャリアの中で最大の危機を経験した。12月はリーグ戦未勝利、1月はわずか1勝にとどまった。2月初旬には、自チームのファンから嘲笑を浴びた。「You're getting sacked in the morning（朝にはクビになるぞ）」と、クリスタル・パレスにホームで敗れた後、ファンは歌った。ヒュルツェラーはこれを自身のキャリアにおける「最も厳しい瞬間」と語った。

それ以来、風向きは変わった。過去5試合のリーグ戦のうち4勝を挙げ、その中にはリヴァプール戦での2-1の勝利も含まれている。首位アーセナル戦での0-1の僅差の敗戦のみだった。欧州カップ戦出場圏との差はわずか5ポイントにまで縮まった。ヒュルツェラーはチームを立て直すことに成功したが、その代償として、少なくともクラブの目標の一つを短期的には棚上げせざるを得なかった。それは、若手選手の育成と、移籍による収益の創出である。

危機的状況下では、ジェームズ・ミルナー、パスカル・グロス、ダニー・ウェルベックといったベテラン選手がチームを牽引し、ヤンクバ・ミンテ（21）やジョルジーニオ・ラッター（23）といった若手は一旦ベンチを温めることになった。 しかし、もはやその状態が続くことはない。「彼らはシーズン終盤で大きな役割を果たすことになる」と、ヒュルツェラーはシーズン終盤の追い込みを控え、ひとまず収束した騒動の後にそう宣言した。

これは、彼がブライトンで成し遂げなければならない難しい板挟みの表れだ。一方で、彼はスポーツ面において、アーセナル、チェルシー、マンチェスター・シティ、リヴァプール、マンチェスター・ユナイテッドといったリーグの常連勢力に戦いを挑むことが求められている。他方で、若く有望な才能ある選手たちに多くの出場機会を与え、収益を生み出すことも求められている。

このドイツ人監督が初シーズンでこのジレンマを見事に克服し（8位）、さらに最初の大きな危機も乗り越えたことが、各クラブの関心を集めているようだ。 スカイによると、ペップ・グアルディオラが今夏に本当に退任する場合、ヒュルツェラーはマンチェスター・シティの候補リストで「かなり上位」に位置しているという。ザ・アスレティックによれば、彼はバイエル・レバークーゼン、ニューカッスル・ユナイテッド、トッテナムの候補にも挙がっている。

少なくとも契約面では状況は明確だ。33歳のこの監督の契約は2027年まで残っており、その点では、ブライトンが要求するであろう相当な移籍金が少なくとも必要となるだろう。疑問なのは、ヒュルツェラー本人が何を望んでいるかということだけだ。そして、それが「エル・マラ」の将来に直接的な影響を及ぼすことになる。