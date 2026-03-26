今夏にリヴァプールFCを退団か：モハメド・サラーに最初の獲得候補が現れた？

過去にはアル・イッティハドとサラーの名前が度々結びつけられてきたが、移籍に関して具体的な動きは一度もなかった。2025年4月に33歳のサラーが契約延長を果たしたことで、ようやく騒ぎは収まっていたが、シーズン終了後の退団という驚きのニュースにより、再び噂が再燃している。

ESPNの報道によると、サラーの移籍を「砂漠」へ実現させるだけの資金力を持っているのは、アル・カディヤだけだという。一方、CR7が所属するアル・ナセルや、ブラジルのスーパースター、ネイマールの元所属クラブであるアル・ヒラルは、争奪戦には加わっていないようだ。

移籍先となるクラブは、このエジプト人選手に対して移籍金を支払う必要はないようだ。契約は2027年まで残っているものの、サラーとリヴァプールは、同選手が移籍金なしで「レッズ」を去ることができることで合意しているという。