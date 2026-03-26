ESPNの報道によると、サウジアラビア・プロリーグのクラブが、エジプトのスーパースターとの交渉を再開したとのことだ。
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今夏にリヴァプールFCを退団か：モハメド・サラーに最初の獲得候補が現れた？
過去にはアル・イッティハドとサラーの名前が度々結びつけられてきたが、移籍に関して具体的な動きは一度もなかった。2025年4月に33歳のサラーが契約延長を果たしたことで、ようやく騒ぎは収まっていたが、シーズン終了後の退団という驚きのニュースにより、再び噂が再燃している。
ESPNの報道によると、サラーの移籍を「砂漠」へ実現させるだけの資金力を持っているのは、アル・カディヤだけだという。一方、CR7が所属するアル・ナセルや、ブラジルのスーパースター、ネイマールの元所属クラブであるアル・ヒラルは、争奪戦には加わっていないようだ。
移籍先となるクラブは、このエジプト人選手に対して移籍金を支払う必要はないようだ。契約は2027年まで残っているものの、サラーとリヴァプールは、同選手が移籍金なしで「レッズ」を去ることができることで合意しているという。
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サラーがリヴァプールを去る：「言葉にできない」
サラーは火曜日、今シーズン限りでリヴァプールを退団することを発表した。「残念ながら、その日がやってきました。これが私の別れの第一歩です。私はシーズン終了後にリヴァプールを去ることになります。このクラブ、この街、そして人々が、これほどまでに私の人生の一部になるとは、想像もしていませんでした。 リヴァプールは単なるクラブではない。それは情熱そのものだ。言葉では言い表せない」と、33歳のサラーはXに投稿された動画で語った。
LFCのユニフォームを着て過ごした約9年間で、サラーは435試合に出場し、255ゴールを記録した。これにより、彼はイアン・ラッシュ（346ゴール）とロジャー・ハント（285ゴール）に次ぐ、リヴァプールの歴代得点ランキング3位となった。
モハメド・サラーの2025/26シーズン
ゲーム
34
出場時間
2685
得点
10
アシスト
9