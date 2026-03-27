今夏にも動きがあるのだろうか？あるトップクラブが、バイエルン・ミュンヘンの監督ヴィンセント・コンパニーに狙いを定めていると報じられている

2008年から2019年までマンチェスター・シティでプレーし、今もなお同クラブと強い絆で結ばれている元選手のコンパニーに加え、報道によると、今年初めにレアル・マドリードを解任されたシャビ・アロンソもペップの後任候補として浮上しているという。 しかし、元レバークーゼン監督であるアロンソは、むしろ古巣リヴァプールへの復帰に心惹かれており、シーズン終了後にアルネ・スロットが退任することになれば「準備はできている」とされている。

一方で、コンパニがFCバイエルンを去る可能性は低いと見られており、Skyの情報によれば、ベルギー人監督にとって現時点ではその話題は全く出ていない。ミュンヘンでは、39歳のコンパニが卓越した手腕を発揮しており、とりわけドイツの最多優勝クラブを率いてブンデスリーガ優勝への道を歩んでいる。

さらに、コンパニはスポーツディレクターのクリストフ・フロイントやスポーツ担当取締役のマックス・エベルら、クラブのスポーツ部門の責任者たちとも極めて良好な関係を築いている。2025年10月、バイエルンの首脳陣はこの成功を収めている監督との契約を、当初の予定より前倒しして2029年まで延長した。この契約書には、来夏に向けた退団条項は含まれていないとされる。