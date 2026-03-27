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Christian Guinin

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今夏にも動きがあるのだろうか？あるトップクラブが、バイエルン・ミュンヘンの監督ヴィンセント・コンパニーに狙いを定めていると報じられている

ブンデスリーガ
移籍情報
プレミアリーグ
バイエルン
マンチェスター・シティ
ヴァンサン・コンパニ
ジョゼップ・グアルディオラ

マンチェスター・シティは、ペップ・グアルディオラ監督が今夏に退任した場合、バイエルン・ミュンヘンのヴィンセント・コンパニー監督を後任候補として検討していると報じられている。

スカイの報道によると、マンチェスター・シティは、グアルディオラ監督が今シーズン終了時点でクラブを去る可能性に備えているという。同監督の契約は2027年まで残っているものの、早期の退任も決してあり得ない話ではないとされている。

  • 2008年から2019年までマンチェスター・シティでプレーし、今もなお同クラブと強い絆で結ばれている元選手のコンパニーに加え、報道によると、今年初めにレアル・マドリードを解任されたシャビ・アロンソもペップの後任候補として浮上しているという。 しかし、元レバークーゼン監督であるアロンソは、むしろ古巣リヴァプールへの復帰に心惹かれており、シーズン終了後にアルネ・スロットが退任することになれば「準備はできている」とされている。

    一方で、コンパニがFCバイエルンを去る可能性は低いと見られており、Skyの情報によれば、ベルギー人監督にとって現時点ではその話題は全く出ていない。ミュンヘンでは、39歳のコンパニが卓越した手腕を発揮しており、とりわけドイツの最多優勝クラブを率いてブンデスリーガ優勝への道を歩んでいる。

    さらに、コンパニはスポーツディレクターのクリストフ・フロイントやスポーツ担当取締役のマックス・エベルら、クラブのスポーツ部門の責任者たちとも極めて良好な関係を築いている。2025年10月、バイエルンの首脳陣はこの成功を収めている監督との契約を、当初の予定より前倒しして2029年まで延長した。この契約書には、来夏に向けた退団条項は含まれていないとされる。

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    グアルディオラとマンチェスター・シティは厳しいシーズンに苦戦している

    マンチェスター・シティでは、グアルディオラ監督にとって厳しいシーズンとなっている。リーグ戦では首位アーセナルに9ポイント差をつけられているが、ライバルより1試合多く残している。一方、チャンピオンズリーグでは、レアル・マドリードとの2試合で期待外れのパフォーマンスを見せ、ベスト16で早々に敗退した。

    リーグカップでの優勝を除けば、FAカップがタイトル獲得の最後のチャンスとなっている。そこでスカイブルーズは、4月4日の準々決勝でリヴァプールと対戦することになる。

  • ペップ・グアルディオラ：マンチェスター・シティでの成績

    試合

    勝利

    引き分け

    敗戦

    1試合あたりの得点

    582

    415

    75

    92

    2.27

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