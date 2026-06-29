MagentaTVの取材に、ドイツ代表監督はエクアドル戦でヨシュア・キミッヒを中央MFに起用し、センターバックの選手を右サイドバックに回す案について「今回の試合では予定していない」と語った。 選手たちが力を最大限に発揮できるよう、常に最善を尽くしている」と説明。さらに「今日、ジョーとも改めて話をした。彼はそのポジションでチームに大きな助けとなる。どの選手も試合ごとに調整が必要だが、今日もそれはあるだろう。それでも彼は良いプレーを見せてくれるはずだ」と語った。
AFP
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「今回の試合では違う！」ユリアン・ナーゲルスマン監督は、W杯中のドイツ代表での物議を醸す決断の可能性を否定しなかった。
グループリーグ最終戦でエクアドルに1－2で敗れた後、フィリップ・ラームやロタール・マテウスら元代表や専門家が、キミッヒを本来のボランチに戻すべきだと主張した。理由は、パブロヴィッチのグループリーグでのパフォーマンスに改善の余地があったためだ。
ラームは『キッカー』誌のコラムで「パブロヴィッチは大会で納得できるプレーを見せていない。軽率なボールロストが多い」と指摘し、議論に火をつけた。さらに「彼はピッチ上で最適なポジションを取れていない。だからキミッヒを中盤で起用すべきだ」と主張した。
それでもナゲルスマン監督はパラグアイ戦でもパブロヴィッチを先発起用し、試合前に擁護した。「スタッフとレオン・ゴレツカとも話し合った。彼は練習で良いプレーを見せ、落ち込んでいない」と変更を検討したかどうかの質問に答えた。 そのうえで「パブロには信頼を寄せている。序盤は良かったが、直近2試合はベストではなかった。ポジションの影響もあり、彼だけの責任ではない。大きな可能性を秘めた重要な選手だ」と語った。
ナゲルスマン監督は早期にキミッヒを右サイドバックと決めた。
ナゲルスマン監督はW杯前に、予選で中盤だったキミッヒを右SBで起用すると決め、米加墨大会には専任の右SBを一人も連れて行かなかった。キミッヒはキュラソー戦やエクアドル戦ではまずまずだったが、コートジボワールの快速FWディオマンデには手を焼いた。 さらに、後方からのゲームメイクも少ない。
現時点では、ナゲルスマン監督は当面はこのポジションで起用し続ける方針だが、今後の試合に向けた選択肢も残している。この判断は、議論を呼ぶだろう。
エクアドル戦の敗戦直後から、ナゲルスマン監督の起用法は事前説明と一致しないとして、代表選手内でも議論になっているという。