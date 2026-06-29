「今回の試合では違う！」ユリアン・ナーゲルスマン監督は、W杯中のドイツ代表での物議を醸す決断の可能性を否定しなかった。

グループリーグ最終戦でエクアドルに1－2で敗れた後、フィリップ・ラームやロタール・マテウスら元代表や専門家が、キミッヒを本来のボランチに戻すべきだと主張した。理由は、パブロヴィッチのグループリーグでのパフォーマンスに改善の余地があったためだ。

ラームは『キッカー』誌のコラムで「パブロヴィッチは大会で納得できるプレーを見せていない。軽率なボールロストが多い」と指摘し、議論に火をつけた。さらに「彼はピッチ上で最適なポジションを取れていない。だからキミッヒを中盤で起用すべきだ」と主張した。

それでもナゲルスマン監督はパラグアイ戦でもパブロヴィッチを先発起用し、試合前に擁護した。「スタッフとレオン・ゴレツカとも話し合った。彼は練習で良いプレーを見せ、落ち込んでいない」と変更を検討したかどうかの質問に答えた。 そのうえで「パブロには信頼を寄せている。序盤は良かったが、直近2試合はベストではなかった。ポジションの影響もあり、彼だけの責任ではない。大きな可能性を秘めた重要な選手だ」と語った。



