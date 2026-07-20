⒞Getty Images
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「今回が最初で最後」――ズラタン・イブラヒモビッチがワールドカップ決勝後にティエリ・アンリとアレクシ・ララスに感謝し、解説者業からの引退を示唆。
ワールドカップの報道終了後、イブラヒモビッチが別れを告げる
イブラヒモビッチはワールドカップ決勝後、テレビ解説者を辞める意向を示し、フォックス・スポーツでの活動を終えた。大会中、彼は元チームメイトのティエリ・アンリ、元米国代表DFアレクシ・ララス、司会のレベッカ・ロウと共に出演した。
率直なコメントとユーモアで人気を集めたが、スタジオでの仕事は今回限りだと語った。
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イブラヒモビッチがチームメイトに感謝を伝えた
フォックス・スポーツのワールドカップ決勝戦放送終了間際、イブラヒモビッチは大会で共に働いた同僚に感謝を伝えた。
「この1ヶ月半、たくさん話してきたが、これが私の最後の言葉だ」と締めくくった。「アレクシ、ティエリ、レベッカ、ありがとう。
「このスタジオで皆さんとご一緒できたことは大きな喜びでした。皆さんのおかげでとてもやりやすかったです。また、フォックス、アメリカ、そして画面に映らないすべての方にも感謝しています。」
44歳の彼はテレビ解説者を続けるつもりはないと示唆し、「アメリカのみなさんも私と同じくらい楽しんでくれたことを願っている。これがスタジオでの最初で最後の経験だ。それでは、みなさん、お元気で」と結んだ。
スタジオでの印象深いデビュー
イブラヒモビッチはW杯期間中、アンリ、ララス、ロウとともにフォックス・スポーツの解説陣を務め、高い評価を受けた。4人の異なる視点は常に活発な議論を生んだ。
2023年の現役引退後、放送界で長期的に活躍するとの憶測もあったが、本人は1大会限りで退く意向を示唆した。
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イブラヒモビッチはテレビに復帰するのだろうか？
イブラヒモビッチの引退が、放送業界からの完全な引退を意味するかどうかは、まだ定かではない。彼はワールドカップ決勝戦を「スタジオでの最後の仕事」と表現したが、今後のテレビ出演を完全に断念したかどうかは不明だ。とりあえず、この元ストライカーは、アンリ、ララス、ロウとの息の合ったやり取りが高く評価され、解説者としての初任期間中に強い印象を残して、一旦の幕を閉じた。
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