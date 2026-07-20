フォックス・スポーツのワールドカップ決勝戦放送終了間際、イブラヒモビッチは大会で共に働いた同僚に感謝を伝えた。

「この1ヶ月半、たくさん話してきたが、これが私の最後の言葉だ」と締めくくった。「アレクシ、ティエリ、レベッカ、ありがとう。

「このスタジオで皆さんとご一緒できたことは大きな喜びでした。皆さんのおかげでとてもやりやすかったです。また、フォックス、アメリカ、そして画面に映らないすべての方にも感謝しています。」

44歳の彼はテレビ解説者を続けるつもりはないと示唆し、「アメリカのみなさんも私と同じくらい楽しんでくれたことを願っている。これがスタジオでの最初で最後の経験だ。それでは、みなさん、お元気で」と結んだ。