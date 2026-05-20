フレンド・ロテリー・エールディヴィジ2025/26シーズンが終了し、振り返る時期が来た。今週初めには初シーズンで印象を残した新加入選手を紹介したが、裏側もある。 そこで、Voetbalzoneが期待外れだった新加入選手リストを作成した。
翻訳者：
今シーズン、最も期待外れだったエールディヴィジの新加入選手10人
10. ニック・オリイ（PSV）
スパルタ・ロッテルダムで数年活躍したGKニック・オリイ（30）はステップアップを望み、移籍金300万ユーロでPSVへ加入した。新加入のマテイ・コヴァールと正GKの座を争うことになる。
ピーター・ボス監督はシーズン当初、コヴァールを正GKに起用すると発表した。しかし、オリイがPSVトップチームでデビューしたのは4月23日。ここまで長引くと予想した人は少なかった。 それまで彼は28試合ベンチに座り、鼠径部トラブルで数か月離脱した。結果として、この1試合が今季唯一の出場となった。
9. イェンス・トゥーンストラ（スパルタ・ロッテルダム）
イェンス・トゥーンストラはキャリアを通じてエールディヴィジでプレーし、ADOデン・ハーグ、FCユトレヒト（2度）、フェイエノールトで活躍した。37歳のミッドフィールダーは昨夏フリー移籍でスパルタ・ロッテルダムに加わった。
しかし「ヘット・カステール」での今シーズンは、期待通りとはいかないようだ。20試合に出場したが先発は12試合のみ。来季までの契約が残っているものの、今夏に古巣ADOへ復帰する可能性もある。
8. マルコ・ピャツァ（FCトゥウェンテ）
昨年夏、FCトゥウェンテがフリーで獲得したマルコ・ピャツァに期待が高まった。ユヴェントスなどでプレーし、クロアチア代表28試合出場、2018年W杯決勝でもプレーしたウイングだ。
シーズン序盤はレギュラーだったが、徐々にベンチ要員に。公式戦29試合で先発8、2得点2アシストにとどまり、期待外れだった。
- AFP
7. サイレ・ラリン（フェイエノールト）
代表戦出場数が豊富な選手といえば、サイール・ラリンは、フェイエノールトが昨シーズンRCDマジョルカからレンタルした時点でカナダ代表86試合に出場していた。ロッテルダムで背番号10を選んだことで、彼は自らにさらなるプレッシャーをかけた。
しかしフェイエノールトでは15試合1得点1アシストと結果を残せず、2月にレンタル契約を早期終了。マジョルカに戻った後、サウサンプトンへ再レンタルされ、ここでは22試合9得点1アシストと活躍している。
- Getty Images Sport
6. デイヴィ・ファン・デン・ベルグ（FCユトレヒト）
ダヴィ・ファン・デン・ベルグは昨季PECズヴォレで好パフォーマンスを見せ、FCユトレヒトへ移籍。26歳のウデン出身でフリー移籍した彼は、中盤の激しいポジション争いに直面した。
しかし怪我もあり、先発は2試合を含む9試合の出場、1得点にとどまった。昨冬、ルートン・タウンへ期限付き移籍し、同クラブには完全移籍オプションがある。
- AFP
5. セバスチャン・ハラー（FCユトレヒト）
FCユトレヒトのもう一人の新戦力、セバスチャン・ハラー（31）は、昨年夏ボルシア・ドルトムントから完全移籍で加入した。ロン・ヤンス監督の下、正ストライカーとして期待されたが、結果を残せなかった。
今季は公式戦31試合で1得点のみ。契約は今夏満了となり、2度目のユトレヒトでの時間は苦い結末を迎えそうだ。
4. ジェームズ・マッコンネル（アヤックス）
ジョーダン・ヘンダーソンが退団したため、アヤックスは新守備的MFを探した。ジョン・ハイティンガ監督はリヴァプール時代を知るジェームズ・マッコーネルを思い付き、レンタルで獲得した。
しかし怪我もあり、出場は7試合（先発2）にとどまった。昨冬、リヴァプールへの復帰が決定した。
- AFP
3. ゴンサロ・ボルジェス（フェイエノールト）
フェイエノールトは昨夏、左サイドの新たなウイング獲得に1000万ユーロを投じてゴンサロ・ボルジェスをFCポルトから獲得した。これにより、彼はセム・ステインと並びクラブ史上最高額タイの補強となった。
しかし1年足らずで、25歳のポルトガル人との“結婚”はうまくいっていない。ボルジェスはファン・ペルシー監督の下、18試合に出場（8先発）も、3ゴール1アシストにとどまっている。
2. ラウル・モロ（アヤックス）
アヤックスは昨年、期待外れに終わったラウル・モロを獲得するために多額の移籍金を支払った。この小柄な左ウイングは、レアル・バリャドリードから1100万ユーロで加入した。
期待されたが、21試合で1得点2アシストのみ。唯一の得点はKNVBカップのアマチュア戦だった。 なお、オサスナでも13試合2アシストと苦戦している。
1. ラヒーム・スターリング（フェイエノールト）
フェイエノールトは昨夏、フリーエージェントのラヒーム・スターリングを獲得し、関係者を驚かせた。英国代表FWはリヴァプール、マンチェスター・シティ、チェルシー、アーセナルで長年活躍し、代表でも82試合に出場している。
しかし31歳のスターリングは、その大きな期待に応えられなかった。今シーズン8試合に出場したが、アシストは1回のみ。今夏、デ・クープでの契約は満了となる。先週FR12.nlは、フェイエノールトが来シーズンも残留させようとしていると報じた。 実現すれば、来季こそファンに認められることを本人もしのばずにはいられない。