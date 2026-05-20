今シーズン、最も期待外れだったエールディヴィジの新加入選手10人

スパルタ・ロッテルダムで数年活躍したGKニック・オリイ（30）はステップアップを望み、移籍金300万ユーロでPSVへ加入した。新加入のマテイ・コヴァールと正GKの座を争うことになる。

ピーター・ボス監督はシーズン当初、コヴァールを正GKに起用すると発表した。しかし、オリイがPSVトップチームでデビューしたのは4月23日。ここまで長引くと予想した人は少なかった。 それまで彼は28試合ベンチに座り、鼠径部トラブルで数か月離脱した。結果として、この1試合が今季唯一の出場となった。