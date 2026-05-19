「VriendenLoterijエールディヴィジ」2025/26シーズンが終了。 昨夏の移籍市場では各クラブが活発に補強を行い、エールディヴィジのチームも例外ではなかった。そこで、今シーズン開幕前にリーグでほとんど知られていなかった新戦力の中から、真に戦力となった選手をVoetbalzoneがランキング形式で15人紹介する。
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今シーズン、エールディヴィジに加入したこの15人の新戦力が最も印象を残した
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15. ショラ・ショレタイア（PECズヴォレ）
マンチェスター・ユナイテッドのヨーロッパリーグ史上最年少デビュー記録を持つショラ・ショレタイアは、今もなお大物だ。PAOKサロニキからレンタル移籍したPECズヴォレで、この22歳ウイングは今シーズン才能を存分に発揮した。
左サイドで攻撃を牽引し、特に冬期はリーグ8試合で5得点1アシストをマークした。しかし3月に膝を怪我し、シーズン絶望。本人にとってもPECにとっても大きな損失だ。
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14. アルテム・ステパノフ（FCユトレヒト）
FCユトレヒトは昨冬、ストライカーを求めてアルテム・ステパノフをレンタル移籍で獲得した。シーズン前半、彼はFCニュルンベルクで14試合に出場し1ゴール1アシストのみだったため、これは賭けだった。
しかしこの賭けは成功。ステパノフはすぐにスタメンに定着し、13試合で4得点をマーク。右利きの彼はチーム戦術にもフィットしたため、ユトレヒトはバイエル・レバークーゼンから来季もレンタル延長することを決めた。
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13. ノエ・ルブレトン（NEC）
今季エールディヴィジで躍進したNECから、複数選手が選出された。筆頭は8月末にSMカーンから130万ユーロで加入したノエ・ルブレトンだ。
シーズン前半は苦戦したが、後半はレギュラーに定着。当初はFWブライアン・リンセンの後ろでプレーし、負傷したバサル・オナルの代役として左サイドでも起用された。 日曜日に2得点を挙げた彼の成長はフランスでも注目され、3月末にU-21代表デビューを果たした。
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12. マース・ウィレムセン（SCヘーレンフェーン）
昨年、マース・ウィレムセンがデ・グラフシャップをフリー移籍で退団すると、フェイエノールトやゴー・アヘッド・イーグルス、スパルタ・ロッテルダムが興味を示した。だが、この23歳のセンターバックを獲得したのはscヘーレンフェーンだった。
この選択は間違いではなかった。ウィレムセンはすぐにレギュラーを確保し、チームに不可欠な存在になった。彼の冷静さと安定感が守備を支え、ヘーレンフェーンは欧州カップ戦出場をかけたプレーオフに進出した。
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11. セドリック・ハテンブール（テルスター）
セドリック・ハテンブールは2024/25シーズン、エクセルシオールでケウケン・カンピオン・ディヴィジ（オランダ2部）で活躍し注目された。複数のオランダ強豪クラブが興味を示したが、彼はRSCアンデルレヒト移籍を選択。しかし、現時点では成功とは言えない。
テルスターは昨冬レンタルで獲得し、今夏約200万ユーロで完全移籍できると報じられている。 テルスターでの活躍はエールディヴィジでも注目されており、4月末にはデ・テレグラーフが「左サイドのほぼ全チームが興味を示している」と報じた。
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10. ニック・フェルシューレン（FCヴォレンダム）
ニック・フェルシューレンはアヤックスでまだ1軍デビューしていないが、今シーズンFCヴォレンダムへのレンタル移籍でエールディヴィジに初出場した。21歳のDFはヴォレンダムで守備の要として活躍し、アヤックス1軍デビューも間近だ。
4月にはESPNアナリストのブラム・ファン・ポーレンが「守備ではアヤックスのヨシップ・スタロより上」と絶賛した。 「彼は何度も称賛を受けているが、ボールに飛び込む姿勢は狂気じみている。時折無謀で、すぐに倒れることもあるが、何にでも体を張る。状況の読みも鋭い」とファン・ポーレンは語った。
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9. ポール・ワナー（PSV）
PSVは昨年、マリク・ティルマンをバイエル・レバークーゼンに奪われたが、すぐにバイエルン・ミュンヘンからポール・ワナーを1500万ユーロで獲得した。オーストリア代表の彼は大きな期待を背負うことになった。
とはいえ、ワナー（20）はデビューシーズンで公式戦32試合5得点4アシストをマーク。来季はチーム内でさらに存在感を高めることが期待される。
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8. パトリック・ブラウワー（テルスター）
テルスターは先週末、エールディヴィジ残留を決めた。その陰にはパトリック・ブラウワーの大きな貢献がある。フェルセン・ズイドを本拠地とするクラブは昨夏、アマチュアクラブ・クイック・ボーイズからこのMFを獲得するという賭けに打って出た。
今季は公式戦33試合に出場し9得点7アシストをマークし、アンソニー・コレイア監督率いるチームの得点王に輝いた。
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7. コーエン・コストンス（PECズヴォレ）
PECズヴォレは昨年、新ストライカーを探していた。前シーズンにハイバーニアンからレンタル移籍したディラン・ヴェンテが再び退団。エールディヴィジ30試合13ゴールの彼を補うのは容易でないと見られていた。
しかしその期待は裏切られなかった。SCパーダーボルンからわずか10万ユーロで獲得したコエン・コストンス（26）は、エールディヴィジで11得点をマークしてチームトップスコアラーに。さらに6アシストも記録した彼は、今シーズンのエールディヴィジ屈指の「掘り出し物」だ。
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6. 渡辺剛（フェイエノールト）
フェイエノールトは昨年夏、AAゲントから800万ユーロで渡辺剛を獲得。ダヴィド・ハンコの後継者とされた。それからほぼ1年、ロッテルダムの多くのファンは、この移籍は成功だったと感じている。
今季はセンターバックの定位置を確保し、守備の安定感を示した。その活躍もあり、チームは2位でフィニッシュし、来季チャンピオンズリーグの本戦出場権を得た。
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5. ソンドレ・オリアセーテル（FCトゥウェンテ）
ソンドレ・オリアセーテルは昨夏、サルプスボルグ08から500万ユーロで加入した。エンシェデのクラブ史上6番目の高額移籍金だ。22歳の左ウイングには大きな期待が寄せられた。
加入早々デ・グルート・フェステでレギュラーを確保し、創造性とアシストでチームに不可欠な存在となった。 ユーロジャックポットKNVBカップでは1、2回戦で得点。エールディヴィジ初ゴールは3月1日のフェイエノールト戦だった。シーズン全体では5得点8アシストをマークし、素晴らしいデビューイヤーとなった。
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4. アンヘル・アラコン（FCユトレヒト）
ステパノフに加え、FCユトレヒトは昨冬、アンヘル・アラコンもレンタル移籍で獲得。FCポルトから加入したこのウイングは、創造性とスピードでチームに活をもたらした。公式戦13試合で3ゴール3アシストを記録。
3月には主将ファン・デル・ホーンもESPNのインタビューで「危機を脱する助けとなった。彼は特別な才能を持つ選手だ」と称えた。契約上、アラコンは今夏ポルトガルへ戻る予定だが、ユトレヒトには買い取りオプションがある。
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3. ディース・ヤンセ（FCフローニンゲン）
ディース・ヤンセはアヤックスのユースで注目されていたが、トップチームでブレイクできず、昨夏レンタル移籍。代理人によると興味を示したクラブは25に及び、彼はFCフローニンゲンを選んだ。
彼はFCフローニンゲンを選び、今シーズン公式戦32試合に出場。3月末にはオランダU-21代表デビューを飾り、来季さらに上のレベルでレギュラーを狙える状態だ。
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2. ヨルダン・ボス（フェイエノールト）
フェイエノールトは昨年夏、ベルギーのKVCウェステルロからジョーダン・ボスを獲得。23歳のオーストラリア人選手は「デ・クープ」で素晴らしいデビューシーズンを送った。
左サイドバックを主戦場としつつ、左ウイングでも活躍。ディフェンダーながら11アシストを記録し、4得点をマークした。
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1. ダルコ・ネヤスミッチ（NEC）
今シーズン、エールディヴィジで最も成功した補強は、ダルコ・ネヤスミッチだ。NECは昨年夏、27歳のクロアチア人をシャルジャFCからフリーで獲得。ネヤスミッチはすぐに先発に定着し、ディルク・プロパーをベンチに追いやった。
今季は4得点1アシストをマーク。右利きの彼は、ディック・シュロイダー監督の攻撃的な戦術の中で中盤のバランスを保ち、佐野耕大と組んで3位躍進の原動力となった。