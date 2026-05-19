「VriendenLoterijエールディヴィジ」2025/26シーズンが終了。 昨夏の移籍市場では各クラブが活発に補強を行い、エールディヴィジのチームも例外ではなかった。そこで、今シーズン開幕前にリーグでほとんど知られていなかった新戦力の中から、真に戦力となった選手をVoetbalzoneがランキング形式で15人紹介する。
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今シーズン、エールディヴィジで最も印象的だった新加入選手は以下の15人だ。
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15. ショラ・ショレタイア（PECズヴォレ）
マンチェスター・ユナイテッドのヨーロッパリーグ史上最年少デビュー記録を持つショラ・ショレタイアは、今もなお大物だ。PAOKサロニキからレンタル移籍したPECズヴォレで、この22歳ウイングは今シーズン才能を存分に発揮した。
左サイドで攻撃を牽引し、特に冬期はリーグ8試合で5得点1アシストをマーク。しかし3月に膝を怪我し、シーズン絶望となったのは本人にもPECにも大きな損失だった。
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14. アルテム・ステパノフ（FCユトレヒト）
FCユトレヒトは昨冬、ストライカーを求めてアルテム・ステパノフをレンタル移籍で獲得した。シーズン前半、彼はFCニュルンベルクで14試合に出場し1ゴール1アシストのみだったため、これは賭けだった。
しかしこの賭けは成功。ステパノフはすぐにスタメンに定着し、13試合で4得点をマーク。右利きの彼はチーム戦術にもフィットしたため、ユトレヒトは来季もレバークーゼンからレンタル延長することを決めた。
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13. ノエ・ルブレトン（NEC）
今季エールディヴィジで躍進したNECの選手たちがこのリストに名を連ねる。筆頭は8月末にSMカーンから130万ユーロで加入したノエ・ルブレトンだ。
シーズン前半は苦戦したが、後半はレギュラーに定着。当初はFWブライアン・リンセンの後ろでプレーし、負傷したバサル・オナルの代役として左サイドでも起用された。 日曜日に2得点を挙げた彼の成長はフランスでも注目され、3月末にU-21代表デビューを果たした。
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12. マース・ウィレムセン（SCヘーレンフェーン）
昨年、マース・ウィレムセンがデ・グラフシャップをフリー移籍で退団すると、フェイエノールト、ゴー・アヘッド・イーグルス、スパルタ・ロッテルダムが興味を示した。しかし、23歳のセンターバックを獲得したのはscヘーレンフェーンだった。
この選択は間違いではなかった。ウィレムセンはすぐにレギュラーを確保し、チームに不可欠な存在になった。彼の冷静さと安定感が守備を支え、ヘーレンフェーンは欧州カップ戦出場をかけたプレーオフに進出した。
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11. セドリック・ハテンブール（テルスター）
セドリック・ハテンブールは2024/25シーズン、エクセルシオールでケウケン・カンピオン・ディヴィジ（オランダ2部）で活躍し注目された。複数のオランダ強豪クラブが興味を示したが、彼はRSCアンデルレヒト移籍を選択。しかし、現時点では成功していない。
テルスターは昨冬レンタルで獲得し、今夏約200万ユーロで完全移籍できると報じられている。 テルスターでの活躍はエールディヴィジでも注目されており、4月末にはデ・テレグラーフが「左サイドのほぼ全チームが興味を示している」と報じた。
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10. ニック・フェルシューレン（FCヴォレンダム）
ニック・フェルシューレンはアヤックスでまだ1軍デビューしていないが、今シーズンFCヴォレンダムへのレンタル移籍でエールディヴィジに初出場。21歳のDFはヴォレンダムで守備の要となり、アヤックス1軍デビューも間近だ。
4月にはESPNアナリストのブラム・ファン・ポーレンが、守備ではアヤックスDFヨシップ・スタロより優れていると絶賛した。 「彼は何度も称賛を受けた。ボールに飛び込む姿勢は狂気だ。無謀でよく倒れるが、何にでも体を張る。状況の読みも鋭い」とファン・ポーレンは語った。
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9. ポール・ワナー（PSV）
PSVは昨年、マリク・ティルマンをバイエル・レバークーゼンに奪われたが、すぐにバイエルン・ミュンヘンからポール・ワナーを1500万ユーロで獲得した。オーストリア代表の彼がティルマンの後継者となるのは容易ではなかった。
まだ「新たなティルマン」と呼べる段階ではないものの、20歳のワナーはデビューシーズンで公式戦32試合5得点4アシストを記録。来季はより存在感を示すことが期待される。
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8. パトリック・ブラウワー（テルスター）
テルスターは先週末、エールディヴィジ残留を決めた。その立役者がパトリック・ブラウワーだ。フェルセン・ズイドを本拠地とするクラブは昨夏、アマチュアクラブ・クイック・ボーイズから彼を獲得するという賭けに打って出た。
今季は公式戦33試合に出場し9得点7アシストをマークし、アンソニー・コレイア監督率いるチームの得点王に輝いた。
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7. コーエン・コストンス（PECズヴォレ）
PECズヴォレは昨年、新ストライカーを探していた。前シーズン、ハイバーニアンからレンタル移籍したディラン・ヴェンテが再び退団したためだ。エールディヴィジ30試合で13得点を挙げた彼の穴を埋めるのは容易でないと見られていた。
しかしその期待は裏切られなかった。SCパーダーボルンからわずか10万ユーロで獲得したコエン・コストンス（26）は、エールディヴィジで11得点をマークしてチーム得点王に。さらに6アシストも記録し、今シーズンの「掘り出し物」と言えるだろう。
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6. 渡辺剛（フェイエノールト）
フェイエノールトは昨年夏、ダヴィド・ハンコの後継者として渡辺剛をAAゲントから800万ユーロで獲得した。それからほぼ1年が経ち、ロッテルダムの多くのファンはこれが良い取引だったと感じているだろう。
29歳のセンターバックは今シーズン正守護神として君臨し、その安定感がチームをエールディヴィジ2位に導き、チャンピオンズリーグの本戦出場権獲得に貢献した。
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5. ソンドレ・オリアセーテル（FCトゥウェンテ）
ソンドレ・オリアセーテルは昨夏、サルプスボルグ08から500万ユーロで加入した。エンシェデのクラブ史上6番目の高額移籍金だ。22歳の左ウイングには大きな期待が寄せられた。
加入早々にデ・グルート・フェステでレギュラーを確保し、創造性とアシストでチームに不可欠な存在となった。 ユーロジャックポットKNVBカップでは1、2回戦で得点。エールディヴィジ初ゴールは3月1日のフェイエノールト戦だった。シーズン全体では5得点8アシストをマークし、素晴らしいデビューイヤーとなった。
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4. アンヘル・アラコン（FCユトレヒト）
ステパノフに加え、FCユトレヒトは昨冬、アンヘル・アラコンもレンタル移籍で獲得。FCポルトから加入したこのウイングは、創造性とスピードでチームに活力をもたらした。公式戦13試合で3ゴール3アシストを記録。
3月には主将ファン・デル・ホーンもESPNのインタビューで「危機を脱する助けをしてくれた。素晴らしい才能だ」と称えた。契約上、アラコンは今夏ポルトガルへ戻る予定だが、ユトレヒトには買い取りオプションがある。
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3. ディース・ヤンセ（FCフローニンゲン）
ディース・ヤンセはアヤックスのユースで注目されていたが、トップチームでのチャンスは限られ、昨夏レンタル移籍を決断した。代理人によると、当時25クラブが興味を示したという。
彼はFCフローニンゲンを選び、今シーズン公式戦32試合に出場。3月末にはオランダU-21代表デビューも果たし、来季はさらに上の舞台でレギュラーを狙える状態だ。
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2. ヨルダン・ボス（フェイエノールト）
フェイエノールトは昨年夏、ベルギーのKVCウェステルロからジョーダン・ボスを獲得。23歳のオーストラリア人選手は「デ・クープ」で素晴らしいデビューシーズンを送った。
左サイドバックを主戦場にしながらも、左ウイングでも活躍。ディフェンダーながら11アシストを記録し、4得点をマークした。
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1. ダルコ・ネヤスミッチ（NEC）
今シーズン、エールディヴィジで最も成功した補強は、ダルコ・ネヤスミッチだ。NECは昨年夏、27歳のクロアチア人をシャルジャFCからフリーで獲得。ネヤスミッチはすぐに先発に定着し、ディルク・プロパーをベンチに追いやった。
今季は4ゴール1アシストを記録。右利きの彼は、ディック・シュロイダー監督の攻撃的な戦術の中で中盤のバランスを取った。佐野薫との中央コンビでチームを3位に導いた。