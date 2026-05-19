マンチェスター・ユナイテッドのヨーロッパリーグ史上最年少デビュー記録を持つショラ・ショレタイアは、今もなお大物だ。PAOKサロニキからレンタル移籍したPECズヴォレで、この22歳ウイングは今シーズン才能を存分に発揮した。

左サイドで攻撃を牽引し、特に冬期はリーグ8試合で5得点1アシストをマーク。しかし3月に膝を怪我し、シーズン絶望となったのは本人にもPECにも大きな損失だった。