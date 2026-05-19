「VriendenLoterijエールディヴィジ」2025/26シーズンが終了。 昨夏の移籍市場で各クラブは活発に補強を行い、新たな戦力が加わりました。そこで、シーズン前にほとんど知られていなかった選手の中から、リーグに大きな影響を与えた15人をランキング形式で紹介します。
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今シーズン、エールディヴィジで最も印象的だった新加入選手はこの15人。
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15. ショラ・ショレタイア（PECズヴォレ）
マンチェスター・ユナイテッドのヨーロッパリーグ史上最年少デビュー記録を持つショラ・ショレタイアは、今もなお大物だ。PAOKサロニキからレンタル移籍したPECズヴォレで、この22歳ウイングは今シーズン才能を存分に示した。
左サイドで攻撃を牽引し、特に冬期はリーグ8試合で5得点1アシストをマーク。しかし3月に膝を怪我し、シーズン終了を余儀なくされた。本人にとってもズヴォレにとっても大きな損失だ。
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14. アルテム・ステパノフ（FCユトレヒト）
FCユトレヒトは昨冬、ストライカーを求めてアルテム・ステパノフをレンタル移籍で獲得した。シーズン前半、彼はFCニュルンベルクで14試合に出場し1ゴール1アシストのみだったため、これは賭けだった。
しかしこの賭けは成功。ステパノフはすぐにスタメンに定着し、13試合で4得点をマーク。チームスタイルにもフィットしたため、ユトレヒトは今シーズンもバイエル・レバークーゼンからレンタル延長を決断した。
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13. ノエ・ルブレトン（NEC）
今季エールディヴィジで躍進するNECから、複数選手が本リストに名を連ねる。筆頭は8月末にSMカーンから130万ユーロで加入したノエ・ルブレトンだ。
シーズン前半は苦戦したが、後半はレギュラーに定着。当初はFWブライアン・リンセンの後ろでプレーし、負傷したバサル・オナルの代役として左サイドでも起用された。 日曜日に2得点を挙げた彼の成長はフランスでも注目され、3月末にU-21代表デビューを果たした。
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12. マース・ウィレムセン（SCヘーレンフェーン）
昨年、マース・ウィレムセンがデ・グラフシャップをフリー移籍で退団すると、フェイエノールトやゴー・アヘッド・イーグルス、スパルタ・ロッテルダムが興味を示した。しかし、当時23歳のセンターバックを獲得したのはscヘーレンフェーンだった。
この選択は間違いではなかった。ウィレムセンはすぐにレギュラーとなり、チームに欠かせない存在に。彼の冷静さと安定感が守備陣を支え、ヘーレンフェーンは欧州カップ戦出場をかけたプレーオフに進出した。
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11. セドリック・ハテンブール（テルスター）
セドリック・ハテンブールは2024/25シーズン、エクセルシオールでケウケン・カンピオン・ディヴィジ（オランダ2部）で活躍し注目された。複数のオランダ強豪クラブが興味を示したが、彼はRSCアンデルレヒト移籍を選択。しかし、現時点では成功とは言えない。
テルスターは昨冬レンタルで獲得し、今夏約200万ユーロで完全移籍できると報じられている。 テルスターでの活躍はエールディヴィジでも注目されており、4月末にはデ・テレグラーフが「左サイドのほぼ全チームが興味を示している」と報じた。
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10. ニック・フェルシューレン（FCヴォレンダム）
ニック・フェルシューレンはアヤックスでまだ1軍デビューしていないが、今シーズンFCヴォレンダムへのレンタル移籍でエールディヴィジに初出場した。21歳のDFはヴォレンダムで守備の要として活躍し、アヤックス1軍デビューも間近とみられる。
4月にはESPNアナリストのブラム・ファン・ポーレンが、守備力でアヤックスDFヨシップ・スタロを上回ると絶賛した。 「彼は何度も称賛を受けた。ボールに飛び込む姿勢は狂気だ。無謀でよく倒れるが、何にでも体を張る。状況の読みも確かだ」とファン・ポーレンは語った。
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9. ポール・ワナー（PSV）
PSVは昨年、マリク・ティルマンをバイエル・レバークーゼンに奪われたが、すぐにバイエルン・ミュンヘンからポール・ワナーを1500万ユーロで獲得した。オーストリア代表の彼は大きな期待を背負うことになった。
とはいえ、ワナー（20歳）はデビューシーズンで公式戦32試合5得点4アシストを記録。来季はチーム内でさらに存在感を示すだろう。
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8. パトリック・ブラウワー（テルスター）
テルスターは先週末、エールディヴィジ残留を決めた。その立役者はパトリック・ブラウワーだ。フェルセン・ズイドを本拠地とするクラブは昨夏、アマチュアクラブ・クイック・ボーイズから彼を獲得するという賭けに打って出た。
今季は公式戦33試合に出場し9得点7アシストをマークし、アンソニー・コレイア監督率いるチームの得点王に輝いた。
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7. コーエン・コストンス（PECズヴォレ）
PECズヴォレは昨年、新ストライカー探しに奔走した。前季レンタル加入したディラン・ヴェンテが再び退団。エールディヴィジ30試合13得点を記録した彼に代わる選手を見つけるのは容易でないとされた。
しかしその期待は裏切られなかった。SCパーダーボルンからわずか10万ユーロで獲得したコーエン・コストンス（26）は、エールディヴィジで11得点をマークしてチーム得点王に。さらに6アシストも記録し、今シーズンのエールディヴィジ屈指の「掘り出し物」と言えるだろう。
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6. 渡辺剛（フェイエノールト）
フェイエノールトは昨年夏、ダヴィド・ハンコの後継者と目されていた渡辺剛をAAゲントから800万ユーロで獲得した。それからほぼ1年が経ち、ロッテルダムの多くのファンはこれが良い取引だったと結論づけるだろう。
今季はセンターバックの定位置を確保し、守備の安定感を示した。その活躍もあり、チームは2位でフィニッシュし、来季チャンピオンズリーグの本戦出場権を得た。
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5. ソンドレ・オリアセーテル（FCトゥウェンテ）
ソンドレ・オージャセーテルは昨夏、サルプスボルグ08から500万ユーロで移籍。エンシェデのクラブ史上6番目の高額移籍金だった。22歳の左ウイングには大きな期待が寄せられた。
加入早々デ・グルート・フェステでレギュラーを確保し、創造性とアシストでチームに不可欠な存在となった。 ユーロジャックポットKNVBカップでは1、2回戦で得点。エールディヴィジ初ゴールは3月1日のフェイエノールト戦だった。シーズン全体では5得点8アシストをマークし、素晴らしいデビューイヤーとなった。
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4. アンヘル・アラコン（FCユトレヒト）
ステパノフに加え、FCユトレヒトは昨冬、アンヘル・アラコンもレンタル移籍で獲得。FCポルトから加入したこのウイングは、創造性とスピードでチームに活をもたらした。公式戦13試合で3ゴール3アシストを記録。
3月には主将ファン・デル・ホーンもESPNのインタビューで「危機を脱する助けをしてくれた。素晴らしい才能だ」と称えた。契約上、アラコンは今夏ポルトガルへ帰還する予定だが、ユトレヒトには買い取りオプションが残されている。
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3. ディース・ヤンセ（FCフローニンゲン）
ディース・ヤンセはアヤックスのユースで注目されていたが、トップチームでのチャンスは限定的だった。そのため昨夏、レンタル移籍が許可された。代理人によると、当時25クラブが興味を示していたという。
彼はFCフローニンゲンを選び、今シーズン公式戦32試合に出場。3月末にはオランダU-21代表デビューも果たし、来季はさらに上のレベルでレギュラーを狙える状態だ。
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2. ヨルダン・ボス（フェイエノールト）
フェイエノールトは昨年夏、ベルギーのKVCウェステルロからジョーダン・ボスを獲得。23歳のオーストラリア人選手は「デ・クープ」で素晴らしいデビューシーズンを送った。
主に左サイドバックで起用されながら左ウイングでも活躍し、ディフェンダーらしからぬ11アシストを記録。さらに4得点を挙げた。
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1. ダルコ・ネヤスミッチ（NEC）
今季エールディヴィジで最も成功した補強は、ダルコ・ネヤスミッチだ。NECは昨年夏、27歳のクロアチア人をUAEのシャルジャFCからフリーで獲得。ネヤスミッチはすぐに先発に定着し、ディルク・プロパーをベンチに追いやった。
今季は4得点1アシストをマーク。右利きの彼は、ディック・シュロイダー監督の攻撃的な戦術の中で中盤のバランスを取った。佐野耕大と中央で強力なコンビを組み、3位躍進の立役者となった。