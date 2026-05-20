「VriendenLoterijエールディヴィジ」2025/26シーズンが終了。 昨夏の移籍市場では各クラブが活発に補強を行い、エールディヴィジのチームも例外ではなかった。そこで、今シーズン開幕前にリーグでほとんど知られていなかった新戦力の中から、真に戦力となった選手をVoetbalzoneがランキング形式で15人紹介する。
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今シーズン、エールディヴィジで最も印象的だった新加入選手はこの15人だ。
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15. ショラ・ショレタイア（PECズヴォレ）
マンチェスター・ユナイテッドのヨーロッパリーグ史上最年少デビュー記録を持つショラ・ショレタイアは、今もなお大物だ。PAOKサロニキからレンタル移籍したPECズヴォレで、この22歳ウイングは今シーズン才能を開花させた。
左サイドで攻撃を牽引し、特に冬期はリーグ8試合で5得点1アシストをマークした。しかし3月に膝を怪我し、シーズン絶望。本人にとってもズヴォレにとっても大きな損失だ。
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14. アルテム・ステパノフ（FCユトレヒト）
FCユトレヒトは昨冬、ストライカーを求めてアルテム・ステパノフをレンタル移籍で獲得した。シーズン前半、彼はFCニュルンベルクで14試合に出場し1ゴール1アシストのみだったため、これは賭けだった。
しかしこの賭けは成功。ステパノフはすぐにスタメンに定着し、13試合で4得点をマーク。右利きの彼はチーム戦術にもフィットしたため、ユトレヒトは来季もレバークーゼンからレンタル延長することを決めた。
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13. ノエ・ルブレトン（NEC）
今季エールディヴィジで躍進したNECの選手たちがこのリストに複数名を連ねている。筆頭は8月末にSMカーンから130万ユーロで加入したノエ・ルブレトンだ。
シーズン前半は苦戦したが、後半はレギュラーに定着。当初はFWブライアン・リンセンの後ろでプレーし、負傷したバサル・オナルの代役として左サイドでも起用された。 日曜に2得点を挙げた彼の成長はフランスでも注目され、3月末にU-21代表デビューを果たした。
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12. マース・ウィレムセン（SCヘーレンフェーン）
昨年、マース・ウィレムセンがデ・グラフシャップをフリー移籍で退団すると、フェイエノールトやゴー・アヘッド・イーグルス、スパルタ・ロッテルダムが興味を示した。しかし、23歳のセンターバックを獲得したのはscヘーレンフェーンだった。
この選択は間違いではなかった。ウィレムセンはすぐにレギュラーとなり、チームに不可欠な存在に。彼の冷静さと安定感が守備を固め、ヘーレンフェーンは欧州カップ戦出場をかけたプレーオフに進出した。
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11. セドリック・ハテンブール（テルスター）
セドリック・ハテンブールは2024/25シーズン、エクセルシオールでケウケン・カンピオン・ディヴィジ（オランダ2部）で活躍し注目された。複数のオランダ強豪クラブが興味を示したが、彼はRSCアンデルレヒトへの挑戦を選んだ。しかし、現時点では成功していない。
昨冬テルスターがレンタルで迎え、今夏約200万ユーロで完全移籍できると報じられている。 テルスターでの活躍はエールディヴィジでも注目されており、4月末にはデ・テレグラーフが「左サイドのほぼ全チームが興味を示している」と報じた。
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10. ニック・フェルシューレン（FCヴォレンダム）
ニック・フェルシューレンはアヤックスでまだ1軍デビューしていないが、今シーズンFCヴォレンダムへのレンタル移籍でエールディヴィジに初出場した。21歳のDFはヴォレンダムで守備の要として活躍し、近い将来アヤックス1軍デビューも期待される。
4月にはESPNアナリストのブラム・ファン・ポーレンが「守備ではアヤックスのヨシップ・スタロより上」と絶賛した。 「彼は何度も称賛を受けた。ボールに飛び込む姿勢は狂気だ。無謀でよく倒れるが、何にでも体を張る。状況の読みも確かだ」とファン・ポーレンは語った。
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9. ポール・ワナー（PSV）
PSVは昨年、マリク・ティルマンをバイエル・レバークーゼンに奪われたが、すぐにバイエルン・ミュンヘンからポール・ワナーを1500万ユーロで獲得した。オーストリア代表の彼がティルマンの後継者となるのは容易ではなかった。
まだ「新たなティルマン」と呼ぶには早いものの、20歳のワナーはデビューシーズンで公式戦32試合5得点4アシストを記録。来季はチーム内でさらに存在感を示すことが期待される。
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8. パトリック・ブラウワー（テルスター）
テルスターは先週末、エールディヴィジ残留を決めた。その立役者がパトリック・ブラウワーだ。フェルセン・ズイドを本拠地とするクラブは昨夏、アマチュアクラブ・クイック・ボーイズから彼を獲得するという賭けに打って出た。
今季は公式戦33試合に出場し9得点7アシストをマークし、アンソニー・コレイア監督率いるチームの得点王に輝いた。
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7. コーエン・コストンス（PECズヴォレ）
PECズヴォレは昨年、新ストライカーを探していた。前シーズンにハイバーニアンからレンタル移籍したディラン・ヴェンテが再び退団したためだ。エールディヴィジ30試合13得点を挙げた彼に代わる選手を見つけるのは容易でなかった。
しかしその期待は裏切られなかった。SCパーダーボルンからわずか10万ユーロで獲得したコエン・コストンス（26）は、エールディヴィジで11得点をマークしてチームトップスコアラーに。さらに6アシストも記録し、今シーズンのエールディヴィジ屈指の「掘り出し物」と言えるだろう。
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6. 渡辺剛（フェイエノールト）
フェイエノールトは昨年夏、ダヴィド・ハンコの後継者として渡辺剛をAAゲントから800万ユーロで獲得した。それからほぼ1年が経ち、ロッテルダムの多くのファンはこれが良い取引だったと結論づけるだろう。
29歳のセンターバックは今シーズン正守護神として君臨し、その安定感がチームをエールディヴィジ2位に導き、チャンピオンズリーグの本戦出場権獲得に貢献した。
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5. ソンドレ・オリアセーテル（FCトゥウェンテ）
ソンドレ・オージャセーテルは昨夏、サルプスボルグ08から500万ユーロで加入した。エンシェデのクラブ史上6番目の高額移籍金だ。22歳の左ウイングには大きな期待が寄せられた。
加入早々にデ・グルート・フェステでレギュラーを確保し、創造性とアシストでチームに不可欠な存在となった。 ユーロジャックポットKNVBカップでは1、2回戦で得点したが、エールディヴィジ初ゴールは3月1日のフェイエノールト戦だった。シーズン全体では5得点8アシストを記録し、素晴らしいデビューイヤーとなった。
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4. アンヘル・アラコン（FCユトレヒト）
ステパノフに加え、FCユトレヒトは昨冬、アンヘル・アラコンもレンタル移籍で獲得。FCポルトから加入したこのウイングは、創造性とスピードでチームに活力をもたらし、公式戦13試合で3ゴール3アシストを記録した。
3月には主将ファン・デル・ホーンもESPNのインタビューで「彼は危機的状況を救った。桁外れの才能だ」と絶賛した。契約上、アラコンは今夏ポルトガルへ戻る予定だが、ユトレヒトには買い取りオプションがある。
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3. ディース・ヤンセ（FCフローニンゲン）
ディース・ヤンセはアヤックスのユースで注目されていたが、トップチームでのチャンスは限定的だった。そのため昨夏、レンタル移籍が許可された。代理人によると、当時25クラブが興味を示していたという。
彼はFCフローニンゲンを選び、今シーズン公式戦32試合に出場。3月末にはオランダU-21代表デビューも果たし、来季さらに上のレベルでレギュラーを狙える状態だ。
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2. ヨルダン・ボス（フェイエノールト）
フェイエノールトは昨年夏、ベルギーのKVCウェステルロからジョーダン・ボスを獲得。23歳のオーストラリア人選手は「デ・クープ」で素晴らしいデビューシーズンを送った。
左サイドバックを主戦場にしながらも、左ウイングでも活躍。ディフェンダーながら11アシストを記録し、4得点をマークした。
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1. ダルコ・ネヤスミッチ（NEC）
今シーズン、エールディヴィジで最も成功した補強は、ダルコ・ネヤスミッチだ。NECは昨年夏、27歳のクロアチア人をシャルジャFCからフリーで獲得。ネヤスミッチはすぐに先発に定着し、ディルク・プロパーをベンチに追いやった。
今季は4得点1アシストを記録。右利きの彼は、ディック・シュロイダー監督の攻撃的な戦術の中で中盤のバランスを保ち、佐野耕大と中央で強力なコンビを形成した。その活躍が、ナイメーヘンの3位躍進を支えた。