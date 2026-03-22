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「今シーズン最高の補強」――アーセナル戦でのカラバオ・カップ勝利を受け、ペップ・グアルディオラ監督がマンチェスター・シティのスター選手を称賛
ウェンブリーのヒーロー、オライリー
オライリーは間違いなくこの試合の主役であり、後半わずか4分間で2得点を挙げ、アーセナルを沈めた。慣れないポジションで起用されたこのアカデミー出身の選手は、冷酷な攻撃力を存分に発揮し、グアルディオラ監督に5度目のリーグカップ優勝をもたらした。
最初のゴールは60分、ケパ・アリサバラガのミスをオライリーが鋭く突いて生まれた。そのわずか4分後、マテウス・ヌネスのクロスに合わせ、リードを2点に広げ、アーセナルに絶体絶命の窮地を突きつけた。試合開始から15分間は試合を支配していた北ロンドンのチームは、この立て続けの2得点に対し、反撃の糸口を見出せなかった。
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グアルディオラ監督、オライリーの活躍を称賛
グアルディオラ監督は、ニコ・オライリーの卓越した貢献を称え、彼を「今シーズンのベスト補強」と呼べる存在だと示唆した。マンチェスター・シティの指揮官は、シーズン開幕時にこの若手選手とじっくりと話し合ったことを明かし、オライリーが左サイドバックの役割に順応し、すぐに強い印象を残した点を強調した。
「おそらく彼は今シーズンのベスト補強だったかもしれない。シーズン開幕時に、我々は彼と長い話し合いをした。彼は左サイドバックとしてプレーを始め、大きな印象を残した。彼は多くのポジションをこなせるし、最終ライン付近で自分が好きなポジションでプレーできる選手だ。彼は2つの素晴らしいゴールを決めた」と彼は語った。
グアルディオラ監督が「無敵の」アーセナルを称賛
自チームがトロフィーを掲げたにもかかわらず、グアルディオラ監督はすぐに、アーセナルを率いるアルテタ監督のチームの実力を称賛した。カタルーニャ出身の指揮官は、敗れたとはいえ、アーセナルが依然として国内サッカーにおけるベンチマークであることに変わりはないと強調した。「何と言えばいいだろうか？トロフィーを勝ち取ることは、いつだって重要なことだ」と、グアルディオラ監督は試合終了のホイッスルが鳴った後に語った。
「しかし、ここ2週間は厳しい状況だったし、特に相手チームを考えると、今回の勝利は特別なものだった。最初の15分間、彼らは我々を圧倒した。息もできないほどだった。その後、ようやく我々のプレーができ始めた。本当に嬉しいが、ミケル（・アルテタ）はほぼ無敵と言えるチームを作り上げた。我々はまだアーセナルのようなチームではないし、かつての我々の姿でもない。ただ、タイトルを勝ち取る方法を見つけただけだ」
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「全力を尽くす」――グアルディオラ監督が優勝争いについて語る
マンチェスターでは祝賀ムードが続く一方、注目はすぐにプレミアリーグへと戻る。現在、シティはアーセナルを追いかけている。グアルディオラ監督は、王座防衛を目指すチームにとって、順位表上の差が依然として大きな壁となっていることを認めた。
「正直なところ、9ポイントのリードがあれば最高だった」と、グアルディオラ監督は優勝争いについて問われると付け加えた。「勝敗は彼ら次第だ。我々は勝ち点を落としてしまい、それが大きな痛手となっているが、それでも挑戦し続ける。挑戦し続けるつもりだ」。シティは、このウェンブリーでの勝利が、シーズン終盤のガンナーズ追撃に必要な心理的な後押しとなることを期待している。
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