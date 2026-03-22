「今シーズン最高の補強」――アーセナル戦でのカラバオ・カップ勝利を受け、ペップ・グアルディオラ監督がマンチェスター・シティのスター選手を称賛

自チームがトロフィーを掲げたにもかかわらず、グアルディオラ監督はすぐに、アーセナルを率いるアルテタ監督のチームの実力を称賛した。カタルーニャ出身の指揮官は、敗れたとはいえ、アーセナルが依然として国内サッカーにおけるベンチマークであることに変わりはないと強調した。「何と言えばいいだろうか？トロフィーを勝ち取ることは、いつだって重要なことだ」と、グアルディオラ監督は試合終了のホイッスルが鳴った後に語った。

「しかし、ここ2週間は厳しい状況だったし、特に相手チームを考えると、今回の勝利は特別なものだった。最初の15分間、彼らは我々を圧倒した。息もできないほどだった。その後、ようやく我々のプレーができ始めた。本当に嬉しいが、ミケル（・アルテタ）はほぼ無敵と言えるチームを作り上げた。我々はまだアーセナルのようなチームではないし、かつての我々の姿でもない。ただ、タイトルを勝ち取る方法を見つけただけだ」