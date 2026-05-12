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「今シーズンは厳しかった」とマルセイユFWグリーンウッド。将来への決意を示し、リーグ・アンベストイレブンに選出。
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マルセイユの得点王に再び
マルセイユは厳しいシーズンを送っており、2月にハビブ・ベイェ新監督が就任しても国内リーグの状況は好転しなかった。チームが苦戦する中、グリーンウッドは全大会通算26得点を挙げ、再びチームを牽引。今週、その活躍が評価され、リーグ・アンの年間ベストイレブンに選出された。
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フランスに残りたいという願い
個人賞を受賞した24歳のフォワードは、夏の移籍噂について問われると、次のように語った。 「今シーズンはチームとして厳しい時期もあったが、個人としては良いシーズンだった。今年のベストイレブンには優れた選手が多く、このトロフィーを受け取れて嬉しい。リーグ・アンは素晴らしいリーグだ。 素晴らしい試合が多く、私がプレーした中で最高のリーグの一つです。ここに残りたいと思っています。」
エリートの関心
グリーンウッドはリーグ戦で16ゴール6アシストを記録し、ユヴェントス、アトレティコ・マドリード、ドルトムントなどが注目している。ロッカールームの不和から移籍が噂されたが、2029年6月までの長期契約がマルセイユの交渉カードとなっている。クラブは、彼を軸にチームを再構築するか、売却して移籍金を獲得するか、決断しなければならない。
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欧州大会出場権をかけた最後の追い込み
マルセイユは日曜、欧州カップ戦出場権を懸け5位レンヌと最終戦を戦う。現在6位OMはレンヌに3点差、7位モナコには2点リード。6位以内を確保し、来季の欧州出場権を狙う。また、グリーンウッドは得点王へ、レンヌのルポールとの4ゴール差を縮める。