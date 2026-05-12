個人賞を受賞した24歳のフォワードは、夏の移籍噂について問われると、次のように語った。 「今シーズンはチームとして厳しい時期もあったが、個人としては良いシーズンだった。今年のベストイレブンには優れた選手が多く、このトロフィーを受け取れて嬉しい。リーグ・アンは素晴らしいリーグだ。 素晴らしい試合が多く、私がプレーした中で最高のリーグの一つです。ここに残りたいと思っています。」