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Adhe Makayasa

翻訳者：

「今シーズンは厳しかった」とマルセイユFWグリーンウッド。将来への決意を示し、リーグ・アンベストイレブンに選出。

メイソン・グリーンウッド
マルセイユ
リーグ・アン

UNFPの授賞式でリーグ・アンの年間ベストイレブンに選ばれたメイソン・グリーンウッドは、マルセイユでの将来について自身の立場を明らかにした。波乱のシーズンを送った名門クラブには欧州の強豪からの関心も報じられたが、このフォワードは「オレンジ・ヴェロドローム」でプレーし続ける意思を示した。

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    マルセイユの得点王に再び

    マルセイユは厳しいシーズンを送っており、2月にハビブ・ベイェ新監督が就任しても国内リーグの状況は好転しなかった。チームが苦戦する中、グリーンウッドは全大会通算26得点を挙げ、再びチームを牽引。今週、その活躍が評価され、リーグ・アンの年間ベストイレブンに選出された。

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    フランスに残りたいという願い

    個人賞を受賞した24歳のフォワードは、夏の移籍噂について問われると、次のように語った。 「今シーズンはチームとして厳しい時期もあったが、個人としては良いシーズンだった。今年のベストイレブンには優れた選手が多く、このトロフィーを受け取れて嬉しい。リーグ・アンは素晴らしいリーグだ。 素晴らしい試合が多く、私がプレーした中で最高のリーグの一つです。ここに残りたいと思っています。」

  • エリートの関心

    グリーンウッドはリーグ戦で16ゴール6アシストを記録し、ユヴェントス、アトレティコ・マドリード、ドルトムントなどが注目している。ロッカールームの不和から移籍が噂されたが、2029年6月までの長期契約がマルセイユの交渉カードとなっている。クラブは、彼を軸にチームを再構築するか、売却して移籍金を獲得するか、決断しなければならない。

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    欧州大会出場権をかけた最後の追い込み

    マルセイユは日曜、欧州カップ戦出場権を懸け5位レンヌと最終戦を戦う。現在6位OMはレンヌに3点差、7位モナコには2点リード。6位以内を確保し、来季の欧州出場権を狙う。また、グリーンウッドは得点王へ、レンヌのルポールとの4ゴール差を縮める。

リーグ・アン
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マルセイユ
OM
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スタッド・レンヌ
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