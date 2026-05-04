「今シーズンの掘り出し物」――ダニエル・ファーケ監督の采配で、1000万ポンドのリーズのスターは批判を静めた。

イングランド1部で6試合無敗（マンチェスター・ユナイテッド、ウルヴァーハンプトン、バーンリーに勝利）を続けたリーズは、降格圏と7ポイント差の14位に浮上した。

FAカップ準決勝ではチェルシーにウェンブリーで敗れたが、2024-25シーズンに100ポイントでチャンピオンシップ制したリーズは、完全にトップリーグに帰ってきた。クラブはウェスト・ヨークシャーで将来を見据えた野心的な計画を進めている。

グズムンドソンもその一翼を担い、今後数週間から数カ月の活躍が期待されている。ハムストリングの負傷で今シーズンは終えたが、今夏にスウェーデン代表としてワールドカップ出場を果たす可能性が残っている。

オランダとフランスでプレーした27歳は、頂点を狙うこの大会への出場を切望している。リーズはリール時代から彼の才能を見抜き、前線へ配置転換してウイングバックとして起用。その投資は大きな成果をもたらしている。