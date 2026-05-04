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「今シーズンの掘り出し物」――ダニエル・ファーケ監督の采配で、1000万ポンドのリーズのスターは批判を静めた。
負傷中のグドムンドソン、スウェーデン代表としてワールドカップ出場を目指す
イングランド1部で6試合無敗（マンチェスター・ユナイテッド、ウルヴァーハンプトン、バーンリーに勝利）を続けたリーズは、降格圏と7ポイント差の14位に浮上した。
FAカップ準決勝ではチェルシーにウェンブリーで敗れたが、2024-25シーズンに100ポイントでチャンピオンシップ制したリーズは、完全にトップリーグに帰ってきた。クラブはウェスト・ヨークシャーで将来を見据えた野心的な計画を進めている。
グズムンドソンもその一翼を担い、今後数週間から数カ月の活躍が期待されている。ハムストリングの負傷で今シーズンは終えたが、今夏にスウェーデン代表としてワールドカップ出場を果たす可能性が残っている。
オランダとフランスでプレーした27歳は、頂点を狙うこの大会への出場を切望している。リーズはリール時代から彼の才能を見抜き、前線へ配置転換してウイングバックとして起用。その投資は大きな成果をもたらしている。
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1000万ポンドで獲得したグドムンドソンは、今シーズンの目玉補強か？
勤勉なスウェーデン人選手には称賛が殺到している。元ホワイトスDFグレイはAdlerslotsを通じてGOALの独占インタビューに応じ、グドムンドソンが2025-26プレミアリーグ最高の補強かと問われると「シーズンが進むにつれて、そう思うようになったよ」と語った。 当時は確信がなかったが、ダニエル・ファーケ監督がエティハド・スタジアムでのマンチェスター・シティ戦後半に導入したシステム変更が、今シーズン後半のどの選手よりも彼に合っていた。彼は素晴らしいディフェンダーに成長している。
守備だけでなく攻撃でも成長し、今シーズンの掘り出し物だ」
エランド・ロード拡張：リーズは欧州復帰なるか？
グドムンドソンらがピッチで躍動する一方、リーズはピッチ外でも未来に向けた準備を着々と進めている。エランド・ロードでは大規模改修が進み、収容人数は最終的に5万3000人に増え、欧州カップ戦の復活が期待される。
この目標について、またチーム強化とスタジアム拡張の両方が必要な理由を問われたグレイはこう語った。「やるべきことだ。現在のリーズのスタジアムは、たとえ収容人数が2倍になっても満席になるだろう。リーズは熱狂的なサポーターに支えられているからだよ。
私はそこで特別な時間を過ごし、対戦相手として戦うたびに、このクラブの大きさを痛感する。だが、トンネルを抜け、白いユニフォームに袖を通す瞬間は、何とも言えない高揚感に包まれる。
「監督は素晴らしい仕事をしている。何よりも、昇格したばかりのシーズンでプレミアリーグに残留できたのは大きな成果だ。
リーズはどの選手にとっても魅力的なクラブだ。今季は独自のスタイルを確立し、支援があればさらに強くなる。現在のオーナー陣はクラブを大切にしており、かつての問題は解消された。
「来季か再来季にはプレミアリーグでトップ10に入り、その先にはヨーロッパの舞台を狙いたい」と語った。
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リーズはピッチ内外で野心的な計画を策定している
リーズが最後に欧州大会に出場したのは2002-03シーズンのUEFAカップで、それから20年以上が経っている。その間、リーグ・ワンまで降格したものの、再び軌道に乗った。
2020年の昇格後、トップリーグでの戦いは3シーズンだけだったが、持続的な成功への基盤は整いつつある。グドムンドソン獲得のような賢明な補強が、この野心的な強豪をさらに高みへ導くはずだ。