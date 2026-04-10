コヴァチス主審は火曜日のバルセロナ対アトレティコ・マドリード準々決勝第1戦で、いくつかの不運な判定をした。バルセロナDFパウ・クバルシの危険なタックルには、VAR介入でイエローからレッドカードに変わった。

54分には、アトレティコGKフアン・ムッソのゴールキックをDFマルク・プビルが手で止めて再キックした場面も問題視された。 バルセロナのハンス・フリック監督は「私なら2枚目のイエローカードとPKを宣告する」と語り、ドイツ人VARのクリスチャン・ディンガートを名指しで批判した。「彼は『確認しろ』と言うべきだった。しかし言わなかった。つまり『ドイツに感謝』ということだ」。