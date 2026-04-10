『ムンド・デポルティーボ』などスペインメディアによると、UEFAは41歳のルーマニア人審判を今シーズンの大会で起用しないことを決めた。
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「今シーズンの出場停止は妥当」：チャンピオンズリーグの波乱後、バルサはUEFAへの異議で一部勝利。
コヴァチス主審は火曜日のバルセロナ対アトレティコ・マドリード準々決勝第1戦で、いくつかの不運な判定をした。バルセロナDFパウ・クバルシの危険なタックルには、VAR介入でイエローからレッドカードに変わった。
54分には、アトレティコGKフアン・ムッソのゴールキックをDFマルク・プビルが手で止めて再キックした場面も問題視された。 バルセロナのハンス・フリック監督は「私なら2枚目のイエローカードとPKを宣告する」と語り、ドイツ人VARのクリスチャン・ディンガートを名指しで批判した。「彼は『確認しろ』と言うべきだった。しかし言わなかった。つまり『ドイツに感謝』ということだ」。
- AFP
UEFAはバルサ戦でのミスでコヴァチを解任したのか？
カタルーニャ側は最終的にUEFAに抗議し、ディンガート氏の資格停止だけでなく、審判団の通信記録開示と過ちが確認された場合の公式な認容・措置を求めた。
ただし、この抗議がコヴァックスの今シーズン残り試合でのUEFA大会除外にどの程度影響したかは不明だ。協会が内部リストに基づき、すでに起用停止を計画していた可能性もある。
一方、元ブンデスリーガ審判のマヌエル・グレーフェ氏はXへの投稿でコヴァチスの試合中のミスを挙げ、「今シーズン終了までUEFAから除外されるのは当然だ」と主張した。