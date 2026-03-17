今や「模範的な事例」と見なされている：FCバイエルン、かつてのレンタル選手を内部で「売却不可」と位置づけた模様

今シーズン、スタニシッチはこの記録を大幅に上回る勢いだ。現在、公式戦28試合で3ゴール6アシストを記録している。シーズン序盤の膝の怪我や、1月の足首の関節包損傷も、彼の勢いを止めることはできなかった。ヴィンセント・コンパニー監督にとって、彼は現在、少なくともアルフォンソ・デイヴィスの離脱を受けて、かけがえのない存在となっている。

「スタニには少し時間がかかった。だが今、彼はその存在感を示し、重要な役割を担うようになった」と、コンパニー監督は先週末、スタニシッチの古巣レバークーゼンとの1-1の引き分け戦後に語った。ここ数週間、スタニシッチの目覚ましい成長の中で特に際立っているのは、本来は右サイドバックである彼が、いかに頻繁に攻撃に加わっているかという点だ。

スタニシッチはミュンヘンでは長い間、守備寄りのサイドバックと見なされており、ユース時代にはセンターバックとして多くプレーしていた。しかし、コンパニの果敢なシステムに後押しされ、今シーズンは自らを刷新している。これはFCBの首脳陣にも見過ごされていなかった。スポーツディレクターのクリストフ・フロイントは、スタニシッチの成長を「本当に素晴らしい」と評価している。 「彼はサッカーの技術がどんどん向上しており、前線への進出にもますます自信を持っており、非常にアクティブだ。」