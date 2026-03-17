『キッカー』誌の報道によると、FCバイエルンは内部的にヨシップ・スタニシッチを「売却不可」と宣言したようだ。同誌によれば、ドイツの最多優勝クラブにはこの多才な守備的選手に対するオファーが「度々」寄せられていたが、それらはクラブにとっても、スタニシッチ本人にとっても、もはや何の意味も持たなくなっているという。
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今や「模範的な事例」と見なされている：FCバイエルン、かつてのレンタル選手を内部で「売却不可」と位置づけた模様
複数の報道によると、例えば昨夏、ユヴェントスはクロアチア代表選手の獲得を真剣に検討していたとされる。当時、同クラブはスタニシッチに5000万ユーロという価格を提示していたという。少なくとも、ファブリツィオ・ロマーノ氏は昨年9月にそう主張していた。
オファーをより魅力的なものにするため、ミュンヘン側はその後、すでにガラタサライに戻っていたサシャ・ボエイを交換要員として提示したとされる。しかし、このオファーもトリノ側によって拒否されたという。それにもかかわらず、スタニシッチは依然としてユヴェントスの将来の計画における候補者であり続けていると、ロマーノ氏は当時主張していた。しかし、この試みは今や「老婦人」にとって不可能であることが判明するだろう。
- IMAGO / IPA Sport
「模範的な選手」スタニシッチ、シャビ・アロンソの下でブレイクを果たす
一方で、2029年まで契約を結んでいるこのミュンヘン出身の選手は、チームを離れるつもりはない。他方で、彼はレナート・カールやアレクサンダル・パブロヴィッチと共に、野心あふれる記録的な優勝回数を誇るこのクラブにおいて、自チームのユース出身の才能ある選手がどのようにしてトップチームへの飛躍を遂げられるかを示す「模範」として、内部で評価されている。
しかし、スタニシッチはそのために少し遠回りをした。2023/24シーズンはバイエル・レバークーゼンへレンタル移籍し、無敗で優勝した「ヴェルクスエルフ」の一員として、ブンデスリーガの歴史に名を刻んだ。 レバークーゼンでは、当時監督を務めていたシャビ・アロンソの下、現在25歳となった彼は特に後半戦からレギュラーの座を確立し、通算38試合に出場して4ゴール、6アシストを記録した。
- AFP
スタニシッチはコンパニ監督率いるFCバイエルンで新たな自分を見出している
今シーズン、スタニシッチはこの記録を大幅に上回る勢いだ。現在、公式戦28試合で3ゴール6アシストを記録している。シーズン序盤の膝の怪我や、1月の足首の関節包損傷も、彼の勢いを止めることはできなかった。ヴィンセント・コンパニー監督にとって、彼は現在、少なくともアルフォンソ・デイヴィスの離脱を受けて、かけがえのない存在となっている。
「スタニには少し時間がかかった。だが今、彼はその存在感を示し、重要な役割を担うようになった」と、コンパニー監督は先週末、スタニシッチの古巣レバークーゼンとの1-1の引き分け戦後に語った。ここ数週間、スタニシッチの目覚ましい成長の中で特に際立っているのは、本来は右サイドバックである彼が、いかに頻繁に攻撃に加わっているかという点だ。
スタニシッチはミュンヘンでは長い間、守備寄りのサイドバックと見なされており、ユース時代にはセンターバックとして多くプレーしていた。しかし、コンパニの果敢なシステムに後押しされ、今シーズンは自らを刷新している。これはFCBの首脳陣にも見過ごされていなかった。スポーツディレクターのクリストフ・フロイントは、スタニシッチの成長を「本当に素晴らしい」と評価している。 「彼はサッカーの技術がどんどん向上しており、前線への進出にもますます自信を持っており、非常にアクティブだ。」
ヨシップ・スタニシッチ：FCバイエルンとバイエル・レバークーゼンでの成績
シーズン クラブ 試合 ゴール アシスト 2020/21 FCバイエルン 1 0 0 2021/22 FCバイエルン 17 1 1 2022/23 FCバイエルン 23 0 0 2023/24 バイエル・レバークーゼン 38 4 6 2024/25 FCバイエルン 26 0 2 2025/26 FCバイエルン 28 3 6