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今も「世界最高」のGKか？ ベルギーのレジェンド、フィリップ・アルベールがレアル・マドリーの正GKティボー・クルトワをダビド・ラヤ、アリソン、ジャンルイジ・ドンナルンマらと比較評価
アトレティコ・マドリーとチェルシーで獲得したタイトル
ヘンクで16歳にしてトップチームデビューを果たし、その才能が初めて注目を集めた。プレミアリーグの強豪チェルシーは2011年、900万ユーロ（800万ポンド／1000万ドル）の移籍金で、その明らかな将来性を見込んで獲得した。
当時のチェルシーにはペトル・チェフが在籍しており、ティボー・クルトワはラ・リーガの強豪アトレティコ・マドリーへ3シーズン連続で期限付き移籍した。スペインの首都で定期的に出場機会を得たことは、ヨーロッパリーグ優勝とともに、この長身GKにとって大きな糧となった。
アトレティコ・マドリー時代に、初めて世界のトップクラスに名を連ねる地位を築いた。スタンフォード・ブリッジに戻ると、その評価はさらに高まった。クルトワはイングランドのトップリーグで2度の優勝を果たし、FAカップとリーグカップも制した。4シーズンで154試合に出場した。
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レアル・マドリーにとって安定感の模範となる存在
2018年にはレアル・マドリーから声がかかり、移籍金3500万ポンド（4700万ドル）で加入した。この取引もまた、結果的にはかなりの掘り出し物だった。クルトワはレアル・マドリーでの345試合を通じ、安定したパフォーマンスを見せ続けている。
ほかにも、元マンチェスター・シティのエデルソンや、現在アトレティコ・マドリーで正GKを務めるヤン・オブラクなど、複数のGKが「最高のGK」の座に名乗りを上げている。ウナイ・シモンはスペイン代表としてワールドカップ優勝を経験し、その過程でアーセナル所属でゴールデングローブ賞を受賞したダビド・ラヤをベンチにとどめた。
世界のサッカー界で最高のGKは誰か？
クルトワは今もGKの中で最高なのか。ベルギー代表経験を持つアルベールは多少ひいき目があるかもしれないが、Casino26.chと提携して取材に応じ、この質問を受けてGOALにこう語った。「ティボーは過去15年間、世界のGKトップ3に入ってきた。そしてここ7、8年は、彼より優れたGKはいない」
「彼は今、代表ではプレーしていない。現在、代表でプレーしているのはセンネ・ラメンスだ。ラメンスは良いGKだが、ティボーが最高だ」
「あのようなGKの後を継ぐのはいつだって難しい。彼は所属したどのクラブでも重要な存在で、素晴らしかった。サッカー選手として獲得できるあらゆるタイトルを手にし、どのクラブでも常に素晴らしい活躍を見せた」
「彼をとても尊敬している。ティボーのようなGKが我々のためにプレーしてくれたことは非常に幸運だったし、今もそうだ」
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主要タイトルの有力候補と新契約
クルトワは、2026年のバロンドール授賞式で最優秀GKに選ばれる候補に入っている。10人の候補リストには、ヤシン・ブヌ、ジョアン・ガルシア、グレゴール・コベル、エミ・マルティネス、エドゥアール・メンディ、ラヤ、マトヴェイ・サフォノフ、シモン、ヴォジーニャも名を連ねる。
クルトワは過去に2022年のヤシン・トロフィーを受賞しており、2018年にはザ・ベストFIFAゴールキーパーにも選ばれた。このベルギーの伝説的GKは現在34歳だが、まだ十分にプレーを続けられるとみられており、サンティアゴ・ベルナベウで2028年までプレーするための契約延長が取り沙汰されている。
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