ヘンクで16歳にしてトップチームデビューを果たし、その才能が初めて注目を集めた。プレミアリーグの強豪チェルシーは2011年、900万ユーロ（800万ポンド／1000万ドル）の移籍金で、その明らかな将来性を見込んで獲得した。

当時のチェルシーにはペトル・チェフが在籍しており、ティボー・クルトワはラ・リーガの強豪アトレティコ・マドリーへ3シーズン連続で期限付き移籍した。スペインの首都で定期的に出場機会を得たことは、ヨーロッパリーグ優勝とともに、この長身GKにとって大きな糧となった。

アトレティコ・マドリー時代に、初めて世界のトップクラスに名を連ねる地位を築いた。スタンフォード・ブリッジに戻ると、その評価はさらに高まった。クルトワはイングランドのトップリーグで2度の優勝を果たし、FAカップとリーグカップも制した。4シーズンで154試合に出場した。