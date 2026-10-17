AFP
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「今も適任者だ」マンチェスター・ユナイテッドでの将来を懸けて戦うマイケル・キャリックについて、ヤープ・スタムがINEOSに明確なメッセージ
オランダ人、批判にさらされるイングランド人監督を支持
マンチェスター・ユナイテッドの元DFは、チームが出遅れる中でも、クラブ首脳陣に監督を支え続けてほしいと考えている。同監督が昨夏、正式に指揮を任されたのは、1月から暫定監督を務め、3位を確保した後のことだ。しかし、その後は厳しい戦いが続いている。プレミアリーグでは6試合で勝ち点6にとどまり、カラバオカップではブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンに敗れて敗退。さらに、サバフに4-0で勝利した後、チャンピオンズリーグでは敵地アトレティコ・マドリー戦に0-2で敗れ、監督への重圧が高まっている。
- ZUMA Press Wire
確かな実績があっても成功は保証されない
『TEAMtalk』の記者グレアム・ベイリーによると、元チェルシー、ナポリ指揮官のコンテと協力する仲介人がクラブに接触し、昨夏に同職への就任を狙っていたコンテが即座に指揮を執る用意があると伝えたものの、キャリックが直ちに職を失う危険はないという。それでもスタムは、経験豊富な指揮官の招へいが立て直しを保証するわけではないと考えている。
サー・アレックス・ファーガソンが指揮を執っていた時代と現代のサッカーを比較し、近年の監督人事にも言及したスタムは、『FlashScore』にこう語った。「昔、サー・アレックスがチームを率いていた頃は、チームとともに取り組み、チームを築き、最終的に成功を収めるまでに、もう少し時間があったと思う。今では、監督が長期的な成功を収めるための時間を得るのは非常に難しい」
「あなたが触れたように、これまでにも［ジョゼ］モウリーニョ、［デイビッド］モイーズ、［ルイ］ファン・ハール、［エリック］テン・ハーフといった経験豊富な監督がいた。彼らは皆、トップレベルでの経験があったが、成功は収められなかった。だから、経験豊富な監督を招けば、成功につながる考えや答えを持っているとは限らない」
文化への理解は、監督人事の賭けより重要だ
スタム氏は、キャリックが選手たちと築いた強い信頼関係、クラブのアイデンティティーに対する深い理解、そして首脳陣と方向性が一致していることから、再建を率いる理想的な人物だと確信している。
45歳のキャリックには長期的な構想を実行に移す時間が必要だと説明し、スタム氏は続けた。「マイケルは今もその役割にふさわしいと思う。選手たちに近い人物が必要だ。彼は選手たちを知り、クラブの文化も理解している。上層部の役員たちとも意思疎通ができているし、彼らが信頼と時間を与えれば、計画を実現できる」
「もちろん、そのための計画は必要だ。ただ、そのことや、移籍期間にどう臨むか、どのタイミングでどの選手を獲得し、そこからどうチームを築くかについては、おそらく話し合っているだろう。その上で、監督は成果を示さなければならない。どんな監督を招いても、期待どおりの仕事をしてくれるかは分からない。だが、マイケルは昨季、それができると証明した。今季中にさらに成長し、より良い結果を出すと確信している」
- Getty Images Sport
激しいヨークシャー・ダービーで試される精神力
全公式戦で5試合勝利がなく、13位に沈むマンチェスター・ユナイテッドは日曜日、激しいライバル関係にあるリーズ・ユナイテッドとの敵地での一戦に臨む。ダニエル・ファルケ監督率いる7位のホームチームは勝ち点9を獲得しており、アーセナルに1-2で惜敗した前節からの巻き返しを狙う。リーズはエランド・ロードでの直近5試合のトップリーグ公式戦で無敗とあって、ユナイテッドにとってヨークシャーでの厳しい午後になりそうだ。
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