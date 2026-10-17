スタム氏は、キャリックが選手たちと築いた強い信頼関係、クラブのアイデンティティーに対する深い理解、そして首脳陣と方向性が一致していることから、再建を率いる理想的な人物だと確信している。

45歳のキャリックには長期的な構想を実行に移す時間が必要だと説明し、スタム氏は続けた。「マイケルは今もその役割にふさわしいと思う。選手たちに近い人物が必要だ。彼は選手たちを知り、クラブの文化も理解している。上層部の役員たちとも意思疎通ができているし、彼らが信頼と時間を与えれば、計画を実現できる」

「もちろん、そのための計画は必要だ。ただ、そのことや、移籍期間にどう臨むか、どのタイミングでどの選手を獲得し、そこからどうチームを築くかについては、おそらく話し合っているだろう。その上で、監督は成果を示さなければならない。どんな監督を招いても、期待どおりの仕事をしてくれるかは分からない。だが、マイケルは昨季、それができると証明した。今季中にさらに成長し、より良い結果を出すと確信している」