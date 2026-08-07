長くチーム練習の環境から離れていたこともあり、ロビンソンはアリが順応するには時間が必要だと認めた。また、このMFがいまやまさに後がない状況にあることも認めている。

「彼はこれまで何度も、再びプレーできる状態に戻るチャンスを得てきた。だから、ほかの誰かを責めることはできない」とロビンソンは述べた。「まず何より、自分自身を見つめなければならない。

「そして結局のところ、この機会を与えられてウェストハムに入り、すぐに結果を出せば、彼らは非常に才能のあるフットボーラーを手にすることになると分かっている。だが、それは彼次第だ。もはや他の誰の問題でもない。彼に必要なのは、再びスパイクを履き、自分が愛することをやることだと思う」