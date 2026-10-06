74歳の同氏はインターナショナルブレイク前、セルティックが1週間で3連敗を喫したことを受け、自身の去就を検討し、その後にクラブ首脳陣と話し合う考えがあると認めていた。フェレンツヴァーロシュ戦でのヨーロッパリーグ敗戦は、レンジャーズ戦2敗の間に挟まれる形となった。

しかし、クラブ公式サイトで語ったマーティン・オニールは、続投への準備ができていることを明言した。どれほど強い決意を持っているのかと問われると、オニールは「その通りだ。私はそのための準備が十分にできている。厳しい1週間だった。こういうことは起こり得るし、最大のライバルに敗れることもあれば、欧州の試合に負けることもある。報じられていたような世界の終わりなどでは決してない。だが、私はやる準備ができている」と述べた。