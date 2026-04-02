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「今は言わない」――ドン・ガーバー、MLSの昇降格制導入の可能性を否定せず、2026年ワールドカップ後にスター選手を惹きつけられるとリーグを擁護
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有名アーティストの起用
ガーバー氏は、現在のリーグが1999年に自身が引き継いだ当時とは全く異なる体制になっていることを認めた。『The Late Run』への出演時にMLSの世界的な魅力について問われると、同氏はアメリカのサッカー界の状況が完全に変わったと主張し、今後さらに多くのビッグネームを招き入れることができると自信を見せた。
「昔は、ビッグネームの選手たちをここへ招くのは難しかった。今ではそれほど難しくない。正直なところ、彼らの方から連絡をくれていると思う」とガーバーは語った。
ガーバー氏は、その成功の証拠として、インター・マイアミがリオネル・メッシを獲得した事例を挙げた：
「皆さんはバルセロナに関するニュースをすべて読んでいるでしょう。サウジアラビアの件も。我々が勝ったのです。つまり、我々が彼を説得したわけですから。しかも、彼がここでトロフィーを獲得していないわけでもない。彼は必死にプレーしています。ですから、誰が加入するかは無限の可能性があると私は考えています」とガーバー氏は語った。
また、彼はマイアミによるメッシ獲得を巡る批判にも言及した。多くの人が、リーグがマーケティングの観点からメッシの獲得を十分に活用できていないと指摘している。ガーバーはその見方を一蹴した：
「レオは我々のために多大な貢献をしてくれた。 彼には――こう言えば批判されるだろうが――自分のやりたいことをやらせて、必ずしもメディア対応をしなければならないと思わせないようにしている。とはいえ、彼は我々に大変貢献してくれている。CMやプロモーション映像にも出演している。誰にでも向いているわけではないが、我々のメディアやマーケティングイベントで協力してくれる選手たちは、広告にも登場している。彼らの活躍を嬉しく思うし、感謝している」とガーバー氏は語った。
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引き続きの呼びかけ
ガーバー氏はまた、リーグの将来について熟考していることも明かした。メッシはマイアミで2028年までアメリカに留まる可能性のある長期契約を締結したが、コミッショナーの頭にはすでに他の大物選手のことが浮かんでいる。
「メッシが成し遂げたのと同じレベルまでリーグを引き上げ、さらにその先へと導いてくれるような選手が現れてほしい。それがヴィニなのか？ わからない。いや、もしかするとムバッペなのか？」と彼は推測した。
しかし、クリスチャン・プリシッチがMLSにとって大きな戦力になることは認めた。
「プリシッチは、我々のリーグにとってゲームチェンジャーとなるだろう」と彼は語った。
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フレディ・アドゥへの対応が不適切
しかしガーバー氏は、リーグがフレディ・アドゥの扱いを誤ったことを認めた。この10代の若者は14歳で一躍脚光を浴びたが、MLSの3つのクラブで結果を残せず、キャリアは早期に終焉を迎えてしまった。
「我々はフレディを正しく扱えなかった。彼にはまだ準備ができていなかった。リーグにも準備ができていなかった」とガーバーは語った。「我々は何かが必要だった。ユースワールドカップに出場している選手がいれば、彼にはスポンサー契約もあった。彼はまだ子供だったのに、我々は彼を追い込み、チームも彼を追い込んだ。それがフレディにとって最善だったかどうかは分からない」
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昇格と降格をめぐる疑問
ガーバー氏はまた、MLSに昇格・降格制度が導入される可能性についても質問を受けた。彼は2025年12月、その可能性を否定できないと認めていた。そして今回のインタビューで、その考えをさらに強調した。
「以前は『絶対に、絶対に、絶対にない』と言っていたが、今はそうは言わない。リーグが将来どうなっているかは分からない」とガーバーは語った。
彼は、どのような形式になるかについて推測し、リーグのさらなる拡大によって検討を迫られる可能性があると指摘した。
「チーム数が32チームになれば、2つのディビジョンが必要になり、昇格・降格制度を導入せざるを得なくなるかもしれない。あるいは、別のリーグと合併するかもしれない」と彼は語った。