「今は言わない」――ドン・ガーバー、MLSの昇降格制導入の可能性を否定せず、2026年ワールドカップ後にスター選手を惹きつけられるとリーグを擁護

ガーバー氏は、現在のリーグが1999年に自身が引き継いだ当時とは全く異なる体制になっていることを認めた。『The Late Run』への出演時にMLSの世界的な魅力について問われると、同氏はアメリカのサッカー界の状況が完全に変わったと主張し、今後さらに多くのビッグネームを招き入れることができると自信を見せた。

「昔は、ビッグネームの選手たちをここへ招くのは難しかった。今ではそれほど難しくない。正直なところ、彼らの方から連絡をくれていると思う」とガーバーは語った。

ガーバー氏は、その成功の証拠として、インター・マイアミがリオネル・メッシを獲得した事例を挙げた：

「皆さんはバルセロナに関するニュースをすべて読んでいるでしょう。サウジアラビアの件も。我々が勝ったのです。つまり、我々が彼を説得したわけですから。しかも、彼がここでトロフィーを獲得していないわけでもない。彼は必死にプレーしています。ですから、誰が加入するかは無限の可能性があると私は考えています」とガーバー氏は語った。









また、彼はマイアミによるメッシ獲得を巡る批判にも言及した。多くの人が、リーグがマーケティングの観点からメッシの獲得を十分に活用できていないと指摘している。ガーバーはその見方を一蹴した：

「レオは我々のために多大な貢献をしてくれた。 彼には――こう言えば批判されるだろうが――自分のやりたいことをやらせて、必ずしもメディア対応をしなければならないと思わせないようにしている。とはいえ、彼は我々に大変貢献してくれている。CMやプロモーション映像にも出演している。誰にでも向いているわけではないが、我々のメディアやマーケティングイベントで協力してくれる選手たちは、広告にも登場している。彼らの活躍を嬉しく思うし、感謝している」とガーバー氏は語った。