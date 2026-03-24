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「今は全く別の監督だ」――元プレミアリーグのライバルは、フランク・ランパードがチェルシーに3度目の指揮官として復帰すれば「素晴らしい仕事」をするだろうと主張している
ロゼニオールへの圧力が高まっている
プレミアリーグでエバートンに0-3と完敗し、残り7試合で4位のアストン・ヴィラに6ポイント差をつけられ、6位に沈んだチェルシーを巡り、スタンフォード・ブリッジは再び監督交代説の渦中にある。クラブのチャンピオンズリーグ出場権獲得の望みが危うい状況の中、ロゼニオール監督は厳しい批判にさらされている一方、コヴェントリーで指揮を執るランパードの評価は急上昇している。 47歳のランパードは、首位を9ポイント差で独走するコヴェントリーを率いて、チャンピオンシップ優勝とプレミアリーグ昇格を目前に控えている。
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バットはランパードを推している
元マンチェスター・ユナイテッドのMFバットは、ロゼニオールが解任された場合、チェルシーの首脳陣はランパードの劇的な復帰を検討すべきだと考えている。「The Good, The Bad and The Football」ポッドキャストに出演したバットは、ランパードのスタンフォード・ブリッジでの最初の指揮は、彼の力ではどうにもならない状況によって妨げられたと主張した。彼は、コヴェントリーでの経験と、ブルーズのサポーターとの既存の親和性が相まって、現在のランパードはこの役職にはるかに適した候補者になっていると示唆している。
バットは次のように述べた。「もしフランク・ランパードがコヴェントリーを昇格させたら、チェルシーは彼を再び迎え入れるだろうか？ 彼は最初の就任時、時期尚早だったと思う。移籍禁止処分を受けていたため、多くの若手選手を起用せざるを得なかった。私としては、フランク・ランパードをチェルシーの指揮官として呼び戻すのは、決して愚かなことではないと思う。 彼はコヴェントリーで素晴らしい仕事をした。今はもう少し経験も積んだし、おそらくいくつかの失敗もしただろう。今の彼は全く別の監督になっているはずだ。より優れた選手たちと仕事をするのは彼にとって容易だし、技術力の高い選手たちに自分のメッセージを伝えるのも楽になるだろう。彼は素晴らしい仕事をすると思う。本当にそう思う。」
浮き沈みのあった歴史
ランパードのチェルシー監督としての任期は2019年7月4日に始まったが、3年契約を結んだにもかかわらず、移籍禁止措置に縛られた期間を経て、2021年1月25日に解任された。 2023年4月にグラハム・ポッターが解任された後、彼は暫定監督として復帰したが、この2度目の指揮下でクラブは史上最低の勝ち点に沈み、1996年以来初めてリーグ下位半分の順位でシーズンを終えた。この惨憺たる短期指揮期間中の11試合で勝率はわずか9％にとどまり、コヴェントリーでの最近の戦術的復活まで、スタンフォード・ブリッジにおける彼の監督としての評判は深刻な打撃を受けていた。
- AFP
決定的な対決
チェルシーのトップ4入りの望みは、ロゼニオール監督が4月のマンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッド、ブライトンとの厳しい連戦を乗り切れるかどうかにかかっている。さらに5月にはノッティンガム・フォレスト、リヴァプール、トッテナム、サンダーランドとの対戦が控えている。ランパード監督はコヴェントリーでのチャンピオンシップ優勝に集中しているが、この過酷な終盤戦でチェルシーがチャンピオンズリーグ出場権獲得圏との差を縮められなければ、クラブのレジェンドである彼の「ロマンチックな復帰」を求める声はさらに高まるだろう。