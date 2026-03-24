「今は全く別の監督だ」――元プレミアリーグのライバルは、フランク・ランパードがチェルシーに3度目の指揮官として復帰すれば「素晴らしい仕事」をするだろうと主張している

元マンチェスター・ユナイテッドのMFバットは、ロゼニオールが解任された場合、チェルシーの首脳陣はランパードの劇的な復帰を検討すべきだと考えている。「The Good, The Bad and The Football」ポッドキャストに出演したバットは、ランパードのスタンフォード・ブリッジでの最初の指揮は、彼の力ではどうにもならない状況によって妨げられたと主張した。彼は、コヴェントリーでの経験と、ブルーズのサポーターとの既存の親和性が相まって、現在のランパードはこの役職にはるかに適した候補者になっていると示唆している。

バットは次のように述べた。「もしフランク・ランパードがコヴェントリーを昇格させたら、チェルシーは彼を再び迎え入れるだろうか？ 彼は最初の就任時、時期尚早だったと思う。移籍禁止処分を受けていたため、多くの若手選手を起用せざるを得なかった。私としては、フランク・ランパードをチェルシーの指揮官として呼び戻すのは、決して愚かなことではないと思う。 彼はコヴェントリーで素晴らしい仕事をした。今はもう少し経験も積んだし、おそらくいくつかの失敗もしただろう。今の彼は全く別の監督になっているはずだ。より優れた選手たちと仕事をするのは彼にとって容易だし、技術力の高い選手たちに自分のメッセージを伝えるのも楽になるだろう。彼は素晴らしい仕事をすると思う。本当にそう思う。」