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「今は何も決めないで！」――ロナウド、2026年W杯へ「身を捧げた」ネイマールに代表引退の再考を訴える
フェノメノが冷静さを呼びかける
ブラジルがベスト16で敗退した直後、同国歴代最多得点記録保持者は代表引退をほのめかした。しかし、ロナウドは34歳の彼に「今、大きな決断をする必要はない」と助言した。
「レデ・ロナウド」と「TNTスポーツ・ブラジル」のインタビューで、彼はこう助言した。「今は何も求めず、何も決めなくていい。時間をかけて整理しよう」
- AFP
セレサオのための犠牲
ロナウドは、北米大会に出場するためネイマールが払った多大な肉体的努力を強調した。長期にわたるコンディション不良にもかかわらず、彼はブラジルがノルウェーに2-1で敗れた試合に出場。この結果に涙した。
ロナウドは「彼はクラブに戻り、またプレーする。2年間の大怪我から復帰したばかりであることを忘れてはいけない。このW杯のために身を削ってまで参加した。リズムを取り戻し、10試合、15試合と連続で出場し、再びゴールを決めて自信を取り戻すだろう」と語った。
アンチェロッティと2030年への道
2002年W杯優勝経験者は、ネイマールがコンディションを維持できれば、アンチェロッティ監督体制下でも不可欠な戦力であり続けると確信している。敗退後、彼はポーカー大会に参加していたが、ロナウドはリーグ再開時に怪我の影響が薄れれば闘志が再燃すると予測する。
「まもなく彼は再びやる気を取り戻すだろう。アンチェロッティ監督が彼をブラジル代表の選択肢として考える可能性もある」と、元レアル・マドリードの選手は付け加えた。ネイマールの才能に疑問の余地はないと強調し、「彼には技術がある。今は、決定的な役割を果たせるよう身体を整えることが必要だ」と述べた。
退職のヒントとAI動画
メットライフ・スタジアムでの会見でネイマールは「頑張った。ここで始まり、ここで終わった。もう終わったんだ」と語り、引退の意思は固いように見えた。代表80得点を挙げながら6度目のW杯優勝を果たせなかった彼に、ブラジル中が惜別の声を上げた。
それでもSNSでは2030年の復帰を予想する声が上がっている。彼は最近、AIが生成した「最後の挑戦」を描いた動画に感情的な絵文字で反応した。ロナウドも残留を訴えており、方針転換の扉は依然として開いている。
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