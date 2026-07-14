「今は何も決めないで！」――ロナウド、2026年W杯へ「身を捧げた」ネイマールに代表引退の再考を訴える

ロナウドは、北米大会に出場するためネイマールが払った多大な肉体的努力を強調した。長期にわたるコンディション不良にもかかわらず、彼はブラジルがノルウェーに2-1で敗れた試合に出場。この結果に涙した。

ロナウドは「彼はクラブに戻り、またプレーする。2年間の大怪我から復帰したばかりであることを忘れてはいけない。このW杯のために身を削ってまで参加した。リズムを取り戻し、10試合、15試合と連続で出場し、再びゴールを決めて自信を取り戻すだろう」と語った。