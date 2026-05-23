「今はどうでもいい」：バイエルン・ミュンヘンのスポーツディレクター、マックス・エベルがウリ・ヘーネスの疑念に反論

カップ戦決勝を前に、ホーネスはエベルルのFCBでの将来が2027年の契約満了後も未定だと示唆した。同会長は『シュピーゲル』の番組で「まだ疑問が残っている」と語った。現時点では「60対40」の確率でしか契約延長はないという。

エベルルは「自分の仕事を全うし、結果で納得してほしい。今シーズンのチームは魅力的なプレーをした。疑念は当然だ。話し合えばいい」と語った。なぜ疑われるのかと問われると、52歳のエベルルは「私には分からない。ウリに聞くべきだ。どう思っているのかは不明だが、数字は出た。今は気にしない。ダブルス獲得がすべてだ」と述べた。 彼が本当にそう思ったのかは分からない。数字は出たが、今はどうでもいい。我々はダブルを達成し、良いシーズンを送った。それが重要だ」