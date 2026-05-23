「私もとても意外だった」とエベルルは語った。土曜夜、バイエルンはDFBポカール決勝でVfBシュトゥットガルトを3－0で下し、直後にスカイのインタビューでホーネスの発言について語った。
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「今はどうでもいい」：バイエルン・ミュンヘンのスポーツディレクター、マックス・エベルがウリ・ヘーネスの疑念に反論
カップ戦決勝を前に、ホーネスはエベルルのFCBでの将来が2027年の契約満了後も未定だと示唆した。同会長は『シュピーゲル』の番組で「まだ疑問が残っている」と語った。現時点では「60対40」の確率でしか契約延長はないという。
エベルルは「自分の仕事を全うし、結果で納得してほしい。今シーズンのチームは魅力的なプレーをした。疑念は当然だ。話し合えばいい」と語った。なぜ疑われるのかと問われると、52歳のエベルルは「私には分からない。ウリに聞くべきだ。どう思っているのかは不明だが、数字は出た。今は気にしない。ダブルス獲得がすべてだ」と述べた。 彼が本当にそう思ったのかは分からない。数字は出たが、今はどうでもいい。我々はダブルを達成し、良いシーズンを送った。それが重要だ」
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FCバイエルン：ウリ・ヘーネスがマックス・エベルに希望を与えた
エベルルは2024年3月にバイエルンの職務に就き、数カ月後に名将ヴィンセント・コンパニーの招聘を主導した。コンパニー監督の下、バイエルンは今シーズン、リーグとDFBポカールを制し、CLでもパリ・サンジェルマンに準決勝で敗れるまで勝ち進んだ。
ベルリンのオリンピックスタジアムでのカップ優勝祝賀会で、エベルルは「実はいつも話している。昨日も今日も話した。だから60対40という数字には驚いた」と語った。
一方、ホーネスはARDの取材に当初沈黙したが、その後「60対40は私の率直な意見だ。 私を知っている人なら分かるはずだ。2、3か月後には方向性が明確になる」と述べ、最後に「個人的には彼にとって前向きな状況だと見ている」と希望を示した。
ホーネスやカール＝ハインツ・ルンメニゲらが属する監督委員会は5月末に会合を開き、エベルや2027年契約満了のスポーツディレクター、クリストフ・フロイントの契約延長を議論する見込みだ。
FCバイエルン・ミュンヘン：FCBの今後のスケジュール
日時
試合
大会
7月25日
SVヴェーエン・ヴィースバーデン vs. FCバイエルン
親善試合
8月4日
済州SK FC－FCバイエルン
親善試合
8月7日
FCバイエルン - アストン・ヴィラ
親善試合
8月15日
FCバイエルン - RBライプツィヒ
親善試合