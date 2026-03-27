「今の彼のプレーは凄まじい」：トニ・クロースがレアル・マドリードのスター選手を称賛

ウルグアイ人選手は「ピッチを駆け巡っている」とクロースは強調し、「彼の現在のプレーは本当に凄まじい」と語った。また、元チームメイトである彼は、ピッチ上のパフォーマンスだけでなく、マドリードにおけるリーダー的存在でもあるという。「彼は技術だけでなく、メンタリティも兼ね備えた選手だ」と彼は説明した。

バルベルデは現在、間違いなくヨーロッパで最も好調な選手の一人であり、特にチャンピオンズリーグのマンチェスター・シティとのラウンド16では、レアルにとっての彼の重要性を際立たせた。第1戦での3-0の勝利において、この万能なミッドフィールダーは、そのうちの3得点をすべて、時に見事な形で決めた。

ダニ・カルバハルの不在に伴い、バルベルデは現在キャプテンマークも巻いている。今シーズン、公式戦42試合に出場し、そのうち多くの試合を名目上は右サイドバックとしてプレーしたにもかかわらず、全大会を通じて20ものゴール関与を記録している。