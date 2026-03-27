自身が創設したインドアサッカーリーグ「アイコン・リーグ」の放送で、2014年のワールドカップ優勝者はコメンテーターとして、レアル・マドリードの脅威となる存在として特にフェデリコ・バルベルデを挙げた。
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「今の彼のプレーは凄まじい」：トニ・クロースがレアル・マドリードのスター選手を称賛
ウルグアイ人選手は「ピッチを駆け巡っている」とクロースは強調し、「彼の現在のプレーは本当に凄まじい」と語った。また、元チームメイトである彼は、ピッチ上のパフォーマンスだけでなく、マドリードにおけるリーダー的存在でもあるという。「彼は技術だけでなく、メンタリティも兼ね備えた選手だ」と彼は説明した。
バルベルデは現在、間違いなくヨーロッパで最も好調な選手の一人であり、特にチャンピオンズリーグのマンチェスター・シティとのラウンド16では、レアルにとっての彼の重要性を際立たせた。第1戦での3-0の勝利において、この万能なミッドフィールダーは、そのうちの3得点をすべて、時に見事な形で決めた。
ダニ・カルバハルの不在に伴い、バルベルデは現在キャプテンマークも巻いている。今シーズン、公式戦42試合に出場し、そのうち多くの試合を名目上は右サイドバックとしてプレーしたにもかかわらず、全大会を通じて20ものゴール関与を記録している。
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クロースとバルベルデは共に2度のチャンピオンズリーグ優勝を果たした
クロースはバルベルデと共にレアルで計187試合に出場し、この27歳の選手と共に、自身が獲得した計6回のチャンピオンズリーグ優勝のうち2回、およびリーガ・エスパニョーラ優勝3回を成し遂げた。
両クラブで輝かしいキャリアを築いてきたクロースは、この注目の対戦について予想を語らなかった。 ミュンヘンの守備陣には、今シーズン最大級の難題が待ち受けていることは明らかだ。バルベルデに加え、復帰したキリアン・エムバペも絶好調だ。さらに、アルヴァロ・アルベロア監督は攻撃陣において、ヴィニシウス・ジュニアやアルダ・ギュレルを起用することもできる。
FCバイエルン、ブンデスリーガでの最多得点記録に迫る
しかし、バイエルンの攻撃陣も現在、自信に満ち溢れている。ブンデスリーガでは、ハリー・ケイン、ミカエル・オリゼ、ルイス・ディアスらが、第27節終了時点で実に97ゴールを記録している。これにより、ドイツの最多優勝クラブが101ゴールを挙げた1971/72シーズンの自らが樹立した得点記録が、大きく揺らいでいる。
伝説のベルナベウで行われる第1戦は、約2週間後の4月7日に開催される。その8日後、ミュンヘンのアリアンツ・アレーナで第2戦が行われる。勝者には、準決勝でPSGまたはリヴァプールFCが待ち受けている。
フェデリコ・バルベルデ：今シーズンのレアル・マドリードにおける成績データ
ゲーム 42 ゴール 8 アシスト 12