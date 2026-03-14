ウェールズのクラブを劇的に変貌させた買収から5周年を記念し、このスターコンビはスウォンジー戦（レックサムが2-0で圧勝）のスカイ・スポーツの解説陣に加わった。

「こういう場所には、本当に一体感があるんだ」と、レイノルズは北ウェールズの雰囲気について語った。「コミュニティが集まり、共通の目標に向かって声援を送る場には、どこにもその感覚がある。僕はそれが大好きだ。ここを見渡したり、新鮮な空気を吸ったり、屋外で過ごしたり、この美しいウェールズの地を歩いたり……そして、あのピッチに降り立ったりできることがね。 私も、そのことを決して当たり前だとは思っていません。」