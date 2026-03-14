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「今でも鳥肌が立つ」――ライアン・レイノルズとロブ・マックが、レックサムのオーナーであることの最大の喜びを明かす
北ウェールズで繰り広げられるハリウッド風の変身
2021年2月に200万ポンドでクラブを買収して以来、この2人の経営陣は、レッド・ドラゴンズをナショナルリーグの昇格候補から、プレミアリーグ昇格を本気で狙えるチームへと変貌させた。彼らの在任期間は、ドキュメンタリーシリーズ『Welcome to Wrexham』の世界的な成功に支えられ、イングランドのサッカーピラミッドを駆け上がるような急成長によって特徴づけられている。 この2人は先日、指揮を執ってからの5年間を振り返り、ウェールズのクラブを率いるという新鮮さは色あせていないと語った。むしろ、シーズン終盤を迎えるにつれ、地域社会との絆はさらに深まっているという。
- AFP
レースコース・グラウンドの魔法
ウェールズのクラブを劇的に変貌させた買収から5周年を記念し、このスターコンビはスウォンジー戦（レックサムが2-0で圧勝）のスカイ・スポーツの解説陣に加わった。
「こういう場所には、本当に一体感があるんだ」と、レイノルズは北ウェールズの雰囲気について語った。「コミュニティが集まり、共通の目標に向かって声援を送る場には、どこにもその感覚がある。僕はそれが大好きだ。ここを見渡したり、新鮮な空気を吸ったり、屋外で過ごしたり、この美しいウェールズの地を歩いたり……そして、あのピッチに降り立ったりできることがね。 私も、そのことを決して当たり前だとは思っていません。」
今でも驚いている
プレーオフ進出をかけた重要な一戦でレックサムが勝利を収めるのを見守るオーナーたちの情熱は明らかだった。ロブ・マックは、このチームと共に成し遂げたことを今でも信じられないと語った。彼は次のように述べた。「5年経った今でも、そのことを考えると鳥肌が立つよ。 ピッチを歩いて、ロッカールームに入り、選手たちと話をし、抱擁を交わし、今日彼らを見送ることができる。つまり、私たちが経験していることすべてが、ただただ信じられないほど素晴らしい体験なんだ。」
プレミアリーグの夢を追いかけて
この勝利により、フィル・パーキンソン監督率いるチームは現在チャンピオンシップで6位につけている。レックサムは前回のハル・シティ戦での敗北から見事な巻き返しを見せ、4年連続の昇格を目指している。残り9試合となった今、レッド・ドラゴンズはプレーオフ争いの真っ只中にいる。現在の好調を維持できれば、クラブは近代史において初めてプレミアリーグ昇格を果たし、世界サッカー史に残る最も驚くべき物語の一つを成し遂げることになるだろう。
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