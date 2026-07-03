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Tillman family GFXGOAL
Ryan Tolmich

翻訳者：

「今でも彼を小さな男の子だと思っている」――マリク・ティルマンがUSMNTのヒーローとなった瞬間を見守った家族との感動的なワールドカップのひととき。

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アメリカ合衆国 対 ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボスニア・ヘルツェゴビナ

GOALはティルマン一家に、波乱万丈だったこの夏、ワールドカップの緊張感、そして2人の幼い息子への母の愛について聞いた。

アンジャ・ティルマンは、息子の有名なフリーキックを何度見たか分からない。マリク・ティルマンが右足で蹴ってから数時間、彼女のSNSフィードはリプレイで埋め尽くされた。英国やスペインの放送、音楽付き編集動画などだ。彼女はすべてを何度も見た。ゴールだけでなく、その瞬間を再び体験したかったのだ。

「私のインスタグラムは大変なことになってるわ」と彼女はGOALに笑顔で語った。「目に入るのは息子のフリーキックばかり。あのシュートがいかに難しかったかを解説する動画まであったのよ！」

それでも最も印象的だったのは、ほぼ即座に投稿された別の動画だった。その動画は、ボールに近づくアメリカ代表MFにズームインするところから始まる。 ボールがネットを揺らす直前、カメラは素早くパンし、アンジャとマリクの兄でロサンゼルスFCのスター、ティモシーに切り替わる。アンジャの目には涙が浮かび、ティモシーは満面の笑みだ。「マリクがやった」と二人は思った。彼ら自身も、それを成し遂げたのだ。

そのフリーキックは、この夏ティルマン家が振り返る数多の思い出の1つに過ぎない。マリクはドイツ、ティモシーはロサンゼルスにいて、一家が一緒に過ごせる夏は稀だからだ。しかし、この夏は違った。これがワールドカップの魔法だ。

「最初の試合に向かう車の中でね」とティモシーはGOALに語った。「僕は母や彼女、エージェントと話していた。『まさか僕たちがLAにいて、僕がここに住んで、ワールドカップの試合に行ってマリクのプレーを見ることになるなんて、誰が想像しただろう？』って」

ニュルンベルクから遠く離れた地で、彼らは想像を絶する思い出を作っている。この夏、最年少のマליקがW杯の夢を叶える一方で、家族もその瞬間を全力で楽しんでいる。

「ワールドカップのピッチで彼の姿を見られるなんて、本当に特別なことです」とアンジャ・ティルマンは感情をこらえながら語った。「私は今でも彼を小さな男の子として見ているんです」

その少年は今、アメリカのスポーツヒーローとなり、水曜の夜、その地位を確固たるものにした。

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    その決定的な瞬間

    アンジャ・ティルマンは米国代表のワールドカップ4試合すべてを観戦している。一方、ティモシー・ティルマンはLAFCのトレーニングのためオーストラリア戦（勝利）を1試合欠席した。残る3試合では、米国代表の「友人・家族席」に「ティルマン、No. 17」と書かれた赤白ストライプのユニフォームが2枚並んでいた。

    「彼の試合を見ていると、いつも緊張してしまうの」と、一家の母は打ち明ける。

    兄のティモシーも同様だが理由は異なる。自身もプロ選手としてUSMNTで3試合出場した経験があるため、緊張の質が少し違う。難しいのは、試合を見ながら自分が結果を変えられないと分かっていることだ。その重圧は弟の肩にかかっているが、彼はこれまで立派に耐え続けている。

    ボスニア・ヘルツェゴビナ戦の終盤、その重圧を最も見事に跳ね返した。1人少ないUSMNTが1点リードし、ペナルティエリアすぐ外でファウルを得た場面。マリクがFKを蹴るため前に出ると、兄には「この瞬間は撮影する価値がある」という直感が働いた。

    「正直、試合でも写真や動画はほとんど撮らない」と彼は言う。「でも、あのフリーキックでは彼が前に出てシュートすると直感した。だから撮影したんだ。結果的に最高の動画になったよ。

    「スタンドで生で目撃できたのは、私たち二人にとって本当に特別な瞬間だった。その場にいて一緒に共有できたことがとても嬉しい。彼も私たちがスタンドにいることを知っていたし、それが最大の達成感だ。私たち三人にとって本当に最高だったよ。」

    24時間経った今でも、アンジャ・ティルマンはその場面を思い出すと感情がこみ上げる。

    「私も同じ気持ち」と彼女は言う。「何に対しても感情的になってしまうの。二人がここにいること、私が二人と一緒にいられること、それ自体が本当に特別なの。」

    しかし、それぞれのキャリアで離れているため、家族で過ごせる時間は貴重だ。

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    一緒に過ごしたひととき

    プロサッカーには試合や遠征が絶えず、本当の休みはほとんどない。ティルマン兄弟は、一人がヨーロッパ、もう一人がMLSのスケジュールでプレーするため、調整はさらに難しい。二人が一緒に過ごせる時間を見つけるのは容易ではない。

    昨年が好例だ。ティモシー・ティルマンが所属するLAFCは11月まで試合があり、一方マリク・ティルマンがバイエル・レバークーゼンで迎えた初シーズンはちょうど始まったばかりだった。2025年の夏、本来オフのはずの時期にもマリクはゴールドカップで全米を移動していた。 11月には兄弟そろってUSMNT（アメリカ代表）合宿に招集されたが、そんな機会はまれだ。

    「ここ数年、一緒に過ごせるのはクリスマスの数日だけ」とアンヤ・ティルマンは言う。「彼らは友人との時間や旅行も欲しいけれど、クリスマスだけは一緒にいられるのです」

    しかし、この夏は状況が異なる。USMNTがオレンジ郡を拠点としているため、アンジャはロサンゼルスでティモシーと過ごし、マリクの休みに3人で集まれた。 チームが主催したバーベキューでは他のUSMNT選手家族とも交流し、マリクも兄のアパートに立ち寄って一緒に過ごした。試合のたびに、マリクはチームメイトより少し遅れてスタンドに駆けつけ、家族に会いに来る、とアンヤは笑って話した。

    それでも構わない。一緒に過ごせる時間はどれも楽しく、この夏は想像以上のものになった。

    「マリクに会えるのは本当に難しい」とティモシー・ティルマンは言う。「でも、ワールドカップは本当に物事を実現させてくれる。一緒に過ごせるのは、ただただ最高だ。」

    一緒にいると、何も変わっていないように感じる。ドイツで夢を追っていた頃とそのままの家族だ。でも、実際にはすべてが変わった。マリクも含めて。

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    自信をつける

    水曜日の劇的ゴール後、USMNTの選手たちはヒーローを称えた。「彼は変わった」と口を揃えた。今も内気で穏やかだが、立ち居振る舞いは以前と違うと。自信に満ちた様子で歩き回っている――少なくとも以前よりずっと。

    ティム・リームはゴールドカップ後にその変化に気づいたと言い、アンジャ・ティルマンも同意する。ただし彼女は「マリク自身は変わっていないが、活躍によって周囲の目が変わり、それが自信につながった」と補足する。その自信が、USMNTにとって歴史的な瞬間を生んだ。

    「前回のゴールドカップは、彼がチームや監督のもとで居心地の良さを感じる上で大いに役立ったと思います」と彼女は言う。「彼は監督から『自分はチームにとって重要な存在だ』と感じることが必要だからです。それが彼をよりリラックスさせ、自信を持たせたのだと思います。

    また、ファンからの支持も大きい。愛されていないと感じると選手は苦しくなるが、彼は特にその支持を必要とするタイプだ。それが彼を最高のプレーへと駆り立てる。彼は常にベストを尽くそうとしている。

    一方、弟のティモシーは、兄がレバークーゼンで過ごした1年目のシーズンも彼を鍛えたと語る。全体的には堅実なシーズンだったが、ブンデスリーガに復帰したばかりのMFには波乱もあった。その困難と成長の痛みが、彼の自信をさらに強固なものにしたという。

    クラブレベルでは決して楽な一年ではなかったし、キャリアでほぼ初めての本格的な挫折だった」とティモシー・ティルマンは語る。「それを受け入れ、乗り越えなければならなかったことが、何が本当に重要で、何に集中すべきか、何ができるかを彼により深く理解させる助けになったと思う。 だからこそ、ピッチ上で彼はこれほどまでに大人びた姿を見せているのだと思う」

    「ピッチ外ではいつも通りだけど、ピッチ上での変化は明らかだよ」と彼はニヤリと笑った。

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  • Timothy Anja TillmanThe Tillman Family

    あるお母さんの小さな息子たちにとって、この夏は特別な夏だった

    夏は続き、ティルマン一家もその流れに乗っている。二人は残りの試合もすべて観戦する予定だ。 ティモシーにとって、試合観戦は簡単ではなかった。シアトルでの試合を欠場し、水曜日のサンタクララでの試合も木曜のLAFC練習と重なり観戦できないかと心配していた。しかし、LAFCオーナーグループが飛行機で移動するため、同乗を招待され観戦できた。

    その苦労は十分に報われた。彼は弟の輝かしい瞬間をスタジアムで目撃し、母と共にその瞬間を祝った。これ以上の幸せがあるだろうか？

    「これからの試合は全部行くつもりだ。それが僕たちの旅だから」

    アンジャ・ティルマンにとって、これは一生に一度の旅だった。水曜の夜、彼女は長男を抱きしめ、末っ子が家族全員の夢を叶える姿を見守った。しかし、彼女がフィールドに目を向けたとき、そこにいたのはUSMNTのスターでもLAFCの中心選手でもなかった。

    その瞬間でさえ、マリクとティモシーは彼女にとっていつまでも小さな息子たちだった。だからこそ、この瞬間は彼女がいつまでも心の中で繰り返し思い返すものとなるのだ。

    「今でも私はそう見ているの」と彼女は言う。「二人はもう大人の男性になったけれど、それぞれの夢を追い、その夢を生き抜いている。これは本当に特別なことよ。」

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