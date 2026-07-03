アンジャ・ティルマンは、息子の有名なフリーキックを何度見たか分からない。マリク・ティルマンが右足で蹴ってから数時間、彼女のSNSフィードはリプレイで埋め尽くされた。英国やスペインの放送、音楽付き編集動画などだ。彼女はすべてを何度も見た。ゴールだけでなく、その瞬間を再び体験したかったのだ。

「私のインスタグラムは大変なことになってるわ」と彼女はGOALに笑顔で語った。「目に入るのは息子のフリーキックばかり。あのシュートがいかに難しかったかを解説する動画まであったのよ！」

それでも最も印象的だったのは、ほぼ即座に投稿された別の動画だった。その動画は、ボールに近づくアメリカ代表MFにズームインするところから始まる。 ボールがネットを揺らす直前、カメラは素早くパンし、アンジャとマリクの兄でロサンゼルスFCのスター、ティモシーに切り替わる。アンジャの目には涙が浮かび、ティモシーは満面の笑みだ。「マリクがやった」と二人は思った。彼ら自身も、それを成し遂げたのだ。

そのフリーキックは、この夏ティルマン家が振り返る数多の思い出の1つに過ぎない。マリクはドイツ、ティモシーはロサンゼルスにいて、一家が一緒に過ごせる夏は稀だからだ。しかし、この夏は違った。これがワールドカップの魔法だ。

「最初の試合に向かう車の中でね」とティモシーはGOALに語った。「僕は母や彼女、エージェントと話していた。『まさか僕たちがLAにいて、僕がここに住んで、ワールドカップの試合に行ってマリクのプレーを見ることになるなんて、誰が想像しただろう？』って」

ニュルンベルクから遠く離れた地で、彼らは想像を絶する思い出を作っている。この夏、最年少のマליקがW杯の夢を叶える一方で、家族もその瞬間を全力で楽しんでいる。

「ワールドカップのピッチで彼の姿を見られるなんて、本当に特別なことです」とアンジャ・ティルマンは感情をこらえながら語った。「私は今でも彼を小さな男の子として見ているんです」

その少年は今、アメリカのスポーツヒーローとなり、水曜の夜、その地位を確固たるものにした。