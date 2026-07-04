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「今この瞬間を生きている」――マンチェスター・ユナイテッドとイングランド代表のフォワード、マーカス・ラッシュフォードは、移籍について問われこう語った。
移籍説をめぐるラッシュフォードの姿勢
ラッシュフォードは、マンチェスター・ユナイテッドの将来に関する憶測に振り回されず、イングランド代表としての任務に集中すると強調した。昨季バルセロナへレンタル移籍し、ラ・リーガで調子を上げたが、バルセロナは契約に含まれていた2600万ポンドの買い取りオプションを行使しなかった。
『デイリー・メール』のインタビューで、ラッシュフォードはイングランド代表がメキシコと対戦する決勝トーナメント1回戦を前にこう語った。「私は『今』を生きる。ワールドカップ前に関係者に伝えた。それ以前に決着をつけたかったが、ならなければ大会中は考えない。この瞬間に集中したいからだ」
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オールド・トラッフォードの不透明感
この選手が国際舞台での活躍に集中する一方、マンチェスターの状況は落ち着かない。ユナイテッドは今夏、高年俸のこの選手へのオファーを検討するが、現時点ではバルセロナへの再レンタルは考えていない。ラッシュフォードの契約は2028年までで、クラブに交渉の余地を与えている。
騒動があるにもかかわらず、ラッシュフォードは「今は大会に集中する。他のことにエネルギーを割く余裕はない」と語った。遠征中に移籍が決まらなければ、代表大会終了から3週間後にカーリントンに戻り、プレシーズントレーニングを開始する予定だ。
メキシコとの対決に臨む
ラッシュフォードとトーマス・トゥヘル監督率いるチームは、由緒あるエスタディオ・アステカでの厳しい一戦という当面の難関に直面している。メキシコシティでホスト国と対戦するのは、敵対的な雰囲気や環境条件の大幅な変化など特有の課題がある。しかし、ラッシュフォードは海抜7,200フィートでの試合にも動じていない。
「素晴らしいスタジアムだ」とマンチェスター・ユナイテッドのアカデミー出身である彼は、カンザスシティの合宿地を出発する前に語った。「過去には彼らにとって有利だったのは明らかだが、我々には関係ない。我々は状況を理解し、試合をコントロールし、自分たちのサッカーをしなければならない。どんな状況が待ち受けていようとも、それに対処し、前進し続けるだけだ。それだけの単純な話だ。」
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高度の影響への対応
イングランド代表は、高地がボールの飛距離に与える影響を考慮し、戦術を練ってきた。ラッシュフォードは、特にロングシュートでその環境を味方につけられると確信している。経験豊富なチームなら、ノックアウトステージの特殊な気候でも対応できると自信を示した。
「チャンスがあれば、GKを脅かす必要がある。標高は要因だが、心配していない。我々は経験豊富だ。試合をコントロールし、勝って次へ進むために何でもする。不確定要素は多いが、過度に気にしていない」とラッシュフォードは語った。
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