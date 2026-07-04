この選手が国際舞台での活躍に集中する一方、マンチェスターの状況は落ち着かない。ユナイテッドは今夏、高年俸のこの選手へのオファーを検討するが、現時点ではバルセロナへの再レンタルは考えていない。ラッシュフォードの契約は2028年までで、クラブに交渉の余地を与えている。

騒動があるにもかかわらず、ラッシュフォードは「今は大会に集中する。他のことにエネルギーを割く余裕はない」と語った。遠征中に移籍が決まらなければ、代表大会終了から3週間後にカーリントンに戻り、プレシーズントレーニングを開始する予定だ。