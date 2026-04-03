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「今この瞬間に集中でき、地に足がついている感じがする」――産休明けで米国女子代表に復帰したソフィア・ウィルソン

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子育てのために一時離脱していたソフィア・ウィルソンが米国女子代表に復帰した。彼女はこの経験を通じて、より心のバランスが取れ、地に足がついた感覚を得て、次のステージへと進む準備が整ったと語っている。

ソフィア・ウィルソンは、自分自身に寛容さを見出している。25歳の米国女子代表FWは、あらゆるレベルでタイトルを獲得し、オリンピック金メダルも手にした。さらに、ポートランド・ソーンズでリーグ最多となる11得点を挙げた功績により、2022年にはNWSL（全米女子サッカーリーグ）の最優秀選手賞、2023年には得点王（ゴールデンブーツ）という栄誉に輝いた。

対称的なストライドから試合のリズムに合わせたファーストタッチに至るまで、ウィルソンのプレーのあらゆる部分に優雅さが滲み出ているが、自分自身に安らぎを与えるには、サッカーから離れる時間が必要だった。

ウィルソンは昨年、妊娠を発表し、2025年のNWSLシーズン全試合および米国女子代表（USWNT）の活動から離脱した。9月には娘のジジを出産した。その瞬間、そしてそこに至るまでの過程は、彼女を一個人としても、トップアスリートとしても、永遠に変えた。 ジジをこの世に迎えてから7ヶ月が経った今、ウィルソンはUSWNTに初めて招集され、自身の状態は最高だと語っている。

「今は本当に最高の状態にあると感じています」と、ウィルソンは木曜日にメディアの取材に対し語った。「この道のりを正しい方法で歩んできたと思います。私より先に同じことを成し遂げた人々を見てきたからこそ、すべてをうまく両立させ、本当に素晴らしい状態にあると感じています。」

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    「私の人生の最大の使命は、母親になることです」

    ウィルソンは、ずっと母親になりたいと願っていた。コロラド出身のこの才能あふれるストライカーは、プロサッカー選手になる夢を抱いていたが、自分にはもう一つの使命があることも分かっていた。

    「ずっと母親になりたいと思っていたの」とウィルソンは語った。「私は昔からとても母性的なところがあって、子供たちが大好き。人生における最大の使命は母親になることだと感じているわ」

    しかし、トップレベルでプレーすることと親になることの両立が可能だと心の底で信じていたとしても、アレックス・モーガンやクリスタル・ダンといった先駆者たちがいなければ、その未来を想像するのは難しかったかもしれない。今週USWNTが発表した通り、代表チームにはこれまでに18人の母親選手が在籍している。もしウィルソンが今後の日本戦でのいずれかの試合で得点を挙げれば、彼女はUSWNTで得点を記録した9人目の母親選手となる。

    ウィルソンは当初からモーガンに感化されており、彼女が娘をチームに連れてきた最初の代表合宿を振り返る。

    「彼女がチャーリーを連れてきた最初の合宿を覚えています。あれは本当に刺激的で、信じられないほど素晴らしいことだと感じました」とウィルソンは語った。「彼女がその経験を経て、再びハイレベルなプレーに戻っていく姿を見ることは、私にとって、実際にそれを成し遂げた人物の最初の手本となりました」

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  • Brazil v United States: Gold Medal Match: Women's Football - Olympic Games Paris 2024: Day 15Getty Images Sport

    ジョイ・フォーセットのようなUSWNTの母たちが、ウィルソンのために道を切り拓いた

    ウィルソンは、自分より前に多くの母親選手たちがいたことを十分に認識しており、今の時代がいかに違うかについても率直に語っている。

    「私より先に赤ちゃんを産んで復帰した選手はたくさんいることは分かっています」とウィルソンは語った。「これまでにも、それを成し遂げた素晴らしい選手たちが大勢いました。中には、必要なリソースやサポートが得られないような、非常に厳しい環境下でそれを成し遂げた選手もいました。そうした選手たちは、自分たちの後に続き、同じ道を歩むことになる選手たちのために、それでもなお多くの戦いを続けてくれたのです」

    後続の選手たちのために道を切り拓いた先駆者の一人が、元米国女子代表DFのジョイ・フォーセットだ。彼女はウィルソンと同じ年齢で、子供を持ちたいと決意し、それを実現する道を見つけると決めていた。それは1993年のことで、彼女は「子供を産んで、遠征に連れて行く」と公言して有名になった。

    彼女はまさにその通りに行動した。もし選択を迫られていたら、彼女はサッカーから身を引いていたはずだ。フォーセットの後、多くの選手がウィルソンが今日ある場所――母親であり、現役のUSWNT選手であり、そのすべてに安らぎを感じている――にたどり着けるよう道を切り拓いてきた。

    「母親としての生き方は人それぞれですが、それらはとても刺激的でした」とウィルソンは語った。「そうした先駆者たちの存在があったからこそ、私も同じことができると信じ、確信することができました。以前よりも支援体制が整っていた時代に、この道を歩めたことは本当に幸運だったと思います」

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    「アレックスと同じように振る舞えるといいな」

    ウィルソンとモーガンには多くの共通点がある。世界最大の舞台で決勝ゴールを決める能力から、試合当日の完璧なポニーテール、そしてもちろん、二人とも母親であるという点まで。

    「アレックスのような選手がいるのを見るのは、本当に最高のことだった」とウィルソンは、かつてのアイドルであり、今ではチームメイトとなった彼女が母親になる姿を見守ったことを振り返り、そう語った。「そして今、かつて私がアレックスをそう見ていたのと同じ立場にいるなんて、とても現実離れしている。私もアレックスと同じように振る舞いたい。彼女は若い女の子やアスリートたちに、仕事と家庭の両立が十分に可能であることを示してくれたのだから」

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    ウィルソンのサッカー観は、母親になってから変化した

    ウィルソンは4月の代表チーム合宿に向けて準備を進めているが、今シーズンはポートランドの全3試合に出場し、次の大きなステップに向けて必要な実戦経験と自信を積み重ねている。彼女はジジをどこへでも連れて行き、ポートランドのアウェイ戦からメディアデー、その間のあらゆるイベントに同行している。どちらかを選ばなければならない状況にはなく、2027年FIFA女子ワールドカップが刻一刻と近づく中で状況は目まぐるしく変化しているものの、彼女はかつてないほど地に足がついていると感じている。

    「以前より地に足がついているし、今この瞬間に集中できている。サッカーに対する見方も、そういうものになったと思う」

    ウィルソンのサッカーに対する見方は、母親になってから変化した。

    「「人生全般に対する視点が、良い意味で大きく変わったと思う」とウィルソンはGOALに語った。「これまで通り、でも今以上に『金魚のような心構え』で臨もうとしている。練習や試合にただその瞬間を生き、次に進むだけ。必要なものや学びたいことは取り入れ、残りは置いていく。母になることで、そうする術を学んだの」

    ウィルソンは、代表戦期間に入る前にソーンズであと1試合プレーし、その後、日本との3連戦に臨む米国女子代表（USWNT）に合流する予定だ。

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