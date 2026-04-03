「今この瞬間に集中でき、地に足がついている感じがする」――産休明けで米国女子代表に復帰したソフィア・ウィルソン

ソフィア・ウィルソンは、自分自身に寛容さを見出している。25歳の米国女子代表FWは、あらゆるレベルでタイトルを獲得し、オリンピック金メダルも手にした。さらに、ポートランド・ソーンズでリーグ最多となる11得点を挙げた功績により、2022年にはNWSL（全米女子サッカーリーグ）の最優秀選手賞、2023年には得点王（ゴールデンブーツ）という栄誉に輝いた。

対称的なストライドから試合のリズムに合わせたファーストタッチに至るまで、ウィルソンのプレーのあらゆる部分に優雅さが滲み出ているが、自分自身に安らぎを与えるには、サッカーから離れる時間が必要だった。

ウィルソンは昨年、妊娠を発表し、2025年のNWSLシーズン全試合および米国女子代表（USWNT）の活動から離脱した。9月には娘のジジを出産した。その瞬間、そしてそこに至るまでの過程は、彼女を一個人としても、トップアスリートとしても、永遠に変えた。 ジジをこの世に迎えてから7ヶ月が経った今、ウィルソンはUSWNTに初めて招集され、自身の状態は最高だと語っている。

「今は本当に最高の状態にあると感じています」と、ウィルソンは木曜日にメディアの取材に対し語った。「この道のりを正しい方法で歩んできたと思います。私より先に同じことを成し遂げた人々を見てきたからこそ、すべてをうまく両立させ、本当に素晴らしい状態にあると感じています。」