Getty Images Sport
翻訳者：
「今こそ我々の番だと思っていた」――ワールドカップ敗退に「打ちのめされた」イングランド代表のアンソニー・ゴードンが、サポーターに心からのメッセージを送った。
ゴードン、準決勝で悔しい敗退
アトランタの準決勝でイングランドはアルゼンチンに2-1で敗れ、再び決勝進出の夢が消えた。バルセロナのウインガー、ゴードンは55分、ロジャースのクロスを決めて先制。しかし後半にゴードンを交代させたトゥヘル監督の采配が裏目に出た。アルゼンチンはエンツォ・フェルナンデスとマルティネスのゴールで終盤に逆転した。
- Getty Images Sport
ウィンガーが心温まるメッセージを投稿
元ニューカッスル・ユナイテッドのFWはインスタグラムで、この痛烈な敗退を「スリー・ライオンズ」のサポーターに報告した。ゴードンは「本当に打ちのめされている。長年待ち続け、今回こそ優勝できると信じていたが、叶わず、この痛みはしばらく消えない」と綴った。
トロフィーのためだけでなく、チームとして築き上げたすべてと、それがイングランドに何を意味したかを思うと、これほど勝ちたいと思ったことはない。ワールドカップでこの国を代表し、長く語り継がれる思い出を作れた一瞬一瞬を、心から愛している。」
バルサのウインガーが「スリー・ライオンズ」のファンに感謝
25歳の彼は北米での大会で6試合に出場し、1ゴール3アシストを記録した。
また、ゴードンは米国で直接応援してくれたファンと母国でテレビ観戦してくれたファンに感謝を述べた。「米国での旅路と、母国で応援してくださったすべての方に感謝します。皆が一つになって喜ぶ姿を見られて本当に嬉しかったです。私たちの番が必ず来ます」と感慨深げに投稿した。
- Getty Images Sport
休暇前の敗者復活戦
スペインに戻る前、ゴードンはイングランド代表としてフランスとの3位決定戦に臨む。アトランタでの敗戦から立ち直れないトゥヘル監督率いるチームにとって、この試合は精神力を試す試練となる。
大会が終了すれば、彼は夏休みを過ごし、その後カタルーニャへ移動してバルセロナのプレシーズンに参加する。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。