元ニューカッスル・ユナイテッドのFWはインスタグラムで、この痛烈な敗退を「スリー・ライオンズ」のサポーターに報告した。ゴードンは「本当に打ちのめされている。長年待ち続け、今回こそ優勝できると信じていたが、叶わず、この痛みはしばらく消えない」と綴った。

トロフィーのためだけでなく、チームとして築き上げたすべてと、それがイングランドに何を意味したかを思うと、これほど勝ちたいと思ったことはない。ワールドカップでこの国を代表し、長く語り継がれる思い出を作れた一瞬一瞬を、心から愛している。」