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「今こそラミン・ヤマルの出番だ」。負傷を抱えるスペインのエースは、それでもW杯に「非常に興奮している」と語った。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督はグループステージの戦略を明かした。
監督が大会への期待を語る
26人の代表メンバー発表後、国営放送のインタビューでデ・ラ・フエンテ監督はスペイン代表のワールドカップ戦略を語った。スペインは6月15日、カーボベルデと初戦を迎える。負傷中のヤマルとミケル・メリノも遠征メンバーに入った。ヤマルは筋肉のけがでリーグ終盤を欠場したが、コーチ陣は彼の出場に楽観的だ。
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デ・ラ・フエンテは即戦力を求めている
デ・ラ・フエンテ監督は、10代のフォワードに対する世間の大きな期待について、RTVEとEFEの番組『ロス・デサユノス』でこう語った。 「彼は非常に興奮しており、強い意欲を持っている。まだ若いながら、とても大人びており、今が自分の出番だと理解している。人生ではチャンスを掴まなければならない。
次のワールドカップで自分がどうなっているかは誰にも分からない。今こそ彼の時だ。彼は非常に優秀で、チームメイトの力によってさらに成長するだろう。多くのポジションで世界最高の選手がいることが、彼の活躍を後押しするはずだ。」
チーム編成の詳細が明らかになった
監督はエリック・ガルシアの加入や、長期離脱から回復したアーセナルのメリノなど、チーム全体の状況にも言及した。また、ダニ・カルバハル、ディーン・ホイセン、ゴンサロ・ガルシア、フラン・ガルシアが招集外となり、レアル・マドリードの選手が一人もいない初のスペイン代表ワールドカップメンバーとなった。
負傷者については「回復は順調で、初戦出場も可能だ。ただし、出場が最善かはその後に判断する。我々の目は初戦の先を見据えている」と語った。
- AFP
次は何があるのでしょうか？
スペインは欧州王者の重圧を抱え、強豪揃いの大会に挑む。コーチ陣は合宿で選手データを分析し、グループステージでのベストコンディションを目指す。グループHではサウジアラビアとウルグアイと対戦する。