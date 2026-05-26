デ・ラ・フエンテ監督は、10代のフォワードに対する世間の大きな期待について、RTVEとEFEの番組『ロス・デサユノス』でこう語った。 「彼は非常に興奮しており、強い意欲を持っている。まだ若いながら、とても大人びており、今が自分の出番だと理解している。人生ではチャンスを掴まなければならない。

次のワールドカップで自分がどうなっているかは誰にも分からない。今こそ彼の時だ。彼は非常に優秀で、チームメイトの力によってさらに成長するだろう。多くのポジションで世界最高の選手がいることが、彼の活躍を後押しするはずだ。」