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今こそその時だ。ロビー・ファウラーはクリスティアーノ・ロナウドとの再会を恐れず、リオネル・メッシとの歴史的対戦もイングランドを怯えさせるべきではないと語る。
イングランドが最後にアルゼンチンと対戦したのはいつですか？
バルセロナのレジェンド、メッシは2005年にアルゼンチン代表デビュー。198試合で116得点を挙げている。だが南米強豪と欧州強豪の対戦は長年稀だった。
イングランドがアルゼンチンと最後に戦ったのは2005年11月で、メッシ代表デビュー直後だった。1986年大会ではマラドーナ、2002年大会ではベッカムの退場がイングランドの敗因となっている。
彼はその試合に出場せず、以降イングランドと対戦していない。今夏、代表引退の可能性もある。
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イングランドはメッシと対戦したいのか、それとも避けたいのか？
つまり、イングランドにはカタールでワールドカップを制した男と対戦し、自らの力を試す最後のチャンスが1度だけ残されている。彼らはその課題に挑むのか、それともあの魔法のような背番号10を避けるのか？
この質問を受けた元イングランド代表FWファウラーは、BetMGM提供のGOAL独占インタビューでこう語った。「正直、今こそ対戦してみたい。今のメッシは以前とは別人のように感じるからだ。
誤解を招くつもりはないが、サッカー史上で最高の選手の一人であることは確かだ。だからこそ、今こそ対戦する絶好の機会だと思う。
イングランド代表としては強いチームや偉大な選手と戦いたいが、最終目標は勝利だ。大会で勝ち進む限り、相手の名前は関係ない。」
なぜロナウドとポルトガル代表の再会を歓迎すべきなのか？
41歳になっても衰えないフォワード、ロナウドにも同じことが言える。マンチェスター・ユナイテッドとレアル・マドリードのレジェンドは、イングランドにとって目の上のたんこぶだった。2004年のユーロと2006年のワールドカップでPK戦によりイングランドを敗退に追い込んだ。
「スリー・ライオンズ」はまたしても大舞台で彼と対戦するのか。この難題を投げられたファウラーはこう語った。「ポルトガルは長年大会で彼を起用し、イングランドの天敵だ」。
ワールドカップではアルゼンチンだろうがポルトガルだろうが、いずれにしても強豪と当たる。 強いチームとはいつか戦わなければならない。FAカップでも同じで、早いうちに強豪と当たっても私は楽しみだった。いつかは倒さなければならない相手だからだ。
厳しい試合になるのは明白だ。だが、頂点を狙うなら対戦時期は問題ではない。いつかは勝たねばならない。ポルトガルだろうがブラジルだろうがスペインだろうがウルグアイだろうがアルゼンチンだろうが、自分たちを信じて挑むだけだ。それがイングランドの使命だ。」
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イングランド代表の試合日程：親善試合とワールドカップ・グループステージの対戦相手
メッシやロナウドと対戦する前に、イングランドはクロアチア、ガーナ、パナマと同組のグループステージを突破しなければならない。本戦前にはニュージーランドとコスタリカとの親善試合も予定されている。
2026年の世代が1966年の伝説に続き、スリー・ライオンズが久方ぶりの成功を遂げるには、いずれアルゼンチンやポルトガルとの対戦も乗り越える必要がある。ファウラーは、トゥヘル率いるチームがその試練に備えていると確信している。