41歳になっても衰えないフォワード、ロナウドにも同じことが言える。マンチェスター・ユナイテッドとレアル・マドリードのレジェンドは、イングランドにとって目の上のたんこぶだった。2004年のユーロと2006年のワールドカップでPK戦によりイングランドを敗退に追い込んだ。

「スリー・ライオンズ」はまたしても大舞台で彼と対戦するのか。この難題を投げられたファウラーはこう語った。「ポルトガルは長年大会で彼を起用し、イングランドの天敵だ」。

ワールドカップではアルゼンチンだろうがポルトガルだろうが、いずれにしても強豪と当たる。 強いチームとはいつか戦わなければならない。FAカップでも同じで、早いうちに強豪と当たっても私は楽しみだった。いつかは倒さなければならない相手だからだ。

厳しい試合になるのは明白だ。だが、頂点を狙うなら対戦時期は問題ではない。いつかは勝たねばならない。ポルトガルだろうがブラジルだろうがスペインだろうがウルグアイだろうがアルゼンチンだろうが、自分たちを信じて挑むだけだ。それがイングランドの使命だ。」